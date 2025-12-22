「世界佬」的手有餘香

我是在一九七九年從上海移居到紐約的。在上海的時候，就養成了看報的習慣；到了紐約這個繁華陌生的大都市，我最關心的一件事，就是每天能否看到中文報紙。

出乎我的想像，到了唐人街的中文報攤一看，不僅有中文日報，而且是琳瑯滿目，我高興極了。除了可以買到世界日報 ，還有華語快報、星島日報，稍後還出現了中報、中國時報和北美日報，加上從香港 飄洋過海來的大公報、明報和東方日報，令人眼花撩亂。我每天要上班，沒時間看這麼多，只能選擇其中一種。

我花了將近一個月的時間，遍讀了當地出版的日報，初步得到的印象是：各擅勝場、各有特色。之後，研究了各報的觀點、立場和風格，我選定了世界日報，一看就是近半個世紀，家裡的剪報足足有兩大箱。

在新冠疫情 高峰期，不知道是什麼原因，許多老報攤不是關門歇業，就是獨缺世界日報，我一時頭都大了，很不開心。還是一個鄰居老朋友幫我把臉上的愁容帶走，他對我說，離這六條大街遠一家不起眼的小雜物店有售，但洛陽紙貴，每天很早就會一掃而光。

我腿力還好，每天清早，我總是第一個到達報攤，後來也有鄰居要我代買，最多的時候不下四、五份，我夾在腋下，輕鬆回家。日久風傳開來，竟然在街坊得了個「世界佬」的諢名，說來真夠滑稽的。

頭上頂著「世界佬」桂冠的我，生平無大志，只有兩個小小的嗜好，一是愛讀報，二是喜歡打籃球。不知道是什麼原因，「世界佬」的諢號不脛而走，連籃球場上的球友很快都聽到了，球友波叔的愛好與我很相似，有一天他對我說：「你看過的世界日報，是否可以轉讓給我？」他可以給我每份半價的錢。我說友誼為貴，錢就免了，不過我有一個小小的要求，「你看完之後，再把報紙如數還給我，因為我有剪報的習慣。」他一口答應了。之後，我每七天就把報紙疊在一起，拿到球場上交給他，就這樣，連續了好幾個月，等到後來市面上到處都可以買到了，我們才停止了這場「交易」。因為有了世界日報作為媒介，我們之間的友誼加深了，最後成了彼此很要好的朋友。真想不到，文化的魅力會有這麼大，這也印證了「贈人玫瑰，手有餘香」的深層道理。

我喜歡看世界日報，其實原因很簡單，世報長期以來給讀者的印象是：作風正派，立場公正，文稿重質重道。舉一個簡單的例子來說吧，市面上的許多媒體，為了刺激銷量，不惜刊載黃色毒草文稿，多少助長了社會上的歪風邪氣；唯獨世界日報沒有這麼做，體現了一個報人的良知和正氣。世界副刊提倡自由創作，不打筆戰，不時有高水平的文章出現。周刊上的許多專題報導和人物專訪，是我最喜歡閱讀和收藏的。