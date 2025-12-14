我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

封面故事／林海音有3個超級粉絲 將「城南舊事」推向世界

張至璋
聽新聞
test
0:00 /0:00
主持聯合副刊時代的林海音(左圖)，右圖為剛結婚的何凡(夏承楹)與林海音。(夏祖焯提供)
主持聯合副刊時代的林海音(左圖)，右圖為剛結婚的何凡(夏承楹)與林海音。(夏祖焯提供)

12月1日是作家林海音女士逝世24周年，今年有特殊意義，她生前懸念的北京故居，南柳巷晉江會館，經過20年拆建修繕，今年9月26日以新面貌開放，老晉江會館賦予新名稱，「林海音故居紀念舘」。新舘開放，參觀者眾，看新舘，念舊人。

林海音父親林煥文是苗栗老師，母親黃愛珍是板橋人，婚後兩人東渡日本發展。林海音1918年生於大阪，三歲全家返回台灣，五歲搬到北京。林煥文44歲病逝當地，林母帶孩子搬進免收租金的晉江會館。林母不識字，炊火做菜維持家計，弟妹榜樣落在13歲大姊林海音肩上。在春明女中畢業後，林海音考進北平新聞專校，在世界日報任記者，結識編輯夏承楹(何凡)。1939年21歲的林海音結婚，搬出晉江會館。1948年回到她的家鄉台灣，在台北住到2001年去世，享年83。

晉江會館的八年，使這名13到21歲的聰慧女生，體驗人生，洞悉人性，奠定她日後在台北寫《城南舊事》的基礎。那座兩百年小四合院，非常陳舊，從南柳巷大門邁入，除了槐樹饒富生意，都很頹廢，當年林家住的是北房。我們兩度造訪，一股心酸。

人們嘗謂，「北京高層社會是曹雪芹的紅樓夢，底層是老舍的駱駝祥子，中層的廣大百姓則交給了林海音的城南舊事。」所以人們認為，「北京造就了林海音，台北成就了林海音。」

據說，人的軀體最後終結的是大腦，大腦最後的影像是一生最深刻印象。這說法得不到證實，因為沒人記載，沒人述說。

2000年冬，我們捧著夏祖麗剛出版的《林海音傳》到她的病榻。她翻了下，略顯激動。我為她翻到小學畢業歌「送別」，起個音，她臉上頓現光彩，乾皺的嘴唇擠出，「長亭外，古道邊，芳草碧連天。問君此去幾時來，來時莫徘徊。人生難得是歡聚，惟有別離多。」

翌年林海音女士別離大家。

她最後的生活印象是什麼呢？

祖麗和她對桌工作十年，編寫教化何止十年。常聽她清脆的聲音召喚說，「晚上帶孩子來吃飯，別忘相機。」於是我穿戴整齊，像要報晚間新聞，雖說是家庭聚會，說不定半個文壇。這是我們對她的印象之一。

林海音蒐集幾百隻大象，全球市集叫賣的花巾，永不乾涸的各式香水瓶，美國國務院邀請訪問，澳洲森林烤肉，相簿文章，把弄在手是她自己的印象。她在第一時間把照片送到聚會者手中，大家仍在回味著昨晚，口齒還在留香，又是別人對她的印象。這麼說吧，林海音一生印象太豐碩，怎麼挑。

萬物不離本，林海音最大的事，是創作《城南舊事》，一生最深印象埋在晉江會館。兩件事其實是一件，城南舊事的故事，發軔於晉江會館，印象渡海回到台北，成就了城南舊事。作家席慕蓉回憶林海音那幾十年，是文學史上盛宴。林海音會怎麼說，成功的盛宴大家高興，不必去分造宴者還是享宴者。

有次扶持岳母參加台北十幾桌的文學盛宴，接待人員趨前說，「林先生，您坐首桌」。她隨口回答，「謝謝，把我安排哪桌都行。」我和祖麗按桌號就坐，心中翻騰著這句話。

內兄夏祖焯、龔明祺夫婦近年前往北京多次，努力協調故居的修整、重劃及展出。9月林海音故居紀念舘開放，夏嘆，林海音的文學貢獻在台灣，台灣卻沒有林海音紀念舘。誠哉斯言，可是林海音與何凡身後的數千件文物，捐給了台南的國家文學舘，曾舉辦盛大展出；台北的紀州庵文訊文學基金會也借展。家屬經常接獲文學舘來信，要求同意學校，社團，研究機構或個人，申請免費出借資料的影本。

