「動物方城市2」彩蛋連發 催驚天票房

「動物方城市2」劇照。（取材自IMDb）

迪士尼 動畫工作室打造的年度壓軸大戲「動物方城市2」（Zootopia 2，又譯「瘋狂動物城2」）上映以來票房勢如破竹，截至12月10日全球已突破9.38億美元。它在中國市場的人氣同樣爆棚，據貓眼票房分析，該片在非假日檔期首映四天就突破10.14億人民幣（約1.43億美元），至12月上旬更是衝到31億人民幣（約4.38億美元）。

群星友情客串

在好萊塢原版的配音陣容中，主角「哈茱蒂」和「胡尼克」分別是金妮佛古德溫（Ginnifer Goodwin）和傑森貝特曼（Jason Bateman）延續獻聲，續集新加入的角色除了「蛇蓋瑞」關繼威（Ke Huy Quan）、猞猁「厲寶柏」安迪山伯格（Andy Samberg）外，多位驚鴻一瞥的配角也來頭不小：包括被茱蒂撞倒卡在馬桶裡的犬羚由巨石強森（Dwayne Johnson）配音；麥考利金（Macaulay Culkin）、歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）、法國演員尚雷諾（Jean Reno）分別為綿羊、猞猁、山羊警官配音，而面惡心善的「何力蜥」則由墨西哥 裔的反派綠葉名角丹尼崔喬（Danny Trejo）擔綱。

值得一提的是，第一集為胡尼克的搗蛋拍檔耳廓狐「飛仔」配音的演員湯米李斯特（Tommy Lister）已於2020年去世，劇組徵得他家人許可後，在最新集使用了他在第一部裡被剪掉的台詞。此外，為老虎天氣預報員配音的是迪士尼集團的CEO羅伯特艾格（Robert Iger），這是兩度出任迪士尼一把手的他首次擔任配音。

「動物方城市2」中的「何力蜥」。（取材自IMDb） 反派綠葉名角丹尼崔喬獻聲「何力蜥」。（取材自IMDb）

致敬巧思盡出

「動物方城市2」無疑是一部合家歡電影，而散布在全片各處向經典電影致敬的橋段以及各種彩蛋，增添了觀影的趣味。相比第一部借「教父」（The Godfather）為「B老大」（Mr. Big）這個鼩鼱角色增加笑料，這部續集簡直可以被視為「迷影之作」（Cinephilia）。而「動物方城市2」裡究竟埋了多少梗？以下羅列這些姑且算是拋磚引玉。

1.茱蒂在舞會的服裝致敬2016年音樂愛情電影「樂來越愛你」（La La Land，又譯「愛樂之城」）裡艾瑪史東（Emma Stone）穿的亮黃色連身裙；髮型則是來自1961年「第凡內早餐」（Breakfast at Tiffany’s）裡奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）的經典包頭。

「動物方城市2」中「哈茱蒂」的服裝造型參考自「樂來越愛你」。（取材自豆瓣電影） 2016年音樂愛情電影「樂來越愛你」電影海報。（取材自IMDb）

2.茱蒂和尼克大鬧舞會逃離時，遇到「料理鼠王」（Ratatouille，迪士尼2007年上映動畫電影）。

3.猞猁在大雪紛飛的迷宮裡，拖著一條腿追趕茱蒂和尼克的畫面，致敬自1980年上映的經典驚悚片「鬼店」（The Shining，又譯「閃靈」）。

「動物方城市2」的雪地橋段致敬1980年恐怖片 「鬼店」。（取材自豆瓣電影）

4.「B老大」手下北極熊砸相機的畫面是致敬「教父」開場婚禮中長子桑尼砸相機的一幕。

5.用平底鍋打暈「蛇蓋瑞」的一幕，來自迪士尼自家的「魔髮奇緣」（Tangled）。

6.出現地名「鼠赫蘭道」致敬大衛林奇（David Lynch）的「穆赫蘭大道」（Mulholland Drive）。

7.監獄裡隔著玻璃的楊咩咩市長致敬「沉默的羔羊」（The Silence of the Lambs）。

8.蓋瑞太奶奶的住所致敬「綠野仙蹤」（The Wizard of Oz）的奧茲國。

9.酒吧裡的「何力蜥」很容易令人聯想到動畫電影「飆風雷哥」（Rango）。

10.「馬立夯市長」的原型似乎是擔任過加州 州長的阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），馬力夯從影時的代表作中文翻譯為「黃飛馬」，顯然取自功夫電影「黃飛鴻」，而他的標誌動作則令人聯想到李小龍。

「馬立夯」市長的原型似乎是前加州州長阿諾史瓦辛格。（取材自IMDb）

11.尼克的台詞「我能打上一整天」則來自漫威電影「美國隊長」（Captain America）。

除此之外，片中一些標識和角色名字也十分有趣，既融入了諧音梗，又凸顯了動物的特性。比如野豬特警隊車上的縮寫S.N.F.R.意為嗅探器（sniffer），其字樣模仿了S.W.A.T.（反恐特勤隊）；斑馬搭檔的名字「Zebro」是zebra與brother的合成；尼克用雨刷器（wiper）冒充蛇（viper）；尼克看電影的串流平台平台似乎是迪士尼旗下的Hulu等。

最後，片尾的彩蛋不僅是茱蒂與尼克秀恩愛，飄落的羽毛也提示了下一部續集的故事將圍繞「動物方城市」系列中尚未出現的鳥類展開。

「動物方城市2」電影海報。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）