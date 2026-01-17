若說「世界日報 」改變了我人生沿途的風景，並不誇張。

從小就特愛語文課，尤喜歡揮筆作文；大學念了文科，課程裡滿是中西文學。可我從來沒有想到一旦離開學校，生活中不再排入作文課，我仍會提筆寫作。

來到美國，為了覓職容易，轉到電腦程式編寫領域，和文學漸行漸遠，孰料竟日漸勾起了寫作的念頭，緣起於邂逅世界日報。它創辦的那一年，甫來美國的我在圖書館看到白紙漢字，彷彿他鄉遇故知般興奮。爾後訂閱世界日報，它遂成為日常最好的友伴，總在忙罷一天工作和家務後，斜倚床頭，聽它娓娓道來外在世界的紛紅駭綠，從國際大事、美國政局、本地新聞到遠方故鄉的動態，從深度的政經、文化專題報導至輕鬆的演藝圈八卦、體育新聞，世界既浩大，也玲瓏地鋪展在深夜的燈光下。

其中最讓我動心的，當屬幾處開放讀者投稿的園地，包括副刊、家園、小說世界、上下古今版和「世界周刊」，刊登的文章不乏名家作品，可不少作者和我一樣是旅居美國的第一代華人 ，他們的經歷和感懷，從職場所見到居家所感，從親屬互動到結緣異國友人，從眼前鮮事到回顧過往，從讀書心得到旅遊探索，筆鋒皆帶個人感情，常常引起我的共鳴或嚮往，不禁興起自己也動筆的念頭。於是乎，學生時代酷愛作文卻從未規畫以筆耕為志業的我，就這樣開始在業餘寫作。

離開學校多年重拾文筆，既沉且鈍可想而知，幸喜世界日報雖會退稿，但也採用不少拙作，讓我信心沒有沉到谷底。另一方面，我細心觀摩報上刊登的作品，學習行文技巧，世界日報豐富的內容也擴展了我的知識層面，磨筆猶如磨劍，文章見報率逐漸提升，寫作從此成為愉快的嗜好、生活的重心。

二○○一年，我將歷年在世界日報上發表的文章結集成「情悟，天地寬」一書，由名作家簡宛推薦給三民書局出版，竟然榮獲該年僑聯總會華文著述獎散文類第一名。

爾後每隔幾年，便會將見報文章結集，共出版了散文集「那一夜，與文學巨人對話」、「人情詩故——從經典看人生」、散文與短篇小說集「天涯何處無芳菲」、遊記「古月今塵萬里路」，也在簡宛和文友張燕風推薦下，為青少年撰寫莫札特、莎士比亞、雨果傳記，並翻譯泰戈爾的「漂鳥集」。另曾得到首屆東方文學獎、第一屆長榮 寰宇旅遊文學獎；一九九八至二○○○年，連續三年贏得世界日報副刊的極短篇小說徵文獎與旅遊文學獎。

多次出席跨州華文文學會議，見到許多長年在世界日報各版面發表作品的作家，對彼此的筆下乾坤瞭若指掌，縱然來自不同的成長背景，首度照面即熟稔一如多年老友，了無隔閡。從小害羞內向的我，絕沒想到關起門來在家筆耕，竟能與遠在天邊的文友們結為知己。至於收到陌生讀者的來信，予以讚美鼓勵，更是出乎意料的喜悅。

五十年來，世界日報培養出的作家不可勝數，作品呈現與國內書寫截然有別的風格和內涵，締造了海外華文文學的氣象。可我始終沒有將自己視為作家，筆耕不輟純粹是為興趣。

秉性善感多思，唯有透過書寫，才能發抒感懷，澆熄塊壘；而在斟字酌句，段落推敲中，屢屢享受到妙語偶得的驚喜，實是寫作最迷人之處。

近期應邀至一個寫作班授課，學員們表示，他們對寫作很有興趣，不以在臉書或部落格等自媒體上發表自滿，而是希冀經過編輯審核，刊登在信譽良好的報刊上，作品水準才算獲得肯定。世界日報！我們一起輕呼，對，就是世界日報，它是培養海外華文寫作者的園圃，興旺海外華文文學的推手。