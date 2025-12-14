我的頻道

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

醫藥／連續葡萄糖檢測 讓她穩住糖尿病

林則澄
醫師提醒，以臨床經驗來看，飲食控制和規律監測是多數糖尿病患者的共同難題，一旦糖尿病患者的血糖波動過大，將導致併發症提前報到；示意圖。(圖／123RF)
醫師提醒，以臨床經驗來看，飲食控制和規律監測是多數糖尿病患者的共同難題，一旦糖尿病患者的血糖波動過大，將導致併發症提前報到；示意圖。(圖／123RF)

一名美食部落客黃小姐數年來積極應對第二型糖尿病，怎料併發症仍不時發作，以致眼底出血，而她為此每天指尖採血量八次血糖，精神瀕臨崩潰，所幸後來透過連續葡萄糖檢測（Continuous Glucose Monitoring，簡稱CGM）並重新制定飲食計畫，如今病情逐漸回穩。

黃小姐表示，因為本身家族就有糖尿病史，11年前在家如廁完後被親人發現，馬桶中的尿液引來螞蟻，就醫檢查發現罹患第二型糖尿病，還有增值性糖尿病視網膜病變與黃斑部水腫，被醫師提醒要控制血糖，以防日後失明。

黃小姐說，後來除了遵照醫師指示用藥，也積極在飲食上下工夫，怎料併發症仍不時發作導致眼底出血，為此她每天指尖採血量八次血糖，以確保數值都在正常範圍內，「如果太高，我就很很緊張、挫折感很大。」她也表示，直到四年前透過連續葡萄糖檢測儀，原來認知中的地瓜、紫米燒肉飯糰竟讓血糖飆破200mg/dl，都不如蛋糕的數值波動來得大，後來開始在每日的三餐加入適量蔬菜並均行飲食，病情逐漸回穩。

中華民國糖尿病學會理事長、中山醫學大學校長黃建寧表示，糖尿病患者的增加，且有年輕化的趨勢，與現代人固化的生活型態有關，風險因子包括年齡、飲食習慣、遺傳問題、生活壓力、久坐不運動、作息不正常等。

黃建寧強調，如何提升糖尿病患者的血糖控制效果，並降低疾病惡化與併發症風險，已成為當前緊迫課題，而在過去臨床上主要依賴糖化血色素（A1c）為糖尿病管理的唯一指標，但糖化血色素只能反映二至三個月內的血糖平均值，無法呈現長時間內血糖波動全貌。

黃建寧指出，連續葡萄糖檢測技術（CGM），可追蹤理想血糖值達標率（TIR），呈現血糖在標準範圍內的時間百分比，幫助糖尿病患者更有效地調整日常生活作息。

糖尿病 血糖 併發症

