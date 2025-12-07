移民專頁／公民子女領白卡 會影響父母綠卡申請？

專家認為，此次「公共負擔」範圍調整的核心在於取消過去較為明確的審查項目列表，改由移民官自行判斷申請人是否可能依賴政府支持。(美聯社)

國土安全部近日提出一項關於「公共負擔 」(public charge)的擬議規則，內容涉及移民在使用醫療或其他公共服務後，是否會影響未來綠卡 申請。規則仍在意見徵詢階段，尚未生效，但消息傳出後，南加州部分華人移民家庭已開始重新評估自身醫療與福利使用情況，擔心可能對身分申請造成影響。

「公共負擔」在提案階段

南加州新手媽媽何希(化名)便是在這波討論中重新審視家庭醫療安排的一名家長。她的丈夫已取得綠卡，而她的綠卡仍在排期中。她在去年懷孕期間符合申請聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡 )與婦幼營養券(WIC)的資格，但由於仍在等待身分審理，她當時猶豫很久，在諮詢一些社區機構後才決定申請。數月前，她在接受採訪時坦言，那份擔心始終沒有完全消失。

在新提案公布後，她表示最近也開始考慮是否停止讓孩子使用白卡，希望避免任何可能風險。「我主要還是擔心綠卡申請，現在還在看情況。」她說，身邊親友提醒、社群平台上的討論，讓她暫時不知道怎麼做選擇。

面對此類疑問，基督教角聲醫療中心執行總監吳周秀蘭(Carolin Eng)表示，依照現行制度，美國公民子女領取白卡「不會影響父母的綠卡申請」。她說，部分家庭會因為訊息不完整而把不同政策混為一談，但若孩子是公民，其福利不會成為父母申請綠卡的負面因素。

她也提醒，家庭如果有醫療需求不需要因提案進入討論而延誤就醫。「如果真的生病，還是應該看醫生。」

有疑慮應與移民律師確認

吳周秀蘭表示，在華人社區，目前並未看到大規模退領或取消就診的情況，但確實能感受到詢問變多，有些家庭甚至並不在公共負擔審查的範圍中，仍因訊息不明確而感到猶豫。她建議民眾若不確定自身是否屬於公共負擔適用對象，應與移民律師進一步確認，而不是自行推測。

華埠服務中心(CSC)社會服務經理Amy Zhao表示，這類公共負擔的提案討論一出，確實可能讓南加州部分華人與亞裔家庭感到壓力。她指出，許多家庭日常倚靠白卡或食品援助維持基本生活，因此在考慮是否申請或續用福利時，難免會在「當前家庭需要」與「未來身分規畫」之間反覆權衡。她也建議，感到擔心的民眾可以向律師或社區機構諮詢，以取得更明確的指引。

目前公共負擔新提案仍在程序中，現行規則並未改變。吳周秀蘭提醒，國土安全部提出的仍是擬議版本，後續還會有約30天的公眾意見期，之後才可能進入下一步程序。她表示，在生效前，民眾仍可依照既有規則申請或使用白卡與相關醫療服務，不需要因為尚未定案的內容而提前放棄必要的資源。