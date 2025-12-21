我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普內閣異數」國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

新聞眼／傳奇建築師法蘭克．蓋瑞辭世 一起認識10大經典之作

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00
知名建築師法蘭克·蓋瑞（Frank Gehry）於12月5日以96歲高齡辭世。(美聯社檔案照)
知名建築師法蘭克·蓋瑞（Frank Gehry）於12月5日以96歲高齡辭世。(美聯社檔案照)

建築界甫痛失一位傳奇人物，知名建築師法蘭克．蓋瑞(Frank Gehry)於12月5日以96歲高齡辭世。自1970年代末嶄露頭角以來，蓋瑞便與法蘭克．洛伊．萊特(Frank Lloyd Wright)、札哈．哈蒂(Zaha Hadid)等建築巨擘齊名。數十年來，這位加拿大裔美國建築師在全球各地留下足跡，從經典的西班牙畢爾包古根漢美術館(Guggenheim Museum Bilbao)，到曼哈頓市中心變形的住宅大樓皆可見其揮灑的創意。

被譽為「建築界畢卡索」的蓋瑞，作品以先進材質、流暢線條，以及在現代感中蘊含趣味的特質，令人過目難忘。儘管他本人曾拒絕被歸類，但其設計常與解構主義相提並論；而蓋瑞無疑是開創者，其設計跨越過去、現在與未來，不斷拓展建築的可能性。

回顧蓋瑞非凡的建築遺產，當人們重新審視那些定義其職業生涯的作品：從舉世聞名的地標到隱藏的瑰寶，他大膽的願景將持續激勵未來世代的建築師。House Beautiful網站盤點蓋瑞半世紀以來最經典的10件代表作，每一個都打破人們對建築的固有想像與認知。

1.蓋瑞住宅(Gehry Residence)

法蘭克蓋瑞在聖莫尼卡的住宅。拆解重組以鐵皮鋁板，呈現出解構主義雛形。（維基百科／...
法蘭克蓋瑞在聖莫尼卡的住宅。拆解重組以鐵皮鋁板，呈現出解構主義雛形。（維基百科／By IK's World Trip -https://www.flickr.com/photos/ikkoskinen/350055881/sizes/o/in/set-72157594441486676/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13364477）

在成為建築界標誌性人物前，蓋瑞主要從事住宅設計。1970年代，他與妻子貝爾塔(Berta)居住於加州聖塔莫尼卡，雖最初買下的是一棟1920年代荷蘭殖民風格住宅，蓋瑞卻拆解重組以鐵皮鋁板，呈現出解構主義雛形。

當時引發爭議，但無疑成為其奠定日後風格的起點。

2.維特拉設計博物館(Vitra Design Museum)

維特拉設計博物館(Vitra Design Museum)，1989年落成的這座...
維特拉設計博物館(Vitra Design Museum)，1989年落成的這座博物館，被視為法蘭克蓋瑞在歐洲的首座建築作品。（維基百科／By Wladyslaw, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4097470）

於1989年落成的這座博物館，被視為蓋瑞在歐洲的首座建築作品。

坐落德國萊茵河畔魏爾(Weil)的建築融合塔樓、坡道與立方體結構，彰顯了建築師對解構主義運動的影響力。

儘管極簡的窗戶設計可能引發爭議，但這座雄偉的建築體與周遭蔥鬱的環境形成鮮明對比。

3.畢爾包古根漢美術館(Guggenheim Museum Bilbao)

西班牙畢爾包古根漢美術館是法蘭克蓋瑞最負盛名的建築，這座1997年落成的建築被譽...
西班牙畢爾包古根漢美術館是法蘭克蓋瑞最負盛名的建築，這座1997年落成的建築被譽為20世紀最具影響力的建築之一。(美聯社)

蓋瑞最負盛名的建築當屬西班牙畢爾包古根漢美術館，這座1997年落成的建築至今仍被譽為20世紀最具影響力的建築之一。

蓋瑞運用最初為航空航太產業開發的CATIA軟體，將其流暢曲線的構想化為現實。

建築外牆鋪設約3萬3000片鈦金屬薄板，此一設計可見於蓋瑞後續眾多作品。

4.華特迪士尼音樂廳 (Walt Disney Concert Hall)

華特迪士尼音樂廳是法蘭克蓋瑞在洛杉磯 打造的現代設計，顛覆了既定印象。(路透)
華特迪士尼音樂廳是法蘭克蓋瑞在洛杉磯 打造的現代設計，顛覆了既定印象。(路透)

迪士尼王國的建築向來以童話城堡聞名，然而蓋瑞為這座同名音樂廳打造的現代設計，顛覆既定印象。

這項旨在為洛杉磯打造「城市客廳」的企畫，演變為歷時16年的冗長工程。

有趣的是，華特迪士尼音樂廳以不鏽鋼外牆聞名，但蓋瑞原欲以石材覆蓋建築，直到畢爾包古根漢美術館的成功，他才重新考慮。

5.里斯卡爾侯爵酒莊飯店 (Hotel Marqués de Riscal)

里斯卡爾侯爵酒莊飯店是法蘭克蓋瑞在西班牙葡萄酒產區打造的豪華酒店。（維基／By ...
里斯卡爾侯爵酒莊飯店是法蘭克蓋瑞在西班牙葡萄酒產區打造的豪華酒店。（維基／By Juan E. M., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53154174）

2006年，蓋瑞將創意觸角延伸至西班牙的葡萄酒產區，於埃爾謝戈(Elciego)打造了這座豪華酒店。

外型如緞帶般飄揚的「現代城堡」，覆蓋著色彩斑斕的鈦金屬，令人聯想起滑順的添丹魄(tempranillo)紅酒。

6.LUMA藝術實驗中心 (LUMA Arles Foundation)

