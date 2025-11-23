你知道嗎／天冷開車前 真的需要「暖車」嗎？

「開車前一定要暖車」，是流傳已久的冬季駕駛迷思。(美聯社)

當全國大部分地區籠罩在寒冷氣溫下時，汽車專家正出面破解一個流傳已久的冬季駕駛迷思：開車前一定要暖車。

美國汽車協會(AAA)指出，啟動引擎後，只需在繫上安全帶的短短幾秒間讓引擎怠速運轉即可。這段時間足以讓潤滑油流入引擎各個關鍵部位。

環境保護署(EPA)提醒，長時間怠速不僅會造成引擎額外磨損，還會增加空氣汙染 與燃油浪費。根據AAA的說法，以正常方式駕駛、避免急加速，比讓汽車原地怠速幾分鐘更能有效提升引擎溫度。

不過，專家也警告，老車與電動車 在寒冷天氣上路前需特別注意。

根據Carfax的資料，在1980年代之前，多數汽車仍使用化油器(carburetor)來調節空氣與燃油比例。冬季時，為了讓化油器達到適當的空燃比，確實需要花幾分鐘預熱，否則汽車容易抖動或熄火。

但現代汽車早已全面採用電子燃油噴射系統(electronic fuel injection)，能即時精準控制空燃比，即使在低溫環境下，車輛啟動後幾秒內就能順利上路。

雖然大多數燃油車無需暖車，但電動車在寒冬啟程前的確需要多一道準備工序。

Car and Driver雜誌指，電池在約華氏70度(攝氏21度)時效能最佳。氣溫下降，電池性能會明顯減弱。

專家建議電動車主使用配套手機App進行「預調節」(precondition)，在仍連接充電線的狀態下預先加熱電池與車艙。

能源部 (DOE)說，「如果車輛沒有預調節功能，開車前預熱幾分鐘同樣有助於改善電池表現。」