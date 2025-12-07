養生／散步曬曬太陽 趕走冬日憂鬱、改善情緒

我的頻道

編譯盧炯燊
散步可改善情緒，緩解焦慮。（圖／123RF）
散步可改善情緒，緩解焦慮。（圖／123RF）

冬季夜長日短，在日照時間持續縮短下，對許多美國人的心理健康，無疑是一個打擊。

健康網站TODAY.com引用美國精神醫學學會(American Psychiatric Association)的統計，美國成年人裡，約有5%患有季節性抑鬱症(Seasonal Affective Disorder，SAD)，也叫做「冬季抑鬱症」(Winter depression)，因為其症狀通常在秋冬季出現。

大多數的SAD患者，在一年的大部分時間裡都有良好的心理健康，但在進入秋冬季時會有抑鬱癥狀，這是與每日的日照時間有關。因此在熱帶地區很少見到SAD，但在北緯30度以北或者南緯30度以南，SAD顯著存在。

患者通常會感到抑鬱，或會出現食欲增加或是睡眠過多，精力下降，對以往感到快樂的事情失去興趣。

佛蒙特大學(University of Vermont)心理學教授羅翰(Kelly Rohan)研究SAD超過20年。她向TODAY說，SAD是一種臨床憂鬱症，若採取正確方法是可以緩解甚至將之趕走。

她說，既然知道是與日照時間減少導致人體生理時鐘改變有關，那麼就在晨間散步好了。

在清晨日出後出門散步有助緩解，原因是身體自然吸收陽光、重新與生理時鐘同步。此外，散步本身還可帶來運動，改善情緒，緩解焦慮。

羅翰解釋，SAD患者的生理時鐘通常運轉緩慢，褪黑激素分泌時間比正常情況晚。所以當清晨來臨時，身體仍然會認為是在晚上。而在清晨接觸陽光曬曬太陽，可以抑制褪黑激素的分泌，使生理時鐘恢復到夏季的正常運作狀態。

她建議，最好的時間是在日出之時，在10時之前出門散步，這樣可以抑制褪黑激素的分泌，告訴大腦「嘿，醒醒啦」。

她又說，SAD患者通常最難熬的是1月及2月，但產生的恐懼感可能會更早出現，因此養成每天早晨散步習慣，是有助於改善這種感受。

