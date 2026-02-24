寫作從投稿世界周刊開始

當看到「創刊50周年『我與世界日報 』徵文」，我難以克制激動心情，思緒翻轉，回想投稿世界周刊，那是勵志和感激的歷程。我的寫作從投稿世界周刊開始，這個過程衍生了我與世界周刊之間的故事。

2000年，我來到紐約，接觸第一份中文刊物就是世界日報，在周日發行的報紙裡，附有一份厚重的世界周刊。 世界周刊內容豐富，有深度和廣度，文學色彩俱佳，紀實報導、新聞特寫、社會現象等欄目圖文並茂，相映成趣，成為我訂閱的刊物。

讀世界周刊久了，看讀者投稿多了，自己萌生寫作投稿的意念，2016年開始，我選擇世界周刊「挖趣」欄目，憑藉自己收藏50年的毛主席像章和文革郵票，寫了一篇三千餘字的「毛主席像章和文革郵票」文稿，並附上幾張像章和郵票的照片，投稿世界周刊。

一周後，我收到周刊編輯的郵件：「李先生：謝謝來稿。此稿內容不錯，但是寫得不夠，而且圖片放在一起照不好。其實，您可以分成兩篇收藏文章來寫。一是毛主席像章，講講收藏經過，裡面肯定有許多故事，再講講它們現在的價格是多少，寫出2000字的文章。同時把主要像章一個個拍成照片寄來。文革郵票也這樣處理。謝謝！」

看完郵件，受到勉勵和啟發，我按編輯要求分別寫出了「我收藏的毛澤東像章」和「文革郵票價格持續飆升」的兩篇文稿，重新拍了照片，寄給世界周刊。投稿分別於2016年7月10日和2016年10月16日的世界周刊刊出。投稿成功，初試啼聲。激發了我敢於寫作，決心嘗試寫出更好的作品。

之後，我陸續投稿「社會傳真」、「浮生小記」、「讀經典」、「憶往」、「旅遊」等欄目，擴大寫作範圍。世界周刊的文學佳作給人印象深刻。可是我發現，雖然有精彩作品，但是似乎少見涉及《紅樓夢》的文章。我想應該寫出研究《紅樓夢》的作品，獻給讀者。我潛心研讀《紅樓夢》，探析主要人物，寫出「林黛玉的詩情與文采」，投給世界周刊「談藝」欄目，於2022年1月2日刊出。

幾日後，我收到世界周刊編輯部轉來的郵件：「李先生：您投稿的林黛玉一文在周刊登出後，一位教授希望與您聯繫，附上來函和聯絡方式。」

來函是一位美國大學藝術系華裔 教授寫給世界周刊主編的，上寫道： 「這次寫信是讀到元月份1972期，裡面內容似較往期都精彩，而李洪傑先生撰寫的《林黛玉的詩情與文采》，文字才情見解都佳，是近日難得讀到的好文章。我很想與這位作家聯繫一下，看看他是否還有同類有關《紅樓夢》的文章，讓我再讀。」

按教授提供的郵箱，我與他聯繫，知道這位教授從事舞台表演藝術，他計畫創作《黛玉與寶玉》的現代話劇，欣賞林黛玉一文，很想把相關字句引用到他的劇本裡。彼此還探討了《紅樓夢》裡的其他主要人物，我們成了文友。

得到讀者的謬贊和勉勵， 滿懷激情的我，把幾年研究《紅樓夢》的憬悟寫成的《金陵十二釵郵票裡的故事》、《金陵十二釵郵票 揭紅樓夢四家族興衰》、《紅樓夢賈府的四春》、《賈寶玉與晴雯 有情無緣》、《賈寶玉與三釵 情緣糾纏》、《賈寶玉的四喜四悲》、《學學劉姥姥的翻身智慧》數篇陸續投給世界周刊，投稿先後刊出。

在投稿萬字的《賈寶玉與三釵情緣糾纏》一文時，編輯告知：「因篇幅所限，文長請勿超過5000字。」我對文章進行了壓縮修改。在此過程中，得到編輯團隊的鼓勵：「尊敬的李先生：編輯室工作夥伴閱讀您的大作，研究既廣且深，令人佩服之至。紅學的文學研究與考據，再添一位『解夢人』。」

當我把世界周刊發表的《紅樓夢》作品轉發詩歌文友群，引起反響。文學社舉辦了與《紅樓夢》相關的古詩詞、現代詩、散文徵文活動，有很多文友參與。

我欣慰也慚愧。欣慰的是，在世界周刊發表研究解讀《紅樓夢》的文章，為紅學研究添磚加瓦；遺憾的是，文學巨著《紅樓夢》感動了無數人，可是曹雪芹的《紅樓夢》至今還有未解之謎，我只不過探索了《紅樓夢》的九牛一毫。

難忘九年前，初次投稿世界周刊，那時的我心情忐忑，渴望刊出。感激世界周刊為讀者和文學愛好者提供了投稿平台，我的寫作得到了歷練。常年投稿世界周刊，與從未謀面的編輯只是通過電郵交流互動，接受寫作指導，感受到編輯的專業修養與敬業精神，也正是有了這種感懷，讓我對編輯更加尊敬。

我有一個夢，就是把在世界日報和世界周刊上發表有關《紅樓夢》的文章集結起來，與近期研究《紅樓夢》的揭秘文稿合集，編寫一部《紅樓夢研究與揭秘》，獻給讀者。編寫這部書，是我與世界周刊之間的故事延續，也是對世界周刊創刊五十周年的回報。