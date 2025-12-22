我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

「世界佬」的手有餘香

郭奕光
聽新聞
test
0:00 /0:00

我是在一九七九年從上海移居到紐約的。在上海的時候，就養成了看報的習慣；到了紐約這個繁華陌生的大都市，我最關心的一件事，就是每天能否看到中文報紙。

出乎我的想像，到了唐人街的中文報攤一看，不僅有中文日報，而且是琳瑯滿目，我高興極了。除了可以買到世界日報，還有華語快報、星島日報，稍後還出現了中報、中國時報和北美日報，加上從香港飄洋過海來的大公報、明報和東方日報，令人眼花撩亂。我每天要上班，沒時間看這麼多，只能選擇其中一種。

我花了將近一個月的時間，遍讀了當地出版的日報，初步得到的印象是：各擅勝場、各有特色。之後，研究了各報的觀點、立場和風格，我選定了世界日報，一看就是近半個世紀，家裡的剪報足足有兩大箱。

在新冠疫情高峰期，不知道是什麼原因，許多老報攤不是關門歇業，就是獨缺世界日報，我一時頭都大了，很不開心。還是一個鄰居老朋友幫我把臉上的愁容帶走，他對我說，離這六條大街遠一家不起眼的小雜物店有售，但洛陽紙貴，每天很早就會一掃而光。

我腿力還好，每天清早，我總是第一個到達報攤，後來也有鄰居要我代買，最多的時候不下四、五份，我夾在腋下，輕鬆回家。日久風傳開來，竟然在街坊得了個「世界佬」的諢名，說來真夠滑稽的。

頭上頂著「世界佬」桂冠的我，生平無大志，只有兩個小小的嗜好，一是愛讀報，二是喜歡打籃球。不知道是什麼原因，「世界佬」的諢號不脛而走，連籃球場上的球友很快都聽到了，球友波叔的愛好與我很相似，有一天他對我說：「你看過的世界日報，是否可以轉讓給我？」他可以給我每份半價的錢。我說友誼為貴，錢就免了，不過我有一個小小的要求，「你看完之後，再把報紙如數還給我，因為我有剪報的習慣。」他一口答應了。之後，我每七天就把報紙疊在一起，拿到球場上交給他，就這樣，連續了好幾個月，等到後來市面上到處都可以買到了，我們才停止了這場「交易」。因為有了世界日報作為媒介，我們之間的友誼加深了，最後成了彼此很要好的朋友。真想不到，文化的魅力會有這麼大，這也印證了「贈人玫瑰，手有餘香」的深層道理。

我喜歡看世界日報，其實原因很簡單，世報長期以來給讀者的印象是：作風正派，立場公正，文稿重質重道。舉一個簡單的例子來說吧，市面上的許多媒體，為了刺激銷量，不惜刊載黃色毒草文稿，多少助長了社會上的歪風邪氣；唯獨世界日報沒有這麼做，體現了一個報人的良知和正氣。世界副刊提倡自由創作，不打筆戰，不時有高水平的文章出現。周刊上的許多專題報導和人物專訪，是我最喜歡閱讀和收藏的。

世界日報 疫情 香港

上一則

郎朗帶愛妻赴台灣 夫妻合奏音樂盛宴 重現17歲時成名作

延伸閱讀

相遇移民路 轉眼四十年

相遇移民路 轉眼四十年
世界日報2026年曆手冊特約法拉盛順安堂中藥店發送

世界日報2026年曆手冊特約法拉盛順安堂中藥店發送
世界日報健保論壇 助華社熟悉2026公共福利政策變化

世界日報健保論壇 助華社熟悉2026公共福利政策變化
掌握稅改與房市布局 世界日報稅務理財講座反應熱烈

掌握稅改與房市布局 世界日報稅務理財講座反應熱烈

熱門新聞

（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族(上)

2025-12-16 01:00
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族（下）

2025-12-17 01:00

南柯一夢：未婚妻與我

2025-12-18 01:00
作者投稿記載第一代移民心路歷程。（作者提供）

相遇移民路 轉眼四十年

2025-12-15 01:00

開刀房的午茶時光

2025-12-17 01:00
中國鋼琴家朗朗（右）和愛妻吉娜．愛麗絲現身台北。（圖／牛耳藝術提供）

郎朗帶愛妻赴台灣 夫妻合奏音樂盛宴 重現17歲時成名作

2025-12-21 21:50

超人氣

更多 >
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身