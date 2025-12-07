移民專頁／「公共負擔」影響辦身分 3族群可豁免

聯邦政府近日再次提議調整「公共負擔 」相關規則，引發移民 社區關注。根據Politico報導，國土安全部已提出擬議版本，計畫撤回現行規則，並在日後發布新的審查指引。若最終實施，移民官在評估綠卡 申請時將擁有更大的裁量空間。目前該提案仍在徵詢意見階段。

南加州亞美公義促進中心(AJSOCAL)健康計畫總監盧慧嘉(Connie Lo)表示，此次調整的核心在於取消過去較為明確的審查項目列表，改由移民官自行判斷申請人是否可能依賴政府支持。她指出，在缺乏明確界定的情況下，各類公共服務或健康項目皆可能被納入考量，使審查結果更具彈性也更難預測。

盧慧嘉指，公共負擔規則並非適用於所有移民。難民、庇護申請人及T簽證受害者等族群本就免於相關審查；綠卡持有人與美國公民也完全不受影響。她指出，許多民眾之所以感到不安，主因是不確定自己是否屬於審查對象，而政策訊息一旦出現變動，更容易引發誤讀。

她表示，當審查標準變得模糊，申請人也更難判斷自身是否會被視為公共負擔。「若移民官可依個案認定不同因素，審查就不像以往那樣可預測。」她說，申請人的健康狀況、長期照護需求等條件，都可能成為推估依賴政府的考量因素。

她也回顧公共負擔規則在2019年的重大調整。當時政府首次將聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)納入公共負擔考量，引發移民家庭廣泛反應。根據凱瑟家庭基金會(KFF)研究，當年全美約有200萬至470萬名符合資格的移民與其子女因此退出白卡或兒童健康保險計畫(CHIP)。

她認為，這次擬議規則的涵蓋面比2019年更廣，不確定性也更高。「若沒明確界定，民眾就更難確認自己的情況是否會被視為風險。」

盧慧嘉提醒，目前公布內容仍是擬議版本，後續仍需經過行政程序及可能的法律挑戰。