LUMA藝術實驗中心 (LUMA Arles Foundation)這棟扭曲的建...
LUMA藝術實驗中心 (LUMA Arles Foundation)這棟扭曲的建築，是蓋瑞在法國亞爾的作品。(維基百科／By Dozura - Own work, CC BY-SA 4.0, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=80206370)

蓋瑞在法國亞爾(Arles)的這座建築中展現了對紋理與造型的精妙運用。

這座與瑞士藝術收藏家瑪雅．霍夫曼(Maja Hoffmann)合作設計的183呎高建築，外牆鋪滿不鏽鋼磚，與下方玻璃、混凝土材質搭配，使這座扭曲的建築宛如多面切割的寶石。

7.路易威登藝術基金會 (Foundation Louis Vuitton)

蓋瑞多數作品以鋼材與鈦金屬運用見長，路易威登基金會卻展現其對玻璃的精妙掌控。(美...
蓋瑞多數作品以鋼材與鈦金屬運用見長，路易威登基金會卻展現其對玻璃的精妙掌控。(美聯社)

儘管蓋瑞多數作品以鋼材與鈦金屬運用見長，路易威登基金會卻展現其對玻璃的精妙掌控。

為在巴黎郊外的環境公園(Jardin d’Acclimatation)邊緣營造出透明雲朵意象，蓋瑞運用約3600片玻璃板，創造出線條流暢、輕盈之感。

8.DZ銀行大樓 (DZ Bank Building)

DZ銀行大樓(DZ Bank Building)的中庭內部是法蘭克蓋瑞設計的重點...
DZ銀行大樓(DZ Bank Building)的中庭內部是法蘭克蓋瑞設計的重點。(維基百科／By Pmadani - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37153598)

蓋瑞的建築以吸睛外觀聞名，DZ銀行大樓卻證明內在才是關鍵。這座2001年落成、位於柏林的建築，採用石灰岩外牆，以蓋瑞的標準而言顯得相當低調。

然而當踏入其中，映入眼簾的巨型不鏽鋼空間，常被比喻為像個馬頭。

9.跳舞的房子 (Dancing House)

法蘭克蓋瑞是布拉格著名地標「跳舞的房子」的共同設計者。(中央社)
法蘭克蓋瑞是布拉格著名地標「跳舞的房子」的共同設計者。(中央社)

1996年落成、位於捷克布拉格的「跳舞的房子」由玻璃與石材組成。

被蓋瑞暱稱為「Ginger & Fred」的這座荷蘭國民人壽保險公司大樓，其鮮明的動態線條有如翩然起舞的情侶，靈感來自美國知名舞者演員搭檔佛雷．亞斯坦(Fred Astaire)與琴吉．羅傑斯(Ginger Rogers)。

10.雲杉街8號(8 Spruce)

位於曼哈頓的78層建築雲杉街8號(8 Spruce)，是透過蓋瑞的視角重新詮釋紐...
位於曼哈頓的78層建築雲杉街8號(8 Spruce)，是透過蓋瑞的視角重新詮釋紐約摩天大樓的樣貌。(美聯社)

2010年竣工、次年啟用的雲杉街8號，透過蓋瑞的視角重新詮釋紐約摩天大樓的樣貌。這座位於曼哈頓的78層建築，運用逾萬片形狀各異的不鏽鋼板構成其略帶扭曲的立面。

紐約時報的專欄作家尼古拉．烏魯索夫(Nicolai Ouroussoff)稱該建築改善了紐約最受歡迎的天際線。

迪士尼 曼哈頓 加州

上一則

新聞眼／不只為富人設計建築 法蘭克．蓋瑞無償為貧童蓋園區

下一則

封面故事／波蘭工匠 用「魔法」打造獨一無二的聖誕球

延伸閱讀

新聞眼／賴不為勝敗負責 頻找「馬維拉」、「韓維拉」救援

新聞眼／賴不為勝敗負責 頻找「馬維拉」、「韓維拉」救援
新聞眼／軍方忽視標案門檻 顧大律師該管管

新聞眼／軍方忽視標案門檻 顧大律師該管管
傳奇建築師蓋瑞辭世 認識這10件經典之作

傳奇建築師蓋瑞辭世 認識這10件經典之作
布拉格「跳舞的房子」建築師 法蘭克蓋瑞在加州辭世

布拉格「跳舞的房子」建築師 法蘭克蓋瑞在加州辭世

熱門新聞

看上去很平常的一條街道，因兩旁都是待開發建商空地，而成為居車族晚上停泊過夜的港灣。(作者提供)

美國現象／我家附近 有「居車族」紮營

2025-12-14 01:23
《追憶似水年華》作者普魯斯特，攝於1895年。(取自維基百科公共領域)

封面故事／《追憶似水年華》 愈混亂時代 愈需要閱讀

2025-12-14 16:12
繼承人自行規畫，當年度收入較低時，可適當提領部分繼承IRA的錢，以免到最後被迫一次全領。(圖／123RF)

理財百科／繼承IRA帳戶資產 專家：3錯誤別犯

2025-12-14 01:16
2021年12月16日，法國著名作家普魯斯特誕辰150周年紀念展在巴黎卡納瓦雷博物館揭幕。展覽用很多反映當時社會風情的畫作來反映普魯斯特時代的巴黎。(中新社)

封面故事／七大篇章 一覽《追憶似水年華》的世界

2025-12-14 01:28
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
主持聯合副刊時代的林海音(左圖)，右圖為剛結婚的何凡(夏承楹)與林海音。(夏祖焯提供)

封面故事／林海音有3個超級粉絲 將「城南舊事」推向世界

2025-12-14 14:46

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