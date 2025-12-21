新聞眼／傳奇建築師法蘭克．蓋瑞辭世 一起認識10大經典之作

知名建築師法蘭克·蓋瑞（Frank Gehry）於12月5日以96歲高齡辭世。(美聯社檔案照)

建築界甫痛失一位傳奇人物，知名建築師法蘭克．蓋瑞(Frank Gehry)於12月5日以96歲高齡辭世。自1970年代末嶄露頭角以來，蓋瑞便與法蘭克．洛伊．萊特(Frank Lloyd Wright)、札哈．哈蒂(Zaha Hadid)等建築巨擘齊名。數十年來，這位加拿大裔美國建築師在全球各地留下足跡，從經典的西班牙畢爾包古根漢美術館(Guggenheim Museum Bilbao)，到曼哈頓 市中心變形的住宅大樓皆可見其揮灑的創意。

被譽為「建築界畢卡索」的蓋瑞，作品以先進材質、流暢線條，以及在現代感中蘊含趣味的特質，令人過目難忘。儘管他本人曾拒絕被歸類，但其設計常與解構主義相提並論；而蓋瑞無疑是開創者，其設計跨越過去、現在與未來，不斷拓展建築的可能性。

回顧蓋瑞非凡的建築遺產，當人們重新審視那些定義其職業生涯的作品：從舉世聞名的地標到隱藏的瑰寶，他大膽的願景將持續激勵未來世代的建築師。House Beautiful網站盤點蓋瑞半世紀以來最經典的10件代表作，每一個都打破人們對建築的固有想像與認知。

1.蓋瑞住宅(Gehry Residence)

法蘭克蓋瑞在聖莫尼卡的住宅。拆解重組以鐵皮鋁板，呈現出解構主義雛形。（維基百科／By IK's World Trip -https://www.flickr.com/photos/ikkoskinen/350055881/sizes/o/in/set-72157594441486676/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13364477）

在成為建築界標誌性人物前，蓋瑞主要從事住宅設計。1970年代，他與妻子貝爾塔(Berta)居住於加州 聖塔莫尼卡，雖最初買下的是一棟1920年代荷蘭殖民風格住宅，蓋瑞卻拆解重組以鐵皮鋁板，呈現出解構主義雛形。

當時引發爭議，但無疑成為其奠定日後風格的起點。

2.維特拉設計博物館(Vitra Design Museum)

維特拉設計博物館(Vitra Design Museum)，1989年落成的這座博物館，被視為法蘭克蓋瑞在歐洲的首座建築作品。（維基百科／By Wladyslaw, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4097470）

於1989年落成的這座博物館，被視為蓋瑞在歐洲的首座建築作品。

坐落德國萊茵河畔魏爾(Weil)的建築融合塔樓、坡道與立方體結構，彰顯了建築師對解構主義運動的影響力。

儘管極簡的窗戶設計可能引發爭議，但這座雄偉的建築體與周遭蔥鬱的環境形成鮮明對比。

3.畢爾包古根漢美術館(Guggenheim Museum Bilbao)

西班牙畢爾包古根漢美術館是法蘭克蓋瑞最負盛名的建築，這座1997年落成的建築被譽為20世紀最具影響力的建築之一。(美聯社)

蓋瑞最負盛名的建築當屬西班牙畢爾包古根漢美術館，這座1997年落成的建築至今仍被譽為20世紀最具影響力的建築之一。

蓋瑞運用最初為航空航太產業開發的CATIA軟體，將其流暢曲線的構想化為現實。

建築外牆鋪設約3萬3000片鈦金屬薄板，此一設計可見於蓋瑞後續眾多作品。

4.華特迪士尼 音樂廳 (Walt Disney Concert Hall)

華特迪士尼音樂廳是法蘭克蓋瑞在洛杉磯 打造的現代設計，顛覆了既定印象。(路透)

