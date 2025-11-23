我的頻道

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

周日動動腦／紐約哪一棟建築物有自己的郵遞區號？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.美國開國元勳富蘭克林曾表示，象徵美國的白頭鷹具有懶惰特質，還不如哪一種動物更具勇氣？

2.英國國王查理三世是第一個獲得學士學位的皇室成員，在劍橋大學原先念考古和人類學，而後改念什麼？

3.新疆有一種烤餅是將羊肉包在兩張麵皮，再埋入熱灰中烤製而成，此餅何名？

4.紐約市的哪一棟建築物有自己獨有的郵遞區號(ZIP Code)？

5.日本哪位推理小說家的筆名，是源自埃德加•愛倫•坡的發音？

6.加拿大的鄰國除了美國，也因東岸的兩個外屬小島，勉強可說還與哪一國相鄰？

7.據說秦始皇的陵墓中有長明燈，其使用的燃料「鮫人膏」極有可能是什麼油？

8.世界上最高的ATM提款機位於海拔4693米之處，位於哪兩個國家的邊境

9.在西遊記中，誰說了「人不可貌相，海水不可斗量」？

10.智慧財產權除了著作、專利、商標，還涵蓋哪些項目？請再找出四個。

答案：1.火雞 2.歷史 3.庫麥琪 4.帝國大廈 5.江戶川亂步 6.法國 7.鯨魚油 8.中國、巴基斯坦 9.孫悟空 10.商業秘密、植物品種、科學發現、外形設計

邊境 查理三世 紐約市

談藝／羅浮宮時裝展 搬到休士頓

紅藍卡／年長移民工作積分不足 如何辦紅藍卡？

