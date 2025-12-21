醫藥／未必是老化 把握聽損治療期 降低失智症風險

我的頻道

聽力損失的原因很多，除老化，還有傳導性聽損、感音性聽損、突發性聽損等，建議找出原因，對症治療。(圖╱123RF)
近年愈來愈多研究指出，聽力損失與失智症有密切關係，聽損的人可能減少或拒絕社交，大腦也需要花更多時間處理認知運作，進而加速失智症的風險。很多人認為老了退化聽不見是正常現象，因而錯失矯正聽力的最佳時間。

神經損傷是聽損最主要的原因，與退化有關。台灣衛福部健保署長石崇良表示，不少人認為聽力漸差是自然老化現象，不需要就醫，其實聽力減損是可以透過治療與輔具等改善。

近年聽損就醫人數，台灣男女的就醫比例相近，多好發於中老年人。石崇良表示，受到新冠肺炎疫情影響，近幾年聽損就醫人數較少。

聽力、視力衰退常被認為是正常老化，有人可能不會因此就醫，石崇良表示，有些長輩就算耳背嚴重，但覺得自己老了自然不會「耳聰目明」，因此不願意就醫。

他提醒，聽力損失的原因很多，不只有老化，也有因聲波傳導受阻造成的傳導性聽損、因內耳神經損傷導致的感音性聽損，還有混合性聽損、突發性聽損等，建議找出原因，對症治療。

石崇良表示，自己在臨床服務時，與患者的關係大多不錯，但有次跟一位患者打招呼後，對方卻沒反應。後來才知道對方因打抗生素造成腎毒性跟耳毒性，導致「突發性耳聾」，這是抗生素藥物的副作用，隨著症狀改善而停藥，聽力就逐漸好轉。聽力受損並非都是正常老化，有可能受到藥物、病毒影響，民眾不要諱疾忌醫。

