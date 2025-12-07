料理功夫/絞肉炒茄子

材料：

豬絞肉5oz、茄子3條、青蔥2枝、蒜頭5瓣切碎、九層塔葉10片。

醬料：

豆瓣醬1大匙、辣椒醬1小匙、 醬油4大匙、糖1大匙、水2大匙、麻油2小匙、雞精1小匙，所有醬料拌在一起備用。

作法：

三條茄子切滾刀塊比較厚，切好放入大盆內加入蓋滿的水和1大匙白醋攪拌一下，浸泡20分鐘後倒掉水分茄子會保持潔白，不會變黑，再沖洗幾次放入漏勺把水滴乾要炒時比較不會吸油。

1.平鍋放入五大匙油，油熱後把切塊茄子放入平鍋內炒，放入一點鹽，翻炒一下把蓋子蓋上，煎煮幾分鐘等茄子煮軟後取出放入大盆內備用。

2.平鍋燒熱放入一大匙油把絞肉炒半熟放入碎蒜頭，蒜頭炒一下才會有香味出來，倒入醬料煮滾後放麻油，放入煎好的茄子拌入蔥和九層塔再拌炒一下就可起鍋。

