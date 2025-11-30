「世界日報 」是一份歷史悠久、在海外華人社區中具有廣泛影響力的報刊。我與世界日報相遇在二○一一年，那年也是我移民來美的第二年。

由於我來美之前從事中小學教學三十年，因此一來就被推薦到南加州 千橡中文學校任課。同時我訂閱了一份世界日報，發現報刊內容包容萬象，十分豐富，相比教科書，報上的語言更加鮮活、實用、貼近生活，所以在日常教學中，我經常會利用報上的新聞、故事、評論等，作為課堂學習的補充。

特別是看到世界日報設有的專門版面，比如「兒童」，經常刊登學生的作品、繪畫、隨筆等，我不禁萌發了讓我所教的學生作品也能變為鉛字的想法。

記得二○一二年第一次投稿主題是「井蛙出井」。當時正好學到課文「井底之蛙」，討論井底的青蛙跳出井後，會看到什麼、想到什麼？孩子們的想像力是以無意想像為主，具有誇張性，表達十分直接。學生們隨意發言中冒出的奇思妙想讓人震撼，我趕緊讓他們將自己的想法寫下來，稍作修改後發送給世界日報。兩周後就接到報社的郵件，通知有學生的小文章將被刊登；當我將登載著小作者文章的世界日報帶進教室時，學生們都激動得無以倫比。

第一次嘗試投稿成功後，我覺得這一舉動遠遠超出「在報紙上看到自己的名字」這麼簡單，其實對孩子們的影響是深遠的。文章的發表意味著孩子們完成了從「學中文」到「用中文」的跨越，當看到自己變成鉛字的文章被成千上萬的讀者看到時，自豪感會油然而生，這對在美國的孩子學習中文起到了很大的作用。文章的發表還能為其他學生樹立榜樣，成為一種積極的激勵，讓他們覺得「他能行，我也能行」。

接下來我每年都會組織學生寫文章，當然主題也都是圍繞學生熟知的話題。因為學語言離不開聽說讀寫四個環節，聽說是首要的，讀寫隨之跟上，我提供給學生不少說話的內容，比如「最喜歡的節日」、「我的第一次」、「中文學校」、「最喜愛的學科」等等。在疫情期間，透過網路教學，我也同樣在網上布置話題：「上網課」、「宅家的日子」，孩子們有話可說，再加老師的因勢利導，就會愈說愈多，愈說愈好。緊接著記錄下所說的，一篇篇小作文就這麼誕生了。

從二○一二年學生第一篇稿件刊登到二○二五年，世界日報共發表了我班學生的文章四十二次，有八十三個人次的小作文出現在世界日報上。

我在南加 州千橡中文學校教了十四年，世界日報也伴隨了我十四年。世界日報是我的良師益友，是我教學生涯的伴侶，能讓更多孩子們的文章出現在世界日報上，我覺得是在做一件意義非凡的事。