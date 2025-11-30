百科／加拿大雁群入侵小城 1天產生300磅「糞害」

加州佛斯特市府估計市內約有300至400隻雁，每隻每天可排泄一至兩磅糞便，全市每天必須面對約300磅的「糞害」，讓草坪與湖泊環境不堪重負。(取材自福斯特市公園局)

北加州 灣區中半島的佛斯特市(Foster City)以24座公園和160畝綠地聞名，但如今卻因數百隻加拿大 雁(Canada Goose)的「入侵」而備受關注。市府估計目前市內約有300至400隻雁，每隻每天可排泄一至兩磅糞便，全市每天必須面對約300磅的「糞害」，讓草坪與湖泊環境不堪重負。

舊金山紀事報報導，除了造成環境衛生問題，雁糞導致潟湖部分水域大腸桿菌指數偏高。繁殖季節時，加拿大雁甚至會攻擊小狗或孩童。佛斯特市公園局局長施維加特(Derek Schweigart)坦言：「我們正站在解決這個問題的第一線。」

該市市議會曾通過一份為期兩年的合約，投入約40萬元委託野生動物公司，針對七個「重災區」公園採取驅雁措施。計畫將使用無人機、雷射、氣球以及訓練犬隻，以「驚嚇」方式趕走雁群，合約有效期至2026年6月。市府強調，所有措施皆屬非致命手段。

加拿大雁長年棲息於福斯特市公園，族群數量在2020年至2022年間幾乎翻倍，居民抱怨聲浪也隨之上升。市民萊辛(Susan Lessin)指出，疫情期間民眾更多時間在戶外，才更加意識到「必須小心腳下」。

不僅佛斯特市，聖塔克拉拉、紅木城和奧克蘭 等地也同樣遭遇雁群困擾。專家解釋，加拿大雁擅長適應人類環境，偏愛城市綠地，且幾乎沒有天敵。由於牠們有返回出生地築巢的習性，一旦定居便難以驅離。

加州魚類與野生動物廳科學家魏佛(Melanie Weaver)表示，加拿大雁過去主要分布於加州東北部，但近20至30年已廣泛擴散至全州。「當人類打造大片草地公園，實際上就為雁群營造了最理想的生存環境。」

雖然研究顯示加拿大雁並非主要疾病傳播者，但部分家長仍擔心孩童安全。過去市府曾嘗試以閃光燈、圍欄或「搖蛋」(破壞雁卵)方式控制數量，但成效有限。