我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

編譯周靜芝
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

腸道健康是現今最熱門的健康議題之一，因研究發現，由超過1兆個微生物組成的腸道微生物群，是人體健康的核心，能增強免疫力、改善腦部健康、促進消化功能並預防慢性疾病。

從生活方式的角度來看，有許多方法能支持腸道微生物群的健康，包括攝取抗發炎與高纖食物；然而，提升微生物群活力的主要方式，在於透過食物或保健食品攝取益生菌。

營養師薩米娜·卡魯(Samina Kalloo)指出，益生菌是活的好菌，能強化腸道內原有的健康微生物群，有助鞏固並維持微生物群的平衡。研究亦證實這些微生物本身具備健康效益，營養師亞希·安薩里(Yasi Ansari)表示，益生菌也有助於營養吸收、調節情緒及減輕發炎反應。

在最常被攝取的益生菌含量豐富的食物中，優格因其美味且能用於甜、鹹食譜中而名列前茅。但食譜網站Real Simple指出，每克含100萬至1億個菌落形成單位(CFU)的優格，並非增加益生菌攝取的唯一選擇，以下這七種食物每份含量等同甚至超越優格。

1.韓式泡菜「辛奇」(Kimchi)

益生菌含量：每克1000萬至100億CFU

營養師珍妮佛·瓦格納(Jennifer Wagner)說，發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源，少量即可提供大量有益腸道細菌與風味。此外，韓式泡菜還具備多種健康效益。卡魯指出，除益生菌外，「辛奇」更富含抗氧化劑及維生素C、A等營養素，能同時守護免疫系統、眼部健康與腸道機能。安薩里說，其濃郁風味亦能搭配各式料理，她喜歡將泡菜拌入米飯或搭配肉類食用；瓦格納則習慣將其加入火雞肉漢堡、穀物碗或沙拉，亦或在米飯麵食中作為調味。

康普茶是益生菌的優質來源。（圖／123RF）
康普茶是益生菌的優質來源。（圖／123RF）

2.康普茶(Kombucha)

益生菌含量：每毫升100至1000萬CFU

儘管康普茶是流行飲品，有時添加糖含量偏高，但它確實是益生菌的優質來源。安薩里表示，康普茶含有有益微生物，但種類會因儲存與製作方式而異。低糖康普茶或冷藏保存的君茶(Jun Tea)仍是攝取益菌的途徑，同時能從中獲取抗發炎、抗氧化劑與植物化合物。康普茶本身便是提神飲料，亦可搭配柑橘、香草植物與果汁調製無酒精雞尾酒。

味噌是錳、鋅等礦物質的優質來源，有助維持骨骼、牙齒及免疫系統健康。（本報資料照片...
味噌是錳、鋅等礦物質的優質來源，有助維持骨骼、牙齒及免疫系統健康。（本報資料照片）

3.味噌

益生菌含量：每克100萬至1000萬CFU

卡魯表示，味噌是發酵醬料，發酵過程使其富含促進消化的益生菌，風味濃郁，同時是錳、鋅等礦物質的優質來源，有助維持骨骼、牙齒及免疫系統健康。她提醒，少量即可發揮功效，味噌鹹度較高，若需控制鹽分攝取，使用時需謹慎掌握用量。

4.發酵茅屋起司(Cultured Cottage Cheese)

益生菌含量：每克達一億CFU

並非所有茅屋起司都富含益生菌，但標示含「活性益生菌」的發酵茅屋起司能提供大量的益生菌及其他營養素。卡魯指出，半杯起司約含12克蛋白質，同時富含鈣、磷及維生素B，有助骨骼健康並促進代謝。她說，以水煮蛋佐蔬菜搭配茅屋起司是她最愛的早餐組合；茅屋起司的綿密口感與微酸風味與食材完美結合，是替代沙拉醬的絕佳選擇。

5.克菲爾(Kefir)

