「川普內閣異數」國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

封面故事／好萊塢遊行 拉開聖誕序幕

盧威
聖誕老人乘坐雪橇花車上不斷向人群致節日祝賀。(圖／盧威攝影)
聖誕老人乘坐雪橇花車上不斷向人群致節日祝賀。(圖／盧威攝影)

11月30日晚，好萊塢星光大道銀光閃耀，大道兩旁掛滿閃爍的聖誕燈飾與紅綠相間的花環，路燈也穿上金色與銀色裝飾，樹上掛滿了小紅帽、襪子、靴子、雪花、蠟燭、馬槽、燈串、玻璃球、星星等聖誕裝飾品，一片火樹銀花。

68輛花車熱鬧上街

2025年第93屆好萊塢聖誕大遊行(Hollywood Christmas Parade)聲勢浩大拉開聖誕季的序幕。68個花車、馬隊、電影道具車、巨型卡通吹氣人偶、舞蹈表演團體和樂隊，讓擠滿星光大道的成千上萬民眾一直沉浸在迎接聖誕的歡樂之中。

洛杉磯好萊塢聖誕大遊行是美國最具代表性的重大節慶遊行，與紐約梅西感恩節大遊行、加州帕薩迪納玫瑰花車遊行等均是美國文化符號。好萊塢聖誕大遊行至今已走過93年歷史，早已成為美國民眾歡度聖誕節的一大「保留節目」。

第93屆好萊塢聖誕大遊行主題是「支持陸戰隊，為貧困兒童捐贈玩具」。好萊塢新生代電影演員、艾美獎獲得者盧克.威爾遜(Luke Wilson)擔任遊行大禮官，他也是「世界影都」好萊塢的代表人物。他曾在影片「法律與香菸」、「老校舍」、「愚蠢的種族」、「特倫巴姆家族的榮耀」扮演角色，獲得不少觀眾賞識與追捧。他說：「在聖誕來臨之際，我將為需要幫助的孩子們送去節日歡樂」。

此外，演員安東尼.安德森(Anthony Anderson)在大禮車上意外收到一份「聖誕禮物」，他榮獲今次遊行「年度人道主義者」稱號，給了他一個節日驚喜。他在美國廣播公司(ABC)電視劇「黑人一族」中的演出而名聲大振，他主演的電視劇也家喻戶曉，廣為人知。他還組織「安東尼‧安德森名人高爾夫慈善比賽」，展現演藝與公益精神，獲得肯定。

兩隻可愛的充氣大熊貓，身高24呎，一前一後被一群戴著聖誕帽的華裔遊行方隊簇擁著踏上好萊塢大道，引起不小轟動。熊貓看上去溫和憨萌，討人喜歡。熊貓也象徵和平與友善，為節日增添歡樂與溫暖。不少美國人喜歡大熊貓，中國大熊貓放洋美國已將近半世紀，目前華盛頓特區國家動物園大熊貓「寶力」和「青寶」已於今年1月正式與公眾見面，並設有「熊貓攝影機」全天候直播，以呼應美國民眾的「熊貓熱」。

可愛的充氣大熊貓為節日增添歡樂與溫暖。(圖／盧威攝影)
可愛的充氣大熊貓為節日增添歡樂與溫暖。(圖／盧威攝影)

舉著「美國華人社團聯合會」橫幅的華人表演方陣，除了大熊貓壓陣外，獅龍齊舞，鑼鼓聲聲，一群小獅子傾巢而出，又蹦又跳，還不時變換著隊形，遊行隊伍立刻熱鬧起來。華人女子身穿青花瓷圖案旗袍，搖著藍色鵝毛扇，清一色白色高跟鞋款款而來，令人眼睛一亮。還有中國少數民族服裝隊捧著哈達與觀眾熱烈互動。

全美中華武術學院的小朋友表演「哪吒功夫」、「中國武功」，一展身手，引起陣陣掌聲。哪吒是中國神話中的少年英雄，勇敢無畏、正義堅定，代表著希望與新生力量。中國動畫系列電影「哪吒」在海內外電影市場一直熱播，反響熱烈。

華人舞龍隊表演。(圖／盧威攝影)
華人舞龍隊表演。(圖／盧威攝影)
華人女子旗袍隊，令人眼睛一亮。(圖／盧威攝影)
華人女子旗袍隊，令人眼睛一亮。(圖／盧威攝影)

