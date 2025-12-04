「黃先生，我想跟您做一個訪談，請問您什麼時候有空？」學校放學的鈴聲剛響，就接到世界日報 記者楊青小姐的電話。二○二三年十二月一日，我參加世界日報舉辦的「大家來寫書」新書發表會。會後，洛杉磯社副總編輯陳德安先生告訴我，世界日報打算推出「移民故事」系列，我是其中一個人選，屆時他會安排記者專訪我，我有點受寵若驚，想不到我一個越南 來的難民，居然得此殊榮。二○二四年四月十九日，終於在世界日報上見到了楊青小姐的專訪報導。

我和世界日報結緣要回溯到三十年幾前，我初到美國定居在俄勒岡州，那裡的商店見不到中文招牌，更別說中文報紙。後來搬到南加州 ，一下子又回到那曾似相識的環境。那時候，讀世界日報猶如見到故人一般的親切，雖然手頭拮据，我還是每天省出幾毛錢來買世界日報，慰藉異鄉人的寂寥空虛。

世界日報有副刊版，我讀後倍感親切，一時興起，寫了兩篇故事「絕境」和「兩錢黃金」投稿，一九八八年九月和十月在副刊版刊出。朋友們讀後，除羨慕外，還不忘挖苦：「哎呀，你一個越南來的也想擠進去湊熱鬧，那些作家不都是來自台灣、香港嗎？」我一笑置之，心裡想：世界日報這種遍及全美的頂級大報，哪裡有區域或門戶之分？

為謀生計，我在世界日報的分類廣告欄尋找工作。我在越南是中學教師，我試圖應徵一些白領工作如診所助理、事務所業務員、家具店經理之類的工作，但隔行如隔山，最後還是回到教育老本行。當年越美斷交，我在越南西貢大學的學分轉不過來，不能取得加州教師執照，只得暫時當助教，我決定夜間回到大學重新修課。

課餘，我陸陸續續在世界日報各版面投稿，想不到，我的作品引起了一些讀者共鳴，其中有越南西貢文科大學的學長，也有同德中學的同窗。我失聯多年的幾個同學，因看了文章得悉我也來到美國，請求世界日報編輯幫忙聯繫而得以重逢。世界日報在華人社區的影響力之深、觸角之廣，可見一斑。

幾年前，我在越南同心中學教過、散布在世界各地的學生，在洛杉磯組織了一次一百多人的師生聚會。二○一九年十二月十五日，我在上下古今寫了一篇「劫後餘生，久別重逢」的短文，學生們興奮得不得了，因為他們的照片上了美國規模最大的中文報紙。

在世界日報上，我又獲知台灣的一些文學獎項訊息。新冠疫情期間，我在家裡遠程教學，有了較多的空餘時間寫作，居然幸運獲得二○二○年的「梁實秋文學獎」和二○二一年的「海外華文著述獎」。

二○二四年一月二十八日的世界周刊封面故事「學子感恩 數學教師無缺憾」，是一篇我敘述在美國教授微積分的經歷文章，後來這作品又轉載在二○二四年春季教育專刊上。文中有我寫了一本「如何學習解答微積分試題」手冊的細節，一名兒子正在學習微積分的讀者跑遍各書局尋不到那本書，卻打聽到我的學區電郵地址，寫信來諮詢我。

感謝世界日報，二○一九年替我出版了「重續未了緣」一書，翌年雖疫情橫行，又出版了第二本書「春夢了無痕」，二○二三年第三本書「離人無語月無聲」面世，第四本書「天涯淪落人」預計將在今年年底出版。

我在烽火連天的越南長大，在那段苦難的日子裡，母親只盼我有機會識字、完成小學課程就心滿意足。誰會料到，我在美國竟教了幾十年的微積分大學先修班；當年我站在世界日報的講台上，發表寫書的心路歷程，如身歷夢境，可惜母親已於二○一三年去世，不能親眼見到這令她欣慰的場景。