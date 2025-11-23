美國現象／來場「機場離婚」 有助穩定情侶關係

「機場離婚」不是分手，而是暫時的緩衝。示意圖。(美聯社)

Tamara Gane和她的男朋友在機場的風格截然不同。她喜歡提早抵達，好好處理托運與通過安檢的流程；而他則傾向只帶隨身行李，等到登機時間快到了才悠閒地現身登機門。

據雅虎新聞網報導，這些差異不止於此。進入機場後，Gane通常會找個安靜角落打開筆電處理工作，而她的男友則可能四處閒逛，或是去找東西吃。盡管兩人在日常生活中非常合拍，但光看他們在機場的行為方式，根本無法想像這是一對情侶。事實上，他們並不是特例。

對許多情侶而言，旅行中最具挑戰性的部分，往往正是機場這段時間。從漫長的安檢隊伍、突如其來的登機門更改，到飢餓與無聊交織的等待，每一個小變數都容易放大情緒，讓氣氛變得緊繃。

2025年8月，英國記者休奧利弗(Huw Oliver)在星期日泰晤士報的旅遊專欄中提出了一個有趣的新詞「機場離婚」(airport divorce)。這個詞描述了一種簡單卻高明的策略：通過安檢後，情侶刻意各走各的路，直到登機門或飛機上再會合。他在文章中幽默地指出，這可能就是「維繫幸福關係的祕密」。

奧利弗的文章發表後迅速引起討論。不久後，旅遊媒體Afar也刊出一篇專題報導「什麼是機場離婚，你該試試看嗎？」不僅介紹了這個詞的由來，還進一步分析了其背後的心理學原理。無論是旅遊專家還是心理健康 顧問，都一致認為這是一個聰明的做法。

「機場離婚」不是分手，而是暫時緩衝。這個概念其實相當直觀：機場是一個容易讓人焦慮的地方。有人喜歡逛遍每一家免稅店，有人只想找個椅子靜靜坐著；有人堅持提前兩小時報到，有人總是踩著最後一刻才出現。在這種壓力下，小小的不合就可能迅速演變為爭吵。

透過「機場離婚」，情侶能夠各自按照自己的步調行動，避開潛在的摩擦，也保留了對自身機場體驗的控制感。等到登機時再次見面，彼此的情緒往往也已經平穩許多。

英國航空公司於2023年進行的一項調查顯示，大約54%的受訪者承認自己在機場的行為和性格會出現變化。機場的環境與流程本就容易引發焦慮與壓力，而「機場離婚」這個策略，則提供了一種緩解情緒、保持關係穩定的方式。

對像Tamara Gane這樣經常旅行的人而言，這種暫時的分開並不是疏遠，而是一種體貼與尊重。畢竟，能在壓力最大的時刻給對方一點空間，才是真正的親密關係。

「機場離婚」不是疏離，而是為了和諧的一段小暫離。在辦完登機、等待飛機的那段時間裡，想要保持良好關係，有時候就需要各自喘口氣，這樣才能再次欣賞對方的陪伴。