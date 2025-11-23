周日動動腦／紐約哪一棟建築物有自己的郵遞區號？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.美國開國元勳富蘭克林曾表示，象徵美國的白頭鷹具有懶惰特質，還不如哪一種動物更具勇氣？

2.英國國王查理三世 是第一個獲得學士學位的皇室成員，在劍橋大學原先念考古和人類學，而後改念什麼？

3.新疆有一種烤餅是將羊肉包在兩張麵皮，再埋入熱灰中烤製而成，此餅何名？

4.紐約市 的哪一棟建築物有自己獨有的郵遞區號(ZIP Code)？

5.日本哪位推理小說家的筆名，是源自埃德加•愛倫•坡的發音？

6.加拿大的鄰國除了美國，也因東岸的兩個外屬小島，勉強可說還與哪一國相鄰？

7.據說秦始皇的陵墓中有長明燈，其使用的燃料「鮫人膏」極有可能是什麼油？

8.世界上最高的ATM提款機位於海拔4693米之處，位於哪兩個國家的邊境 ？

9.在西遊記中，誰說了「人不可貌相，海水不可斗量」？

10.智慧財產權除了著作、專利、商標，還涵蓋哪些項目？請再找出四個。

答案：1.火雞 2.歷史 3.庫麥琪 4.帝國大廈 5.江戶川亂步 6.法國 7.鯨魚油 8.中國、巴基斯坦 9.孫悟空 10.商業秘密、植物品種、科學發現、外形設計