科技生活／3款小神器 助保安、解鎖、追蹤寵物

譚秀貞
今天的科技讓人輕鬆掌握生活，最近三款全新小神器成為新晉的科技恩物，協助人們從容解鎖、追蹤寵物及以隱閉攝錄做好保安。

第一件神器是BenjiLock戶外指紋掛鎖，協助看守貴重物品，功能直像科幻電影中的道具，透過掃描指紋解鎖，無需鑰匙、應用程式或Wi-Fi。

這掛鎖非常適用於大門、自行車或儲物櫃。鎖內可存放多至十個指紋，一次充電可使用約一年，並且防水，售價約為80美元。

發明者Robbie Cabral在美國創業比賽電視節目《創智贏家》(Shark Tank)上談到發明這鎖的靈感來源時說：「我曾見過有人把鑰匙遺漏在健身室的儲物櫃裡。當時想，哇，為什麼沒有一款鎖可以用指紋打開的呢？」

第二件神器是Life360寵物GPS追蹤器，能成為擔心寵物走失的寵主恩物。

追蹤器可實時顯示寵物位置，同時亦可一併知道家人及所珍重物品的所在地。

Life360首席執行長安東諾夫(Lauren Antonoff)表示：「這追蹤器使用智能電話網絡助人尋到寵物的實時定位，令人有更即時的體驗。如果寵物正在走失，就更需要它了。」

在智能電話網絡或Wi-Fi模式下，這追蹤器的電池壽命可持續至兩周；在藍牙模式下，更可長達最多六個月。此外，追蹤器內置照明燈和提示音，方便在夜間尋找寵物。此物售價50美元，另需支付Life360黃金會員費用，每月15美元或每年150美元。

第三件神器是UltiCam Dot便攜式小型攝錄鏡頭，可以帶著到任何地方使用，不論室內室外，甚至酒店房間也適用。此攝錄器支援2K視訊錄製，提供七天的免費滾動雲端儲存空間，內置8GB本機儲存容量，並無需訂付。

此相機使用四節AA電池，現售價70美元，若遇優惠期則更便宜。但有報導指，這機一個不便之處是機身的兩個部分太容易分開。

