四十多年前，我從台灣來到美國求學。初到異鄉時，像是突然放進異鄉風中的一張白紙，迷惘又空白。學校位在一個不大不小的大學城，中國人不多，讓我渴望能看見一點關於家鄉的資訊、一點中文的痕跡。

然而，那時我是個拮据的留學生 ，連一毛錢都得反覆斟酌，曾為了省電話費多走兩里路，因此，訂閱「世界日報 」並不在我的生活預算之內。儘管如此，我對家鄉消息的渴望卻一刻也沒有減少。

於是，我厚起臉皮，向已成家或經濟較寬裕的前輩借他們看過的世界日報。那年代的世界日報在留學生之間是「熱門珍品」，通常是幾家人閱讀後，再輾轉傳到我們手上，等到報紙抵達我手中時，早已零落不齊，紙面上也常沾著油漬，有一次翻開報紙，竟看見幾根韭菜葉黏在版面上……。然而，即使報紙破舊凌亂，我仍如獲至寶地翻閱，那個年代，這些方塊字便是我思鄉最深的慰藉與精神寄託。

一年後，我存了一些錢。世界日報當時推出訂閱一年送大同電鍋的活動，對我們留學生而言，大同電鍋能煮、蒸、燉，是重要的生活工具，在這樣的吸引力與長久以來的閱讀需求下，我終於咬牙訂了報紙。那一刻，我真切地感到自己在異鄉的地位上升，從一個「借報紙的人」，成為一個「把報紙傳給別人」的人。

那時科技尚未普及，世界日報是我們接收台灣、大陸以及海外華人 社會訊息的唯一來源，聚會、餐敘、打乒乓球時，總少不了以世界日報的新聞為話題。許多同學暑假打工，也從報紙的分類廣告中找到工作與住處，對我們來說，世界日報不僅是新聞，更是求學路上的導航。

結婚生子後，我甚至用世界日報教孩子認字，她最早認識的中文就是「世界日報」。雖然後來未能持續，導致她讀寫中文仍不熟練，但我仍相信，用報紙教孩子認字，是極自然也極有效的方式。

在「世界周刊」中，我讀到許多華人故事。其時我在老人部門工作，便寫了幾篇關於老人福利與醫療的文章投稿，幸運地獲刊登，大大提升了我的信心。退休後，我迷上房車旅行，也開始將旅途經驗寫成文章投稿。

我最大的挑戰就是寫方塊字，要一筆一畫把字寫得清晰整齊並不容易，我常笑自己寫字像繡花一樣，一筆一畫慢慢寫下每一個中文字。後來有了電腦與中文輸入法，寫作才逐漸輕鬆，但也因為投稿，我逼著自己重新拾回許多即將遺忘的中文字。

回望這四十多年我在美國的生活軌跡，幾乎是與世界日報一同成長。從借報、訂報、傳閱，到投稿、寫作，世界日報不僅提供我新聞、知識和故事，更是我建造與海外華人共同精神的紐帶。它承載的不只是歲月變更 ，更是我人生成長的經歷。

願世界日報繼續薪火承傳、文化不滅，把我們這些離散海外的華人串連在一起，並成為世代華人在異鄉的記憶與文化燈塔。