我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

養生／跟著季節選魚吃 更健康美味

林琮恩
聽新聞
test
0:00 /0:00
許多人不知道吃魚就像吃蔬菜，跟著季節吃，才能吃得更健康美味。(圖／123RF)
許多人不知道吃魚就像吃蔬菜，跟著季節吃，才能吃得更健康美味。(圖／123RF)

魚類是優質蛋白質來源，有些魚種更富含現代人普遍缺乏的不飽和脂肪酸Omega-3。營養師鼓勵民眾將魚類放入餐盤，取代過量攝取的紅肉，且小型魚類優於大型魚。

吃魚是重視健康民眾的首選，不過，許多人不知道，吃魚就像吃蔬菜，跟著季節吃，才能吃得更健康美味。台灣新光醫院營養師蔡雯硯說，以秋冬為例，魚類會儲存脂肪過冬，秋刀魚、鯖魚等脂肪最豐富，此時捕撈最為肥美好吃。

蔡雯硯表示，魚類依照不同季節水溫、食物來源不同，體內脂肪含量有落差，吃起來風味也不同，某些季節魚類選項比較多樣，秋冬交際不少魚類會儲存體內養分，以便在春季繁殖，捕撈上岸的魚類較大隻、肥美，適合入口。

「該吃海水魚還是淡水魚」也是不少民眾挑選時的難題。蔡雯硯說，海水魚生長於自然環境中，通常體內所含Omega-3含量較高，淡水養殖魚類的Omega-3含量則與使用的飼料有關；淡水魚通常脂肪量較低，蛋白質含量較高，適合想減重的民眾食用，但必須留意，若為養殖魚，飼料中是否含有抗生素等添加物，導致魚類體內殘留。

顏色不自然 小心添加劑

魩仔魚富含蛋白質、鈣質，許多民眾認為吃魩仔魚可以補腦，但基於生態永續，民眾觀念轉為盡量少吃魩仔魚。

蔡雯硯表示，魩仔魚未經烹調前，顏色呈現透明狀，經過加熱後才會變為白色。有些不肖業者為了讓魩仔魚賣相好，會添加漂白劑，讓其烹煮後色澤更佳，建議民眾購買時注意，若魩仔魚白得很均勻，或顏色不自然，就可能含有添加劑，避免選購。

大型魚類 易殘留甲基汞

大型魚類體內容易有甲基汞殘留，蔡雯硯說，這是由於大型魚在食物鏈上層，以小型魚為食，工業排放環境汙染中，含有重金屬成分，累積在大型魚體內，民眾吃下後，容易造成神經系統問題，建議小孩、孕婦減少吃大型魚類。

吃魚也必須注意頻率。蔡雯硯說，一般民眾中小型魚類每周可吃2至3次，大型魚類則建議每個月以1至2次為限，可避免重金屬汙染問題。

西方國家認為吃沙丁魚是健康選項，蔡雯硯表示，沙丁魚營養價值來自Omega-3，但不一定吃沙丁魚才可達到效果，魩仔魚、白鯧魚、鮭魚、秋刀魚等也都含有Omega-3，未必要吃沙丁魚，如要選擇罐頭沙丁魚，則必須注意其中的鈉含量較高，添加物也會較多。

醃漬冷凍魚 留意鈉含量

挑選魚類有不少需要注意的地方。蔡雯硯表示，民眾可以把握外觀、氣味二大指標，可觀察魚類眼睛是否清澈，愈清澈表示愈新鮮，愈朦朧表示愈不新鮮；鱗片光澤好、不易脫落，也是新鮮魚類應有的外觀，腮紅則應是鮮紅色，如呈現磚紅色，表示魚類已不新鮮。氣味部分，魚腥味太濃反而是不新鮮。

蔡雯硯表示，魚類若經捕撈後立刻「急速冷凍」，可維持新鮮度，與剛打撈上岸的魚新鮮程度幾乎相同，但若撈起相隔一段時間才冷凍，則會比較不新鮮。民眾選購時，除留意是否為急速冷度外，若是罹患心血管疾病，或有高血壓腎臟病史者，必須注意有些冷凍魚類產品，會經過醃漬，鈉含量較高，必須酌量食用。

如何分辨大型魚、中小型魚？
如何分辨大型魚、中小型魚？

高血壓 腎臟病 心血管疾病

上一則

養生／魚頭、魚眼含最多DHA 大型魚皮不要吃

下一則

醫藥／連續葡萄糖檢測 讓她穩住糖尿病

延伸閱讀

耗資2000萬 山景城野生動物棲息地工程 月底完工

耗資2000萬 山景城野生動物棲息地工程 月底完工
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
史詩級發現…灣區溪流上游70年來首見鮭魚 環團：30年的努力

史詩級發現…灣區溪流上游70年來首見鮭魚 環團：30年的努力
研究：患阿茲海默症女性 Omega-3不飽和脂質含量低

研究：患阿茲海默症女性 Omega-3不飽和脂質含量低

熱門新聞

養老社區過去為退休人士提供良好住所，但隨著住戶年紀老邁，也漸失去魅力。(圖／123RF)

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

2025-12-07 01:24
優格是一種富含營養的乳製食品，是美味且健康的飲食補充品。示意圖。(美聯社)

你知道嗎／傳統優格vs.希臘優格 誰勝出

2025-12-07 01:10
示意圖。(Photo by Ben White on Unsplash)

本周星座／牡羊座有驚有喜 天秤座勇於嘗試

2025-12-07 01:00
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
網紅「杜拜巧克力」被超市放在入口最顯眼處。（記者徐蓓蓓╱攝影）

軟實力／加州Costco上架「杜拜巧克力」 成灣區打卡新寵

2025-12-07 01:25
沛恩是紐西蘭海軍裡的法國號樂手，10月時分配到南極洲駐紮，她的旋律從地球上最遠的練習室飄入冰凍的羅斯海。(美聯社)

談藝／她在世界盡頭 吹響最遙遠的號角聲

2025-12-07 14:12

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