我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

移民專頁／「公共負擔」影響辦身分 3族群可豁免

記者劉子為
聽新聞
test
0:00 /0:00

聯邦政府近日再次提議調整「公共負擔」相關規則，引發移民社區關注。根據Politico報導，國土安全部已提出擬議版本，計畫撤回現行規則，並在日後發布新的審查指引。若最終實施，移民官在評估綠卡申請時將擁有更大的裁量空間。目前該提案仍在徵詢意見階段。

南加州亞美公義促進中心(AJSOCAL)健康計畫總監盧慧嘉(Connie Lo)表示，此次調整的核心在於取消過去較為明確的審查項目列表，改由移民官自行判斷申請人是否可能依賴政府支持。她指出，在缺乏明確界定的情況下，各類公共服務或健康項目皆可能被納入考量，使審查結果更具彈性也更難預測。

盧慧嘉指，公共負擔規則並非適用於所有移民。難民、庇護申請人及T簽證受害者等族群本就免於相關審查；綠卡持有人與美國公民也完全不受影響。她指出，許多民眾之所以感到不安，主因是不確定自己是否屬於審查對象，而政策訊息一旦出現變動，更容易引發誤讀。

她表示，當審查標準變得模糊，申請人也更難判斷自身是否會被視為公共負擔。「若移民官可依個案認定不同因素，審查就不像以往那樣可預測。」她說，申請人的健康狀況、長期照護需求等條件，都可能成為推估依賴政府的考量因素。

她也回顧公共負擔規則在2019年的重大調整。當時政府首次將聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)納入公共負擔考量，引發移民家庭廣泛反應。根據凱瑟家庭基金會(KFF)研究，當年全美約有200萬至470萬名符合資格的移民與其子女因此退出白卡或兒童健康保險計畫(CHIP)。

她認為，這次擬議規則的涵蓋面比2019年更廣，不確定性也更高。「若沒明確界定，民眾就更難確認自己的情況是否會被視為風險。」

盧慧嘉提醒，目前公布內容仍是擬議版本，後續仍需經過行政程序及可能的法律挑戰。

移民 公共負擔 綠卡

上一則

移民專頁／B身分過期等綠卡 仍可能收NTA

下一則

移民專頁／公民子女領白卡 會影響父母綠卡申請？

延伸閱讀

紐約移民聯盟華埠集會 控市警助ICE違法 促立即放人

紐約移民聯盟華埠集會 控市警助ICE違法 促立即放人
川普政府暫停庇護 裁決環節暫凍結 審查面談仍進行

川普政府暫停庇護 裁決環節暫凍結 審查面談仍進行
應對移民掃蕩 民間吹哨、喇叭警告 開網課培訓監督執法

應對移民掃蕩 民間吹哨、喇叭警告 開網課培訓監督執法
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

熱門新聞

克林姆的畫作「伊莉莎白·萊德勒肖像」，日前在蘇富比拍賣會上，以創紀錄的2.364億元落槌。(美聯社)

封面故事／2.36億元拍出 克林姆畫作為何拍出最高價

2025-11-30 01:30
八個只需一小時的理財修正方法。示意圖。(美聯社)

理財百科／只要1小時…8招輕鬆增財富

2025-11-30 01:14

紅藍卡／紅藍卡D 為何95%參與者多付保費？

2025-11-30 01:15
愈來愈多美國人開始放棄大份餐，轉而選擇小而精的飲食方式。示意圖。(路透)

美國現象／吃到飽過時 小而精飲食崛起

2025-11-30 01:24
「吻」是克林姆最受歡迎的畫作。(維基公有領域)

封面故事／克林姆的「吻」5事你該知道

2025-11-30 12:48
由義大利現代藝術家卡特蘭所創作，名為「美國」(America)的223磅重黃金馬桶，以1210萬元成交，引發轟動。(美聯社)

封面故事／101公斤黃金馬桶「美國」 拍出1210萬

2025-11-30 01:29

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場