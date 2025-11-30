健康／長期忍痛不吃止痛藥 大腦認知恐減退

慢性、劇烈疼痛不要忍，長期會影響大腦認知功能。 （圖/123RF）

每個人都害怕疼痛，但疼痛其實是保護身體的機制。當疼痛出現，就是示警身體某些部位出現問題。止痛很重要，但找出疼痛的根源更重要，面對生活中的大小疼痛，忍耐不吃藥並非最好的解決方案。如何適時適當解痛、找出問題所在？常見「痛死人」的疾病又有哪些？如何避免？

有人說自己特別能忍痛，有人一點小痛就受不了，疼痛是主觀性的，同樣的疾病或症狀，每個人疼痛感受度為何不同？台灣嘉義醫院麻醉科醫師洪柏園說，疼痛其實是保護身體的一種機制。

疼痛是保護身體機制

洪柏園表示，疼痛來自於受到有害刺激時，特定感覺神經的活化。當人體受到如熱、化學刺激、外力重擊等刺激時，位於皮膚、肌肉、內臟等處的疼痛感受器會被活化，將這些刺激轉化為電訊號，經由周邊神經傳遞至脊髓，再經由脊髓丘腦徑傳送至大腦。大腦的多個區域包括丘腦、體感覺皮質、邊緣系統負責處理這些訊息，形成對疼痛的感知。

洪柏園說，疼痛本質上是一種保護機制，提醒身體可能正在受到傷害。這個警告系統會驅使我們遠離有害情境，避免進一步損傷，並尋求幫助或休息，對防禦和生存至關重要。

多重因素影響疼痛感受

洪柏園表示，疼痛的感知因人而異，受到複雜的生理、心理和社會因素共同影響。生理層面，基因扮演了一個重要的角色，有些人對於疼痛較為敏感，而有些人天生擁有較高的疼痛閾值。

心理因素也顯著的影響疼痛感知，情緒、壓力、焦慮、憂鬱和過往的疼痛經驗等，皆使得每個個體對於疼痛的感受度不同，因為大腦對疼痛的解讀不僅來自身體的感覺，更包含了情緒的反應。

此外，社會和文化因素也有一定程度的影響，不同的生長經歷、社會環境和文化系統，造成了每個人在疼痛耐受性上的差異。

疼痛評量表 。(圖/123RF)

洪柏園表示，疼痛評量表是一項有效的工具，用來量化病患感受到的疼痛程度，能夠幫助醫療人員更加了解病人的疼痛狀態，進而做出相對應的措施，也可用於追蹤疼痛程度的變化，追蹤治療成效。

目前常用的疼痛評量表有數字等級量表（Numeric Rating Scale, NRS）和視覺類比量表（Visual Analog Scale, VAS）等。前者由病患將疼痛程度在0到10的範圍內進行評分，0代表「沒有疼痛」，10代表「最劇烈的疼痛」；後者由一條10公分長的線構成，兩端分別標註「沒有疼痛」和「最劇烈的疼痛」，患者在線上標記出代表自己疼痛程度的點，然後通過測量點的位置來量化疼痛強度。

慢性、劇烈疼痛不要忍

洪柏園表示，一味忍痛，尤其是慢性、劇烈的疼痛，而沒有給予適當的治療因應措施，對於身體和心理的健康都是有害的，長期會影響大腦認知功能。

長期的疼痛可能併發高血壓 、心血管疾病 、免疫力 低下、慢性疲勞、睡眠障礙等問題，更可引發心理壓力和情緒障礙，嚴重影響生活品質、工作效、人際關係和社交表現。因此，尋求專業的疼痛評估和治療相當重要。

洪柏園指出，若痛沒有得到適當因應，變成了慢性疼痛，將使得大腦的結構產生一些改變。在處理疼痛的腦區可能出現灰質減少的現象，導致認知功能減退，而有注意力不集中、記憶問題和執行能力下降的現象，影響患者生活品質。除此之外，神經傳導物的平衡亦會被破壞，例如血清素、多巴胺和正腎上腺素，因而造成情緒障礙如焦慮和憂鬱。

慢性疼痛對認知功能和情緒帶來深遠影響，因此，他強烈建議患者尋求及時而有效的疼痛因應，來預防上述不良後果。