街頭上演星際大戰

遊行隊伍中最引人注目的堪稱好萊塢科幻電影「星際大戰」(Star Wars)人物造型隊伍，絕地武士、克隆人、盧克‧天行者、達斯‧維達、萊婭公主、漢‧索洛、歐比旺‧克諾比、尤達大師等都是影迷熟悉的電影人物，他們帶著真槍真刀的道具，全副武裝，浩浩蕩蕩出場，引起觀眾一陣騷動。這部1977年出品的系列電影，曾創造電影全球票房超過100億美元。目前，該片已發展為橫跨九部正傳電影、外傳電影、動畫與劇集的系列片。

好萊塢科幻電影「星際大戰」人物造型隊伍引人注目。(圖／盧威攝影)
好萊塢科幻電影「星際大戰」人物造型隊伍引人注目。(圖／盧威攝影)

電影海盜(Pirate and the Treasure)中海盜船長(om Bristol)巨型吹氣人偶造型是人們熟悉的面孔，象徵冒險、探索與尋寶精神，正合美國人「胃口」，為遊行增添奇幻色彩。難怪，平日在好萊塢星光大道拉客拍照的「馬路電影人」中，海盜船長扮演者最為吃香，生意不錯。

童話角色化為現實

說起巨型吹氣人偶，「胡桃鉗(Nutcracker)」是遊行不可或缺的角色，不少小朋友也都喜歡德國童話故事「胡桃鉗與鼠王」；也有不少人看過柴可夫斯基改編的經典芭蕾舞劇「胡桃鉗」，對「胡桃鉗」總覺得情有獨鍾。再說，「胡桃鉗」人偶亦頗具親和力，象徵勇氣與守護，常與聖誕節聯繫在一起。而遊行隊伍把吹氣「薑餅屋」推升至高空，神化了「薑餅屋」的故事，使聖誕節的空氣愈來愈濃了。

吹氣人偶「玩具士兵」是遊行隊伍中的佼佼者，很容易讓人們聯想起軍人與守護，並肅然起敬。吹氣人偶「東西1(Thing 1)」和「東西(Thing 2)」一登場就吸引觀眾目光。這是蘇斯博士筆下經典繪本「戴帽子的貓」中那兩個調皮搗蛋的角色，他們標誌性的藍色頭髮、紅色連身衣和精力十足的形象，幽默且風趣，十分討人喜愛。

「胡桃鉗」是遊行不可或缺的角色。(圖／盧威攝影)
「胡桃鉗」是遊行不可或缺的角色。(圖／盧威攝影)
吹氣人偶「東西1 (Thing 1)」和「東西(Thing 2)」。(圖／盧威攝...
吹氣人偶「東西1 (Thing 1)」和「東西(Thing 2)」。(圖／盧威攝影)

好萊塢明澈的夜空，突然飄起鵝毛大雪，整個中國大戲院前雪花滿天飛。在聖誕音樂聲中，聖誕老人乘坐雪橇花車來了，他不斷向遊行人群和觀眾致節日祝賀「Merry Christmas」，「Happy New Year」，好萊塢聖誕大遊行一下子沸騰起來，人們在狂歡、又唱又跳，好萊塢真像一個不夜城。

好萊塢 大熊貓 聖誕節

看上去很平常的一條街道，因兩旁都是待開發建商空地，而成為居車族晚上停泊過夜的港灣。(作者提供)

美國現象／我家附近 有「居車族」紮營

2025-12-14 01:23
《追憶似水年華》作者普魯斯特，攝於1895年。(取自維基百科公共領域)

封面故事／《追憶似水年華》 愈混亂時代 愈需要閱讀

2025-12-14 16:12
繼承人自行規畫，當年度收入較低時，可適當提領部分繼承IRA的錢，以免到最後被迫一次全領。(圖／123RF)

理財百科／繼承IRA帳戶資產 專家：3錯誤別犯

2025-12-14 01:16
2021年12月16日，法國著名作家普魯斯特誕辰150周年紀念展在巴黎卡納瓦雷博物館揭幕。展覽用很多反映當時社會風情的畫作來反映普魯斯特時代的巴黎。(中新社)

封面故事／七大篇章 一覽《追憶似水年華》的世界

2025-12-14 01:28
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
主持聯合副刊時代的林海音(左圖)，右圖為剛結婚的何凡(夏承楹)與林海音。(夏祖焯提供)

封面故事／林海音有3個超級粉絲 將「城南舊事」推向世界

2025-12-14 14:46

