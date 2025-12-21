談藝／躲避政爭 米開朗基羅密室 滿牆壁畫

佛羅倫斯隱密景點「米開朗基羅祕密房間」，據信是米開朗基羅在中世紀躲避政爭的藏身處。(中央社)

義大利 佛羅倫斯是文藝復興重鎮，遊客如織，但許多人未必知道，這裡有個極其隱密的景點「米開朗基羅祕密房間」，據信是這位大師在中世紀躲避政爭的藏身處，每周僅開放少數預約名額，讓參觀者一睹牆上保存的珍貴素描，遙想那段精采歷史。

「米開朗基羅祕密房間」內許多壁畫是雕像局部特寫，藝術史學家認為，米開朗基羅很可能在隱居時期，一邊勾勒未來的創作計畫。(中央社)

數百年後曝光手稿

「米開朗基羅祕密房間」位在佛羅倫斯市中心的梅迪奇禮拜堂(Medici Chapels)內。梅迪奇家族是佛羅倫斯15到18世紀最具權勢的貴族，文藝復興大師米開朗基羅(Michelangelo)曾為梅迪奇家族工作，包括打造禮拜堂內的家族陵墓「新聖器室」(Sagrestia Nuova)。

其中知名作品是朱利安諾(Giuliano)、羅倫佐(Lorenzo)兩位梅迪奇公爵的陵墓雕像，米開朗基羅分別以雕像凌駕「晝、夜」與「黃昏、黎明」為創作主題，象徵梅迪奇家族超越時間的榮耀。

諷刺的是，米開朗基羅後來為了躲避梅迪奇家族迫害，據信就藏身在「新聖器室」角落小房間的地下密室中。入口地道十分隱密，因此數百年來從未被注意，或僅被當成堆置木炭倉庫，直至1975年，在一次修繕工程中才重新被發掘，並被研判是米開朗基羅手繪草圖的珍貴遺跡。

此後又經過近50年，密室在2023年11月終於向民眾開放，但採嚴格時段預約制，每次僅容許四人在陪同下進入參觀15分鐘，每周遊客不得超過百人。

義大利佛羅倫斯隱密的景點「米開朗基羅祕密房間」，牆上繪滿米開朗基羅風格的作品，許多藝術史學家推論至少有多幅是米開朗基羅藏身時所繪。(中央社)

捲入貴族與共和體制之爭

走下密室狹窄的陡峭階梯，一人通行幾無迴身空間，階梯盡頭是一個僅約7公尺長的空間，在瀰漫陰暗、密閉恐懼的氛圍之中，抬頭卻可看到滿牆絕美手繪壁畫。

「這個空間非常值得參觀，可讓後世一窺米開朗基羅當年躲避梅迪奇家族的情景。」佛羅里達州 立大學「義大利計畫」教授巴特斯(Victoria Bartels)說，16世紀時，米開朗基羅因支持共和政體對抗梅迪奇家族，怕遭梅迪奇家族報復，最後這位大師甚至離開家鄉佛羅倫斯前往羅馬。

在米開朗基羅移居羅馬之前，曾有段時間「消失」在歷史記載，在這個地下祕室出土後，許多史學家相信這就是米開朗基羅那段期間的藏匿地點，巴特斯說，「米開朗基羅雖曾幫梅迪奇家族工作，卻很怕這些權貴，因他實際是支持共和體制，還曾幫共和軍設計防禦工事」。

佛羅倫斯在1527到1530年之間曾成立短暫共和國政體，期間梅迪奇家族遭到驅逐，據信米開朗基羅是在1530年梅迪奇家族重新在佛羅倫斯掌權時，藏匿在此密室約兩個月左右。

米開朗基羅在1534年移居羅馬，直自近90歲高齡逝世，才叮囑家人將其遺體運回故鄉佛羅倫斯安葬。

佛羅倫斯「米開朗基羅祕密房間」的入口隱晦，階梯狹窄陡峭，一人通行幾無迴身空間。(中央社)

密室遺跡細節滿滿

根據當初發掘密室的博物館館長波傑多(Paolo Dal Poggetto)推論，這些牆上畫作，有些是米開朗基羅利用隱居時期勾勒的「未來創作計畫」，包括一些特寫雕像的腿部細節。

牆上素描還包括米開朗基羅一些「過去傑作精選」，例如「大衛像」的局部(完成於1504年)或西斯汀禮拜堂天花板(落成於1512年)中一些人物形象。