世界日報伴我在美成長

1993年的秋天，我提着兩個塞得滿滿的行李箱，登上飛往美國的民航班機。一個全然陌生的國度在前方等待，憧憬與不安交織在心中。我完全沒有預料到，在之後漫長的旅美歲月裡，一份中文報紙會陪伴我度過迷茫、奔波與成長--那就是「世界日報 」。

來到紐約石溪大學開始骨科 基礎研究後，我白天埋首實驗室，晚上回到狹小的住所。語言障礙、文化差異、生活上的不習慣，加上與家人的分離，讓我常常覺得自己像是「站在世界邊緣」。在這段適應期最艱難的時候，一天偶然間，我在圖書館發現了世界日報。翻開那一頁頁熟悉的方塊字，我仿佛重新找到了生活的「錨」。

透過這份報紙，我了解美國社會，也看到華人社區的存在。它帶來了心理上的安定感，讓我在異鄉的文化衝擊中逐漸穩住腳步，專心投入研究。那時，世界日報成了我的精神伴侶，直到圓滿完成課題研究。

三年研究結束後，我來到紐約市尋求新的發展，生活壓力不小。我從世界日報分類廣告中找到幾份与中醫相關的兼職或臨時工作，包括：在華埠L醫生的「氣功班」教授《解剖學》與《中醫診斷學》；在中城C醫生中醫診所參與骨科病人會診；在法拉盛S女士的診所从事中醫實踐。

這些經歷讓我重新接觸到過去的專業，也讓我清晰看見美國中醫行業的運作方式。在不斷摸索中，我決心考取針灸執照，重拾自己的專業方向。通過NCCAOM國家考試並獲得紐約州執照後，我再次依靠世界日報找到了第一份正式的針灸師工作。

從被僱用到自主創業，從尋求職位到提供職位，從臨床服務到診所運營，世界日報始終是我不可或缺的資源。在資訊遠不如今天發達的年代，它成為我進入美國中醫行業的重要跳闆，也見證了我的成長。

那些年裡，我因工作與生活在紐約多次搬家，每一次都靠世界日報找到新的住處。隨着事業穩定、家人團聚，我開始思考「紥根」的意義，並決定在紐約買房。然而，面對複雜的房地產 市場，我卻毫無頭緒。

再次，是世界日報幫我補上了知識盲點：房源、房貸機構、購房流程、裝修廣告……我按着報紙上的信息參加開放看房，學習如何評估房屋。最終，在森林小丘房地產經紀T夫婦的協助下，我順利購得人生第一套房子。從此，我終於在美國有了真正的「落腳點」。

後來，從報稅、買車、看病，到節慶購物、社區活動，世界日報始終是我最實用的生活指南。它不僅解決了我在異鄉的實際問題，更陪伴我從「過客」走向「安家」。

定居美國後，工作之餘，我漸漸愛上了旅行，並養成記錄旅途的習慣。2024年，我在阿根廷首次近距離看到成群的麥哲倫企鵝，那片鋪滿海岸與山丘的生命奇跡深深震撼了我。我將這段經歷冩成短文，並投給了世界周刊。沒想到竟然被刊登了。

那一刻，我深刻感受到：即便身在異鄉，我依然能以中文表達自我，與更多的讀者分享心聲。這次發表不止是帶給我喜悅，更再次讓我意識到--中華文化早已在心底紥根，無法割捨。

這些年來，每當翻閱世界日報，那些文化類文章總能帶給我內心的寧靜和力量。節氣、傳統、詩詞、人物故事，都在提醒我：無論走得多遠，我的文化根脈始終存在。

在美國生活三十多年，世界日報一直伴隨在我的人生旅程中，見證了我從迷茫到堅韌、從漂泊到安定、從求生存到尋歸屬的每一步。它不僅是一份報紙，更像是我的向導、夥伴和文化紐带。

如今資訊獲取的方式日新月異，世界日報也早已邁入數位化時代，但紙質版依然是我日常生活的一部分。那淡淡的墨香，承載着我在異國打拼的記憶，也寄托着對未來的美好期盼。這份陪伴，我將永遠珍惜。