世報給了我愛情和事業

假如沒有「世界日報 」，我的人生之路一定會重寫。

我在上海讀的是中文系，畢業後留校，擔任教育雜誌的編輯。沒多久，我的興趣轉移到教育心理學上，邊工作邊進修心理學碩士課程，發表了好幾篇論文，還開設了「人格心理學」選修課，深受學子青睞。從此，我跨行到心理學領域發展。

一九九○年是我人生的分水嶺。那年十月，我披著「年輕心理學學者」的桂冠，告別黃浦江畔，踏上了加拿大 ，在滑鐵盧大學心理學系做訪問學者。本來有意跟猶太裔導師讀博，但眼看他的幾個學生難以找工作，我就放棄了深造的念頭。

一年多後，來到一百公里之外的多倫多，先後在印刷廠、餐館打工，飽嘗辛酸苦辣。現在回想起來，那段「洋插隊」對我來說，何嘗不是一筆珍貴的財富呢？

一九九二年的冬天，我再一次站在人生的十字路口。光靠打體力工，找不到出路，必須要改行念書，用知識改變命運。文科生所選專業有限，由於數學功底不錯，準備讀MBA（企管碩士），為此，我邊在一家中文周報做兼職，邊啃厚厚的GMAT（研究生管理科入學考試）書籍。

翌年春天，我偶然看到世界日報的招聘廣告，該報是北美發行量最大、影響力最廣的華文報紙之一，總部設在紐約，在多個城市有分社，屬於實力雄厚的台灣「聯合報系」。我斗膽前去一試，想不到馬上被錄用，有幸成為多倫多分社的第一個新聞編輯，每天主編一版加拿大新聞，其他版面仍由台北、紐約製作。

在馬總編精心栽培下，我悄悄走上了新聞道路，一路如魚得水，至今已三十二載。在世界日報期間，我先後學會了中文繁體字、大易輸入法、北大方正排版，在編輯之餘，還給「世界周刊」供稿，也投稿給副刊。工作大半年後，編輯部來了一名漂亮的記者，相互對上眼，經過一年多拍拖，一九九五年的春節我們共結連理。有關這段經歷，我曾寫過「世界日報是我倆的月老」，刊於去年八月的上下古今版。

成家後，我徹底放棄了讀MBA的想法，並且重拾青少年時期的作家夢，給海內外報刊雜誌投稿，發表了不少散文和短篇小說。一九九五年，我出版了第一本書——散文集「您好！多倫多」；次年又與內子合作，推出了紀實文學集「楓葉國裡建家園」。

一九九六年的春天，隨著大兒子的降臨，為了更好地照顧家庭，內子離開了作息不定的新聞工作，找到朝九晚五的物業管理經理職位；我也跳槽到本地規模更大的「星島日報」，仍做新聞編輯。

三年後，我們的小兒子也誕生了，我也從那時起，業餘從事長篇小說和劇本創作，至今已經出版了十幾部著作，發表了多部劇本，有的已搬上銀幕，還獲得了六十多項文學獎。

備受網路衝擊，紙媒生存困難。二○一二年五月，我趁星島日報重組之際，決定告別紙媒，投身新媒體，創辦了網路電視台，主要經營網站和拍攝視頻、專題片，目前仍站在新聞第一線。

二○一六年元旦起，加拿大東西岸的世界日報同時停刊，這年也是我倆離開世界日報整整二十年。一份高品質的報紙停刊實在可惜，我們也感到非常失落，畢竟那裡上演過我們的羅曼蒂克故事。好在網上還可以看到美國的世界日報，尤其是富有特色的副刊。

二○二二年的夏天，全加拿大的星島日報也停版，專做網路版，那是我離開那兒十年之後。

這麼多年來，我每天起床的早功課就是上網閱讀世界日報，由於報人習慣，還是喜歡讀電子報，有一種手捧報紙的感覺。近年遇到副刊上發表拙文，馬上通知身在洛杉磯、舊金山 的兩個犬子，讓他們去買一份世界日報，下次帶回多倫多。我們去美國看望孩子時，也會買世界日報，摸著油墨噴香的報紙，有一種回到老東家的感覺。

毋庸置疑，世界日報給了我的愛情和事業，倘若不做新聞工作，我也不會成為作家和編劇。真摯地感謝世界日報，讓我沒有改行，終身以偉大的方塊字為職業，何其幸也！