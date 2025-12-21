養生／大笑、每天泡澡 靠這5個日常習慣增強免疫力

泡熱水澡可以增加血液循環、增加抵抗力；示意圖。（圖／123RF）

天氣愈來愈冷，民眾要注意溫差避免感冒。日本 山田養蜂場健康科學研發部的經理松崎英典就教大家如何從日常習慣中預防感冒，並在感冒時加速復原的方法。

冬季空氣乾燥，容易引起感冒等傳染病的病毒會變得更加活躍，然而，可以發現有些人是反覆感冒，有些人卻好像比較不容易生病。差別其實就在於「免疫力 」，如果免疫系統很強，就算病毒侵入身體，也不太可能導致感冒，如果真的感冒了，康復速度也非常快。

由於目前沒有針對感冒病毒的特效藥，感冒藥只是減緩症狀而非殺死病毒，因此要保護身體免於侵害，最好的方式還是增強免疫力。

這些壞習慣 降低免疫力

松崎表示民眾可以先反思一下自己的日常生活模式，如果有以下壞習慣，就可能降低身體的免疫力。

1.沒有做足身體保暖

當身體變冷時，血管會收縮，當血液流動變差時，就會影響體內營養素和氧氣的輸送，進而導致健康問題，松崎指出，體溫每下降攝氏一度，免疫力就會下降30%。

因此預防感冒要先改善血液循環，例如避免吃讓身體寒涼的食物，也要特別注意頸部、手腕和腳踝等部位的保暖，因為這些地方都有主要血管。

2.睡眠不足

睡眠不足會減少免疫細胞的數量，並且降低抗氧化能力，容易使人體產生活性氧，過多的活性氧會傷害免疫系統，因此最好每天睡足七至八小時。

3.飲食不均衡

不均衡的飲食習慣會使腸道環境惡化，腸道中存在大量的免疫細胞，被稱為「免疫的核心」，因此應盡量避免攝取過多的動物性蛋白質和脂肪。

簡單這樣做 能預防感冒

除了改掉上述壞習慣之外，也建議試著養成以下習慣增加身體抵抗力：

1.適度出汗的運動

運動可以增強免疫系統，但要注意是可以持續進行而不會過度勞累的運動，建議平常沒健身習慣的人先從簡單的走路或伸展運動開始。

2.改善睡眠品質

睡得好免疫力就提升，改善睡眠品質的關鍵是調整生理時鐘，可以先從固定起床時間開始，並養成起床後到外頭曬一下太陽的習慣。

3.每天泡澡15分鐘

洗澡時泡在浴缸裡可以提高核心體溫，建議用攝氏40度左右的熱水浸泡15分鐘，脖子以下都要浸泡在熱水裡，可以改善血液循環、增加免疫力。

4.均衡飲食

營養均衡的飲食可以維持健康、提升免疫力。除了碳水化合物、蛋白質、脂肪三大營養素外，也建議多補充乳酸菌 和膳食纖維，有助於改善腸道環境。另外食用生薑等溫補食物有助於預防感冒。

5.多笑

快樂的人看起來容光煥發，壓力確實會影響身體激素分泌，可能導致免疫系統的保護功能下降，除了和朋友進行一場愉快的聊天、看搞笑節目之外，微笑或是模仿笑聲也有增強免疫力的效果。