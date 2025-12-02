時光如水，悄然流過五十載，世界日報 已然創刊半世紀。而我與它的緣分，卻始於四十年前，那舊金山 唐人街的一角。彼時的我，甫從台灣負笈美國，攻讀研究所，沒有網路，更無手機，長途電話費昂貴得教人卻步，我們這些窮留學生 豈敢恣意消費？對外的資訊遂顯得相對貧乏。每日生活，大抵在課堂與電腦機房之間往復，寂寥如影隨形，竟成了最忠實的伴侶。

當時最大的盼望與樂趣，便是每月一趟的舊金山唐人街之行。採買中式食品固然要緊，然更教我魂牽夢縈的，是那幾間狹窄破舊的小書店，每回總是先在那裡混上半天，新書價昂捨不得買，便立於店中瘋狂閱讀，直至老闆出來趕人。那書店裡，總堆著許多過期的報紙與期刊，廢紙一般棄於角落，須得自己挖寶。一份當日的世界日報索價二毛五，但過期的只賣一毛錢，我每每揀選數份攜回寓所，便成了一個月主要的精神糧食。

那時的世界日報，立場中允，對於天下時事的分析精闢無比，在我這個資訊饑渴的遊子眼中，實有撥雲見日之效。每讀一篇社論，便似打開一扇窗，得以窺見世界的遼闊與複雜。尤其世界副刊，水準無與倫比，所載散文和小說字字珠璣，令人反覆閱讀亦不覺厭倦。那些文字，不僅填補了知識的空白，更在某種程度上慰藉了思鄉的愁緒。

記得有一個冬夜，窗外飄著細雨，我蜷縮在斗室中，就著一盞孤燈，讀著副刊上的一篇小說。故事講的是一名留學生在異鄉的掙扎與堅持，情節雖平淡，卻字字擊中我的心坎。讀到動情處，不禁潸然淚下，彷彿那作者窺見了我內心最深處的孤獨與渴望。

另一個難忘的午後，我在書店的廢紙堆中，發現了一份泛黃的世界日報，日期竟是數月之前。如獲至寶地買回，細讀之下，發現一篇關於兩岸關係的深度分析，觀點平衡，論述清晰，讓我對這複雜的議題有了更深的理解。那份過期的報紙，在我手中彷彿有了生命，它不僅傳遞了資訊，更成為連接我與遠方家鄉的橋梁。

世界副刊中的散文，更是我的心靈雞湯，無論是描寫家鄉風物，還是抒發人生感悟，那些文字總能觸動我內心最柔軟的部分。有一名專欄作家，筆下的台灣小吃栩栩如生，讀著讀著，彷彿聞到了蚵仔煎的香氣，聽到了夜市裡的喧囂。在那些思鄉的夜裡，這些文字成了我最美的慰藉。

四十年彈指而過，當年窮學生的雙鬢皆已星星矣，世界也發生了翻天覆地的變化。網路與手機的普及，讓資訊的取得變得輕而易舉，再不必為了省一毛五分錢，而在舊書堆中翻尋過期的報紙。然而，我卻常常懷念那段簡樸的歲月，懷念那份得來不易的閱讀喜悅。

有時不禁想，我們這代人經歷了從匱乏到豐裕的轉變，見證了資訊從稀缺到氾濫的過程。當年的我們，為了一篇文章而欣喜若狂；今日的年輕人，面對海量資訊卻常感無所適從。這其中的得失，又該如何計算？

世界日報創刊五十年，陪伴了多少像我這樣的遊子度過了異鄉的寂寞歲月，它不僅是一份報紙，更是許多人心靈的寄託，是文化傳承的載體。在這個資訊爆炸的時代，但願我們都能保有當年那份對知識的渴望，對文字的敬畏，對真理的追求。

夜深人靜時，我仍會取出珍藏的剪報本，翻閱那些已經發黃的世界日報副刊文章，那些文字歷久彌新，依然能夠觸動心弦。這或許就是好文章的魅力，跨越時間與空間，永遠閃耀著智慧與溫情的光芒。

世界日報五十年，於歷史長河不過一瞬，於個人生命卻是漫長的陪伴。月光依舊皎潔，如同四十年前舊金山的那輪明月，靜靜照著遊子的歸途。而世界日報，便是那報紙堆裡的月光，溫柔地照亮了多少孤獨的心靈。