台灣家庭瀰漫書香，書架上不乏城南舊事，林海音傳、何凡傳。台灣萬千家庭的書架，就是晉江會館萬千縮影。想看城南舊事或林海音事蹟，伸手書架，不需奔晉江會館。舊的晉江會館屬於林海音，新的晉江會館給了大眾。林海音是造宴者，後人是享宴者。

據說當年北京上演《城南舊事》，劇終許多人坐著不離場，因為情緒還沒平息，淚水還沒擦乾。他們說，原來我們還曾有過那麼美好的日子。當時文革剛結束。

所以《城南舊事》的粉絲極多，包括三個超級粉絲。一是舒乙 (1935-2021，老舍之子，中國現代文學館長，晉江會館改建的催生者。) 林海音去世後，晉江會館成為林海音和城南舊事珍貴的存活體，可是北京在大力拆除老舊房屋，舒乙運用影響力，力薦保留這座存活體，免遭拆除命運，還讓晉江會館因林海音而重生。舒乙是忠實的超粉。

另一是吳貽弓 (1938-2019，城南舊事電影導演，上海製片廠長，中國電影家協會主席。) 吳在訪談中對夏祖麗說，「我拍城南舊事是懷著淡淡哀愁，沉沉相思，演員和工作人員態度一樣，所以得到國際大獎。」城南舊事電影不只激勵眼淚，還藉第八藝術擴大人們對原著小說的視野，探掘其深度。吳貽弓就像舒乙，是另類超粉。

第三是馬悅然 (Nils Göran David Malmqvist，1924-2019，瑞典學院院士，漢學家，《城南舊事》瑞典文版翻譯者，諾貝爾文學獎評審委員。) 當年沈從文被提名諾貝爾文學獎，因為沈去世，不合資格，馬悅然建議諾貝爾獎更改不頒給去世者的規定，未獲通過。馬很喜歡《城南舊事》，飛來台灣與林海音晤面，得到她首肯翻譯。試想，諾貝爾獎評審喜歡上這本書，親自下手翻譯推廣，讀者會對作者如何期盼？2015年《城南舊事》瑞典文版問世，林海音已去世。過了幾年，這位北歐超粉也跟隨而去，佳話畫上句點。

除了三個超粉，林海音的各地粉絲很多。晚唐詩云「一將功成萬骨枯」，但是對林粉，晉江會館，城南舊事，這句詩似應重組，「一將骨枯萬功成」。林海音雖然沒看見新的晉江會館，但人生完成《城南舊事》等許多頌揚人性的作品，足夠了。林海音從不蹙眉，我沒聽過她後悔什麼，遺憾什麼，包括那令許多人皺眉的「船長事件」。

還是那句話，「把我安排哪桌都行。」

(林海音為作者岳母，原文刊載於2025年12月1日文訊雜誌)

諾貝爾獎 瑞典 國務院

上一則

文化筆記／動畫大師迪士尼 也熱愛讀書

下一則

封面故事／「新文學之母」林海音 家裡客廳是半個台灣文壇

延伸閱讀

王毅會汶萊外長 再批日本現職領導人言論的「嚴重危害」

王毅會汶萊外長 再批日本現職領導人言論的「嚴重危害」
朱䴉「平平」傳奇一生 活40年創吉祥鳥最長壽

朱䴉「平平」傳奇一生 活40年創吉祥鳥最長壽
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
封面魔咒再來？AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手駭然：絕佳反指標

封面魔咒再來？AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手駭然：絕佳反指標

熱門新聞

養老社區過去為退休人士提供良好住所，但隨著住戶年紀老邁，也漸失去魅力。(圖／123RF)

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

2025-12-07 01:24
優格是一種富含營養的乳製食品，是美味且健康的飲食補充品。示意圖。(美聯社)

你知道嗎／傳統優格vs.希臘優格 誰勝出

2025-12-07 01:10
示意圖。(Photo by Ben White on Unsplash)

本周星座／牡羊座有驚有喜 天秤座勇於嘗試

2025-12-07 01:00
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
網紅「杜拜巧克力」被超市放在入口最顯眼處。（記者徐蓓蓓╱攝影）

軟實力／加州Costco上架「杜拜巧克力」 成灣區打卡新寵

2025-12-07 01:25
沛恩是紐西蘭海軍裡的法國號樂手，10月時分配到南極洲駐紮，她的旋律從地球上最遠的練習室飄入冰凍的羅斯海。(美聯社)

談藝／她在世界盡頭 吹響最遙遠的號角聲

2025-12-07 14:12

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