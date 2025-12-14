料理功夫/涼拌海帶絲

喜歡這道開胃的涼拌前菜，喜歡它的簡單清爽和吃起來的脆口度。因為加了香醋，所以帶有酸溜溜的味道，是一道特別美味的素食料理。

食材：海帶絲、蒜粒、芝麻。

配料：洋蔥、紅蘿蔔、甜椒。

調味醬汁：醬油1湯匙、香醋1湯匙、 糖1湯匙、少量的鹽、麻油1湯匙。

作法：

1.海帶絲多冲洗幾次，洗去鹽分，瀝乾水分，剪段備用。

2.把蒜切末，配料全部切細絲。

3.碗中放入所有調味醬汁，混合均勻。

4.煮鍋熱水，加入少許鹽，放入海帶絲川燙約3~5分鐘，試一下脆軟度，撈出瀝乾水分 。

5.加入切好的配料和調味醬汁，一起拌勻放冰箱冷藏。

6.準備上菜前，再撒上一些芝麻即可。

小建議：

1.調味醬汁只供參考，你可以依照個人喜好調整。喜歡吃辣的，可加入小米 椒粒或辣椒粉。

2.如想豐富食材，可考慮加入豆乾絲、香菜段。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。