我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

美4口之家年薪需14萬元 知名經理人拋「新貧窮線」掀熱議

健康／長期忍痛不吃止痛藥 大腦認知恐減退

李宗祐
慢性、劇烈疼痛不要忍，長期會影響大腦認知功能。 （圖/123RF）
慢性、劇烈疼痛不要忍，長期會影響大腦認知功能。 （圖/123RF）

每個人都害怕疼痛，但疼痛其實是保護身體的機制。當疼痛出現，就是示警身體某些部位出現問題。止痛很重要，但找出疼痛的根源更重要，面對生活中的大小疼痛，忍耐不吃藥並非最好的解決方案。如何適時適當解痛、找出問題所在？常見「痛死人」的疾病又有哪些？如何避免？

有人說自己特別能忍痛，有人一點小痛就受不了，疼痛是主觀性的，同樣的疾病或症狀，每個人疼痛感受度為何不同？台灣嘉義醫院麻醉科醫師洪柏園說，疼痛其實是保護身體的一種機制。

疼痛是保護身體機制

洪柏園表示，疼痛來自於受到有害刺激時，特定感覺神經的活化。當人體受到如熱、化學刺激、外力重擊等刺激時，位於皮膚、肌肉、內臟等處的疼痛感受器會被活化，將這些刺激轉化為電訊號，經由周邊神經傳遞至脊髓，再經由脊髓丘腦徑傳送至大腦。大腦的多個區域包括丘腦、體感覺皮質、邊緣系統負責處理這些訊息，形成對疼痛的感知。

洪柏園說，疼痛本質上是一種保護機制，提醒身體可能正在受到傷害。這個警告系統會驅使我們遠離有害情境，避免進一步損傷，並尋求幫助或休息，對防禦和生存至關重要。

多重因素影響疼痛感受

洪柏園表示，疼痛的感知因人而異，受到複雜的生理、心理和社會因素共同影響。生理層面，基因扮演了一個重要的角色，有些人對於疼痛較為敏感，而有些人天生擁有較高的疼痛閾值。

心理因素也顯著的影響疼痛感知，情緒、壓力、焦慮、憂鬱和過往的疼痛經驗等，皆使得每個個體對於疼痛的感受度不同，因為大腦對疼痛的解讀不僅來自身體的感覺，更包含了情緒的反應。

此外，社會和文化因素也有一定程度的影響，不同的生長經歷、社會環境和文化系統，造成了每個人在疼痛耐受性上的差異。

疼痛評量表 。(圖/123RF)
疼痛評量表 。(圖/123RF)

洪柏園表示，疼痛評量表是一項有效的工具，用來量化病患感受到的疼痛程度，能夠幫助醫療人員更加了解病人的疼痛狀態，進而做出相對應的措施，也可用於追蹤疼痛程度的變化，追蹤治療成效。

目前常用的疼痛評量表有數字等級量表（Numeric Rating Scale, NRS）和視覺類比量表（Visual Analog Scale, VAS）等。前者由病患將疼痛程度在0到10的範圍內進行評分，0代表「沒有疼痛」，10代表「最劇烈的疼痛」；後者由一條10公分長的線構成，兩端分別標註「沒有疼痛」和「最劇烈的疼痛」，患者在線上標記出代表自己疼痛程度的點，然後通過測量點的位置來量化疼痛強度。

慢性、劇烈疼痛不要忍

洪柏園表示，一味忍痛，尤其是慢性、劇烈的疼痛，而沒有給予適當的治療因應措施，對於身體和心理的健康都是有害的，長期會影響大腦認知功能。

長期的疼痛可能併發高血壓心血管疾病免疫力低下、慢性疲勞、睡眠障礙等問題，更可引發心理壓力和情緒障礙，嚴重影響生活品質、工作效、人際關係和社交表現。因此，尋求專業的疼痛評估和治療相當重要。

洪柏園指出，若痛沒有得到適當因應，變成了慢性疼痛，將使得大腦的結構產生一些改變。在處理疼痛的腦區可能出現灰質減少的現象，導致認知功能減退，而有注意力不集中、記憶問題和執行能力下降的現象，影響患者生活品質。除此之外，神經傳導物的平衡亦會被破壞，例如血清素、多巴胺和正腎上腺素，因而造成情緒障礙如焦慮和憂鬱。

慢性疼痛對認知功能和情緒帶來深遠影響，因此，他強烈建議患者尋求及時而有效的疼痛因應，來預防上述不良後果。

高血壓 心血管疾病 免疫力

上一則

健康／頭痛難耐才吃止痛藥 藥效剩3成 應1小時內服用

下一則

香江風情／微醺香港 沉浸文學戀曲

延伸閱讀

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫
久坐破壞血管彈性易中風 還會傷腦增失智風險

久坐破壞血管彈性易中風 還會傷腦增失智風險
練肌肉不只好看 研究顯示還有這個超棒好處

練肌肉不只好看 研究顯示還有這個超棒好處
養生／長期失眠當心失智 益生菌來幫忙

養生／長期失眠當心失智 益生菌來幫忙

熱門新聞

1976年台灣第一批去RCA受訓的工程師，後來都是台灣半導體產學界的巨擘。左起曹興誠、倪其良、曾繁城、戴寶通、劉英達、陳碧灣、史欽泰、RCA公關主任。（圖／史欽泰提供）

封面故事／5道題 看「造山者」的使命感

2025-11-23 01:30
「造山者－世紀的賭注」近日在灣區上映，紀錄片導演蕭菊貞(中)、兩位製片人蔣顯斌(左)和陳添順(右)也巡迴分享拍片心路歷程。(記者江碩涵╱攝影)

封面故事／「造山者」台灣奮鬥故事 呼應矽谷精神

2025-11-23 12:15
「開車前一定要暖車」，是流傳已久的冬季駕駛迷思。(美聯社)

你知道嗎／天冷開車前 真的需要「暖車」嗎？

2025-11-23 01:17
示意圖。(Photo by Antonino Visalli on Unsplash)

本周星座／獅子座諸事順遂 巨蟹座好運相隨

2025-11-23 01:00
書名：從邊緣到核心-台灣半導體如何成為世界的心臟 作者： 史欽泰、陳添枝、吳淑敏 出版社：天下文化 出版日期：2025年3月 (圖取自博客來)

封面故事／台灣偷走美國的晶片事業？ 「從邊緣到核心」一書澄清誤解

2025-11-23 16:24
川普總統在「又大又美法」當中為領取加班費、小費的勞工以提供減稅福利。(美聯社)

稅務漫談／川普2.0法案系列：未報加班費、小費 雇主尚不會被罰

2025-11-23 01:10

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮
核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂

55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