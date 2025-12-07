養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

腸道健康是現今最熱門的健康議題之一，因研究發現，由超過1兆個微生物組成的腸道微生物群，是人體健康的核心，能增強免疫力、改善腦部健康、促進消化功能並預防慢性疾病。

從生活方式的角度來看，有許多方法能支持腸道微生物群的健康，包括攝取抗發炎與高纖食物；然而，提升微生物群活力的主要方式，在於透過食物或保健食品攝取益生菌。

營養師薩米娜·卡魯(Samina Kalloo)指出，益生菌是活的好菌，能強化腸道內原有的健康微生物群，有助鞏固並維持微生物群的平衡。研究亦證實這些微生物本身具備健康效益，營養師亞希·安薩里(Yasi Ansari)表示，益生菌也有助於營養吸收、調節情緒及減輕發炎反應。

在最常被攝取的益生菌含量豐富的食物中，優格因其美味且能用於甜、鹹食譜 中而名列前茅。但食譜網站Real Simple指出，每克含100萬至1億個菌落形成單位(CFU)的優格，並非增加益生菌攝取的唯一選擇，以下這七種食物每份含量等同甚至超越優格。

1.韓式泡菜「辛奇」(Kimchi)

益生菌含量：每克1000萬至100億CFU

營養師珍妮佛·瓦格納 (Jennifer Wagner)說，發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源，少量即可提供大量有益腸道細菌與風味。此外，韓式泡菜還具備多種健康效益。卡魯指出，除益生菌外，「辛奇」更富含抗氧化劑及維生素C、A等營養素，能同時守護免疫系統、眼部健康與腸道機能。安薩里說，其濃郁風味亦能搭配各式料理，她喜歡將泡菜拌入米飯或搭配肉類食用；瓦格納則習慣將其加入火雞肉漢堡、穀物碗或沙拉，亦或在米飯麵食中作為調味。

康普茶是益生菌的優質來源。（圖／123RF）

2.康普茶(Kombucha)

益生菌含量：每毫升100至1000萬CFU

儘管康普茶是流行飲品，有時添加糖含量偏高，但它確實是益生菌的優質來源。安薩里表示，康普茶含有有益微生物，但種類會因儲存與製作方式而異。低糖康普茶或冷藏保存的君茶(Jun Tea)仍是攝取益菌的途徑，同時能從中獲取抗發炎、抗氧化劑與植物化合物。康普茶本身便是提神飲料，亦可搭配柑橘、香草植物與果汁調製無酒精雞尾酒。

味噌是錳、鋅等礦物質的優質來源，有助維持骨骼、牙齒及免疫系統健康。（本報資料照片）

3.味噌

益生菌含量：每克100萬至1000萬CFU

卡魯表示，味噌是發酵醬料，發酵過程使其富含促進消化的益生菌，風味濃郁，同時是錳、鋅等礦物質的優質來源，有助維持骨骼、牙齒及免疫系統健康。她提醒，少量即可發揮功效，味噌鹹度較高，若需控制鹽分攝取，使用時需謹慎掌握用量。

4.發酵茅屋起司(Cultured Cottage Cheese)

益生菌含量：每克達一億CFU

並非所有茅屋起司都富含益生菌，但標示含「活性益生菌」的發酵茅屋起司能提供大量的益生菌及其他營養素。卡魯指出，半杯起司約含12克蛋白質，同時富含鈣、磷及維生素B，有助骨骼健康並促進代謝。她說，以水煮蛋佐蔬菜搭配茅屋起司是她最愛的早餐組合；茅屋起司的綿密口感與微酸風味與食材完美結合，是替代沙拉醬的絕佳選擇。

5.克菲爾(Kefir)

益生菌含量：每毫升含1000萬至1億CFU

瓦格納表示，克菲爾是運用發酵克菲爾菌粒製成的微酸飲品，質地略濃於牛奶但不及優格濃稠。研究證實，這款富含益生菌的平價飲品，其價值遠超促進腸道健康的益生菌，還具有降低膽固醇的潛力，並具備抗發炎特質。作為乳製品，克菲爾與茅屋起司同樣富含支持骨骼與代謝健康的營養素。安薩里說，其發酵過程能降低乳糖含量，使部分人更易消化；她喜歡將它加入冰沙、隔夜燕麥，或搭配瑪芬享用。

研究顯示德國酸菜的發酵過程能改變其營養組成，進一步促進腸道健康。（本報資料照片）

益生菌含量：每兩湯匙含100萬CFU

相較於生高麗菜，研究顯示德國酸菜的發酵過程能改變其營養組成，進一步促進腸道健康。卡魯說，生食或未經巴氏消毒的德國酸菜，益生菌含量遠高於市售或經巴氏消毒的產品，後者在消毒過程中會流失大量有益菌群。這款酸香料理同時富含膳食纖維、維生素C、K、B、鐵質與鉀，能強化免疫系統、骨骼健康、新陳代謝及血液循環。安薩里說，她喜歡將德國酸菜加入穀物碗或酪梨吐司中。

7.納豆

益生菌含量：每克達100億CFU

儘管納豆遠不如這份名單上其他食物普及，但其益生菌含量卻遠勝優格。這種日本傳統食品富含蛋白質、微量營養素及抗氧化劑，有助維持身體組織健康、免疫功能與新陳代謝，常見搭配白飯、蔬菜、雞蛋、蔥花或醬油食用。納豆在一般超市較少見，可透過網路或於亞洲超市購得。