我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

百科／加拿大雁群入侵小城 1天產生300磅「糞害」

記者王子涵
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州佛斯特市府估計市內約有300至400隻雁，每隻每天可排泄一至兩磅糞便，全市每天必須面對約300磅的「糞害」，讓草坪與湖泊環境不堪重負。(取材自福斯特市公園局)
加州佛斯特市府估計市內約有300至400隻雁，每隻每天可排泄一至兩磅糞便，全市每天必須面對約300磅的「糞害」，讓草坪與湖泊環境不堪重負。(取材自福斯特市公園局)

加州灣區中半島的佛斯特市(Foster City)以24座公園和160畝綠地聞名，但如今卻因數百隻加拿大雁(Canada Goose)的「入侵」而備受關注。市府估計目前市內約有300至400隻雁，每隻每天可排泄一至兩磅糞便，全市每天必須面對約300磅的「糞害」，讓草坪與湖泊環境不堪重負。

舊金山紀事報報導，除了造成環境衛生問題，雁糞導致潟湖部分水域大腸桿菌指數偏高。繁殖季節時，加拿大雁甚至會攻擊小狗或孩童。佛斯特市公園局局長施維加特(Derek Schweigart)坦言：「我們正站在解決這個問題的第一線。」

該市市議會曾通過一份為期兩年的合約，投入約40萬元委託野生動物公司，針對七個「重災區」公園採取驅雁措施。計畫將使用無人機、雷射、氣球以及訓練犬隻，以「驚嚇」方式趕走雁群，合約有效期至2026年6月。市府強調，所有措施皆屬非致命手段。

加拿大雁長年棲息於福斯特市公園，族群數量在2020年至2022年間幾乎翻倍，居民抱怨聲浪也隨之上升。市民萊辛(Susan Lessin)指出，疫情期間民眾更多時間在戶外，才更加意識到「必須小心腳下」。

不僅佛斯特市，聖塔克拉拉、紅木城和奧克蘭等地也同樣遭遇雁群困擾。專家解釋，加拿大雁擅長適應人類環境，偏愛城市綠地，且幾乎沒有天敵。由於牠們有返回出生地築巢的習性，一旦定居便難以驅離。

加州魚類與野生動物廳科學家魏佛(Melanie Weaver)表示，加拿大雁過去主要分布於加州東北部，但近20至30年已廣泛擴散至全州。「當人類打造大片草地公園，實際上就為雁群營造了最理想的生存環境。」

雖然研究顯示加拿大雁並非主要疾病傳播者，但部分家長仍擔心孩童安全。過去市府曾嘗試以閃光燈、圍欄或「搖蛋」(破壞雁卵)方式控制數量，但成效有限。

佛斯特市正興建新的休閒中心，並在主要公園里奧瑞安公園(Leo J. Ryan Park)以本土樹木與灌木取代大片草坪，以減少雁群食物來源。市府希望未來在其他公園複製這種模式。

加州佛斯特市府估計市內約有300至400隻雁，每隻每天可排泄一至兩磅糞便，全市每...
加州佛斯特市府估計市內約有300至400隻雁，每隻每天可排泄一至兩磅糞便，全市每天必須面對約300磅的「糞害」，讓草坪與湖泊環境不堪重負。(取材自福斯特市公園局)

加拿大 加州 奧克蘭

上一則

百科／大搖大擺、自由自在過馬路 「啊，加拿大雁」

下一則

百科／6方法讓加拿大雁遠離草坪 不再聚集、滿地糞便

延伸閱讀

加拿大推出「快速通道」挖矽谷H-1B頂尖人才

加拿大推出「快速通道」挖矽谷H-1B頂尖人才
過度依賴AI稅收 明年加州財政赤字恐達180億元

過度依賴AI稅收 明年加州財政赤字恐達180億元
布碌崙華聯會23周年晚宴 表彰華人貢獻

布碌崙華聯會23周年晚宴 表彰華人貢獻
薪火相傳…灣區中華文化公園「修復募款晚宴」9日舉辦

薪火相傳…灣區中華文化公園「修復募款晚宴」9日舉辦

熱門新聞

1976年台灣第一批去RCA受訓的工程師，後來都是台灣半導體產學界的巨擘。左起曹興誠、倪其良、曾繁城、戴寶通、劉英達、陳碧灣、史欽泰、RCA公關主任。（圖／史欽泰提供）

封面故事／5道題 看「造山者」的使命感

2025-11-23 01:30
「造山者－世紀的賭注」近日在灣區上映，紀錄片導演蕭菊貞(中)、兩位製片人蔣顯斌(左)和陳添順(右)也巡迴分享拍片心路歷程。(記者江碩涵╱攝影)

封面故事／「造山者」台灣奮鬥故事 呼應矽谷精神

2025-11-23 12:15
「開車前一定要暖車」，是流傳已久的冬季駕駛迷思。(美聯社)

你知道嗎／天冷開車前 真的需要「暖車」嗎？

2025-11-23 01:17
示意圖。(Photo by Antonino Visalli on Unsplash)

本周星座／獅子座諸事順遂 巨蟹座好運相隨

2025-11-23 01:00
書名：從邊緣到核心-台灣半導體如何成為世界的心臟 作者： 史欽泰、陳添枝、吳淑敏 出版社：天下文化 出版日期：2025年3月 (圖取自博客來)

封面故事／台灣偷走美國的晶片事業？ 「從邊緣到核心」一書澄清誤解

2025-11-23 16:24
川普總統在「又大又美法」當中為領取加班費、小費的勞工以提供減稅福利。(美聯社)

稅務漫談／川普2.0法案系列：未報加班費、小費 雇主尚不會被罰

2025-11-23 01:10

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