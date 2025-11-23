養生／維生素D不足 血管彈性較差 恐增心血管疾病風險

台灣中正大學運動科學研究團隊最新發現，維生素D不足會影響運動後的血管功能。(圖／中正大學提供)

維生素D不僅對骨骼健康至關重要，還可能對運動後心血管功能發揮關鍵作用。台灣中正大學運動科學研究團隊最新研究發現，維生素D缺乏者在運動後的血管彈性及血壓調節能力較差，可能是心血管疾病 早期警訊。運動競技學系教授何承訓近日將研究成果發表國際期刊。

中正大學運動科學研究團隊研究針對50名健康年輕男性進行測量，觀察高強度運動後30分鐘內動脈硬度，研究結果顯示「維生素D缺乏者的動脈硬度顯著高於維生素D充足者」，表示若維生素D攝取不足，可能會影響運動後的血管彈性。

團隊進一步分析發現，維生素D水平越低，運動後動脈僵硬程度越高，且維生素D充足者在中等強度耐力運動後，能更快有效地降低血壓，並維持更佳的血管彈性，這些變化在靜止狀態難以察覺，維生素D缺乏可能增加心血管疾病風險。

台灣中正大學運動科學研究團隊最新發現，維生素D不足會影響運動後的血管功能。(圖／中正大學提供)

何承訓指出，維生素D不足是心血管健康「隱形炸彈」，隨著全球維生素D缺乏現象日益普遍，研究成果在運動科學和醫學領域具有重大意義，希望能夠敲響警鐘，提醒運動愛好者和健康管理者，維持充足的維生素D水平是預防心血管疾病關鍵措施之一。