益生菌含量：每毫升含1000萬至1億CFU

瓦格納表示，克菲爾是運用發酵克菲爾菌粒製成的微酸飲品，質地略濃於牛奶但不及優格濃稠。研究證實，這款富含益生菌的平價飲品，其價值遠超促進腸道健康的益生菌，還具有降低膽固醇的潛力，並具備抗發炎特質。作為乳製品，克菲爾與茅屋起司同樣富含支持骨骼與代謝健康的營養素。安薩里說，其發酵過程能降低乳糖含量，使部分人更易消化；她喜歡將它加入冰沙、隔夜燕麥，或搭配瑪芬享用。

研究顯示德國酸菜的發酵過程能改變其營養組成，進一步促進腸道健康。（本報資料照片）
研究顯示德國酸菜的發酵過程能改變其營養組成，進一步促進腸道健康。（本報資料照片）

6.德國酸菜(Sauerkraut)

益生菌含量：每兩湯匙含100萬CFU

相較於生高麗菜，研究顯示德國酸菜的發酵過程能改變其營養組成，進一步促進腸道健康。卡魯說，生食或未經巴氏消毒的德國酸菜，益生菌含量遠高於市售或經巴氏消毒的產品，後者在消毒過程中會流失大量有益菌群。這款酸香料理同時富含膳食纖維、維生素C、K、B、鐵質與鉀，能強化免疫系統、骨骼健康、新陳代謝及血液循環。安薩里說，她喜歡將德國酸菜加入穀物碗或酪梨吐司中。

7.納豆

益生菌含量：每克達100億CFU

儘管納豆遠不如這份名單上其他食物普及，但其益生菌含量卻遠勝優格。這種日本傳統食品富含蛋白質、微量營養素及抗氧化劑，有助維持身體組織健康、免疫功能與新陳代謝，常見搭配白飯、蔬菜、雞蛋、蔥花或醬油食用。納豆在一般超市較少見，可透過網路或於亞洲超市購得。

德國 瓦格納 食譜

上一則

養生／散步曬曬太陽 趕走冬日憂鬱、改善情緒

下一則

醫藥／數百萬美國人服用的「血糖剋星」 研究：證據不足

延伸閱讀

草莓、雞湯...流感季節到來 醫師推薦14種食物增強免疫力

草莓、雞湯...流感季節到來 醫師推薦14種食物增強免疫力
特遣隊孟菲斯逮數千人 監獄人滿為患 官員憂情況可能持續數月

特遣隊孟菲斯逮數千人 監獄人滿為患 官員憂情況可能持續數月
養生／長期失眠當心失智 益生菌來幫忙

養生／長期失眠當心失智 益生菌來幫忙
AI泡沫何時爆？緊盯比特幣這個預警指標 最近超靈驗

AI泡沫何時爆？緊盯比特幣這個預警指標 最近超靈驗

熱門新聞

克林姆的畫作「伊莉莎白·萊德勒肖像」，日前在蘇富比拍賣會上，以創紀錄的2.364億元落槌。(美聯社)

封面故事／2.36億元拍出 克林姆畫作為何拍出最高價

2025-11-30 01:30
八個只需一小時的理財修正方法。示意圖。(美聯社)

理財百科／只要1小時…8招輕鬆增財富

2025-11-30 01:14

紅藍卡／紅藍卡D 為何95%參與者多付保費？

2025-11-30 01:15
愈來愈多美國人開始放棄大份餐，轉而選擇小而精的飲食方式。示意圖。(路透)

美國現象／吃到飽過時 小而精飲食崛起

2025-11-30 01:24
「吻」是克林姆最受歡迎的畫作。(維基公有領域)

封面故事／克林姆的「吻」5事你該知道

2025-11-30 12:48
由義大利現代藝術家卡特蘭所創作，名為「美國」(America)的223磅重黃金馬桶，以1210萬元成交，引發轟動。(美聯社)

封面故事／101公斤黃金馬桶「美國」 拍出1210萬

2025-11-30 01:29

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場