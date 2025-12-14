料理功夫/番茄培根燉高麗菜

我的頻道

劉若華
此道菜是早期由愛爾蘭傳入美國，並在美國開展出寬闊的天地，成為經典不敗款的蔬菜料理，夾起送入口，醋和番茄的微酸，以及培根與高麗菜的微鹹微甜相互交融，風味明亮、清爽，即使在沉睡的味蕾也會立即甦醒。

材料：

培根5條、中型高麗菜1/2顆、燉番茄罐頭1罐(Stewed tomatoes 14.5盎司)、鹽適量、米醋2大匙、白胡椒粉少許。

作法：

1.將培根切片；高麗菜也切片。

2.熱鍋，但不加油，將培根入鍋以中小火煸熟，出鍋備用。

3.再次開火，以炒鍋內的培根油和另外加入少量的炒菜油大火將高麗菜炒至半熟。

4.將培根回鍋，並將罐頭內的燉番茄、湯汁倒入鍋，再落些鹽翻炒均勻。

5.蓋上鍋蓋，湯汁煮滾時轉中小火燉至高麗菜熟軟，淋入米醋並撒入白胡椒粉翻拌均勻即成。

成功寶典：

1.可用新鮮的番茄燉煮，另外再加入番茄糊或番茄醬和少許糖提味，此作法亦可燉煮出風味相近的番茄培根燉高麗菜。

2.不建議選購已煎熟的培根，呈現出的風味會不足。

3.醋加熱過久酸味易揮發掉，故最後再淋入。

