封面故事／阿黛兒夫人肖像1號 「奧地利的蒙娜麗莎」

如果你聽到「奧地利的蒙娜麗莎」，那麼指的就是「阿黛兒‧布洛赫-鮑爾 夫人肖像1號」這幅畫。克林姆畫於1907年，140cm×140cm，用了不少金箔。那有沒有2號肖像畫呢？有的，2號肖像畫完成於1912年。

這幅1號肖像畫是克林姆黃金時期最具代表性的作品，也是維也納分離派、象徵主義和裝飾藝術融合的經典。這幅手法細膩的畫作，有以下特點：

1.克林姆獨創地將傳統油畫、金箔和銀箔技術結合，用油彩繪製人物的臉部與肌膚，背景和服飾則大量使用金箔，令整幅畫如同馬賽克般閃耀。

2.畫作表面布滿細緻的裝飾性圖案，包括螺旋、三角、眼形等，顯示克林姆深受拜占庭馬賽克、東方與日本浮世繪影響，被視為對女性美與欲望的頌歌，也有奧地利新藝術(Jugendstil)風格的特徵。

3.畫中沒有傳統油畫的陰影處理，而是利用明暗對比和金色光輝，製造超現實的神聖感。

4.根據simplykalaa網站所述，阿黛兒微彎的左手，據說是為掩飾其手指畸形。但也增加了人物的柔弱及人性面，細節處理表現極其細膩。

5.這幅畫不僅是個人肖像，更見證猶太 資產階級的歷史與納粹 劫掠、戰後歸還等爭議，藝術與歷史雙重意義深遠。

這麼極具創新精神，其價值除了藝術上的突破，也見證了歐洲20世紀初的文化、歷史與女性美學。