迪士尼王國的建築向來以童話城堡聞名，然而蓋瑞為這座同名音樂廳打造的現代設計，顛覆既定印象。

這項旨在為洛杉磯打造「城市客廳」的企畫，演變為歷時16年的冗長工程。

有趣的是，華特迪士尼音樂廳以不鏽鋼外牆聞名，但蓋瑞原欲以石材覆蓋建築，直到畢爾包古根漢美術館的成功，他才重新考慮。

5.里斯卡爾侯爵酒莊飯店 (Hotel Marqués de Riscal)

里斯卡爾侯爵酒莊飯店是法蘭克蓋瑞在西班牙葡萄酒產區打造的豪華酒店。（維基／By Juan E. M., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53154174）

2006年，蓋瑞將創意觸角延伸至西班牙的葡萄酒產區，於埃爾謝戈(Elciego)打造了這座豪華酒店。

外型如緞帶般飄揚的「現代城堡」，覆蓋著色彩斑斕的鈦金屬，令人聯想起滑順的添丹魄(tempranillo)紅酒。

6.LUMA藝術實驗中心 (LUMA Arles Foundation)

LUMA藝術實驗中心 (LUMA Arles Foundation)這棟扭曲的建築，是蓋瑞在法國亞爾的作品。(維基百科／By Dozura - Own work, CC BY-SA 4.0, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=80206370)

蓋瑞在法國亞爾(Arles)的這座建築中展現了對紋理與造型的精妙運用。

這座與瑞士藝術收藏家瑪雅．霍夫曼(Maja Hoffmann)合作設計的183呎高建築，外牆鋪滿不鏽鋼磚，與下方玻璃、混凝土材質搭配，使這座扭曲的建築宛如多面切割的寶石。

7.路易威登藝術基金會 (Foundation Louis Vuitton)

蓋瑞多數作品以鋼材與鈦金屬運用見長，路易威登基金會卻展現其對玻璃的精妙掌控。(美聯社)

儘管蓋瑞多數作品以鋼材與鈦金屬運用見長，路易威登基金會卻展現其對玻璃的精妙掌控。

為在巴黎郊外的環境公園(Jardin d’Acclimatation)邊緣營造出透明雲朵意象，蓋瑞運用約3600片玻璃板，創造出線條流暢、輕盈之感。

8.DZ銀行大樓 (DZ Bank Building)

DZ銀行大樓(DZ Bank Building)的中庭內部是法蘭克蓋瑞設計的重點。(維基百科／By Pmadani - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37153598)

蓋瑞的建築以吸睛外觀聞名，DZ銀行大樓卻證明內在才是關鍵。這座2001年落成、位於柏林的建築，採用石灰岩外牆，以蓋瑞的標準而言顯得相當低調。

然而當踏入其中，映入眼簾的巨型不鏽鋼空間，常被比喻為像個馬頭。

9.跳舞的房子 (Dancing House)

法蘭克蓋瑞是布拉格著名地標「跳舞的房子」的共同設計者。(中央社)

1996年落成、位於捷克布拉格的「跳舞的房子」由玻璃與石材組成。

被蓋瑞暱稱為「Ginger & Fred」的這座荷蘭國民人壽保險公司大樓，其鮮明的動態線條有如翩然起舞的情侶，靈感來自美國知名舞者演員搭檔佛雷．亞斯坦(Fred Astaire)與琴吉．羅傑斯(Ginger Rogers)。

10.雲杉街8號(8 Spruce)

位於曼哈頓的78層建築雲杉街8號(8 Spruce)，是透過蓋瑞的視角重新詮釋紐約摩天大樓的樣貌。(美聯社)

2010年竣工、次年啟用的雲杉街8號，透過蓋瑞的視角重新詮釋紐約摩天大樓的樣貌。這座位於曼哈頓的78層建築，運用逾萬片形狀各異的不鏽鋼板構成其略帶扭曲的立面。

紐約時報的專欄作家尼古拉．烏魯索夫(Nicolai Ouroussoff)稱該建築改善了紐約最受歡迎的天際線。