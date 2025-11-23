星座／獅子座諸事順遂 巨蟹座好運相隨
2025年11月23日至11月29日，12星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★☆☆☆
本周你就像一個自私的小孩，任性、撒嬌、賣萌，但你會發現沒幾個人買你的帳。若不想讓自己給別人的印象打折，就別凡事只考慮自己。
幸運色彩：翡翠綠
速配星座：牡羊座
貴人星座：獅子座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★☆☆☆
本周遇到的許多事情，常常無法直接解決。與其自己硬著頭皮去做，不如多借助其他人的力量。雖然會欠下一些人情，但這是最有效率的處理方式。
幸運色彩：蘋果綠
速配星座：金牛座
貴人星座：天蠍座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★★☆☆
雖然本周經營愛情會讓你感到力不從心，但還有許多其他方向值得你去奮鬥。不如暫且將感情之事放下，去做那些能夠快速發揮你價值的事情。
幸運色彩：淺桔黃
速配星座：牡羊座
貴人星座：金牛座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★★★☆
好運相隨，愛情路上偶有阻力，只要兩人齊心就能排除難關；事業順利，工作任務都在你的負荷之內；求財路上得貴人指點，可以找到新的商機。
幸運色彩：鮭魚紅
速配星座：雙子座
貴人星座：巨蟹座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★★★★
諸事順遂的一周，大小煩心事都為你讓出一條路，你只管朝著自己的目標向前衝就好，可望達成預期的目標。
幸運色彩：羊毛白
速配星座：金牛座
貴人星座：雙魚座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★★☆☆
你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調越來越快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。
幸運色彩：丁香紫
速配星座：巨蟹座
貴人星座：獅子座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★★★☆
整體運勢還算不錯，愛情雖然有些平淡，但也不會讓你有後顧之憂，你可以把更多的心思投入到工作與學習當中，收穫將會與你付出的汗水成正比。
幸運色彩：秋葵綠
速配星座：巨蟹座
貴人星座：摩羯座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★☆☆☆
玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。
幸運色彩：玉米黃
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天秤座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★★★☆
本周運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資可望找到突破口，但仍然還需謹慎，適合自己的才是最好的。
幸運色彩：古銅色
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★☆☆
電話會是你這一周的重要道具，你的好運也與它的使用頻率息息相關。一通電話，一條訊息都將拉近你與戀人、朋友間的距離，貴人也會慢慢向你靠近。
幸運色彩：草根白
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天蠍座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★☆☆☆☆
不管你過去有多自信，本周所遇到的一些事情可會令你自信不起來了。不要把自己想成萬能，只有經歷一些失敗與挫折後，你才有可能真正變成萬能。
幸運色彩：琥珀橙
速配星座：巨蟹座
貴人星座：射手座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★☆☆☆
本周你很容易有意無意地把家人當成出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為你的對手。切勿因為家人對你無私，你就可以肆無忌憚。
幸運色彩：玉米黃
速配星座：牡羊座
貴人星座：射手座
