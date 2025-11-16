移民專頁／A10工卡非綠卡 中餐館華人老闆被ICE捕逮

洛杉磯一名華人 餐館老闆，日前被移民 暨海關執法局(ICE )探員抓捕。據稱，此人沒有任何犯罪紀錄，已在美國居住十多年，目前正面臨被遣送到非洲國家。

★將遣送非洲

據南加資深移民律師黃笑生提供消息，這名被抓的餐館老闆來自福建，他在洛杉磯國際機場(LAX)附近擁有五、六家快餐中餐館。案發在10月20日早上6時30分左右，共有七部ICE車輛停在當事人家門口，餐館老闆從車庫出來時，執法人員當場將他抓捕。

鄰居目睹抓捕過程，當時餐館老闆的妻子還不知情。目前這名華人處於關押狀態，黃笑生指出，此人將被驅逐到非洲賴比瑞亞(Liberia)第三國。賴比瑞亞前不久剛和美國達成協議，可以接收無法遣返回原籍國的人士。

★無犯罪紀錄

據悉，這名華人餐館老闆並無犯罪前科，他已在美國居住多年。此次被移民局抓捕的原因是他持A10工卡。「華人此前普遍認為，持有A10工卡就可以永久在美國生活，其實只是暫緩遣返，如今只要有第三國願意接收，這些人就可能被驅逐到那邊。」黃笑生解釋說。

移民局官方定義，A10是工作許可(Employment Authorization Document，EAD)的一種類別，指的是獲得「暫緩遣返」(Withholding of Removal)個人所持有的工卡。這一身分通常授予那些已被移民法官認定，在原籍國恐面臨迫害或生命威脅的人。A10工卡是暫緩遞解出境人士的工作許可證，他們被允許一定時期內在美國合法工作、居留。

★不等同綠卡

黃笑生表示，「有些人無法在法庭獲得庇護，或庇護申請條件不足時，就會給予暫緩遞解的A10工卡。」但A10工卡並不等同於擁有永久居留權的綠卡，他們既不是合法移民，也不是無身分者，而是處於「臨時合法工作」狀態。過去，此類人士如果遵紀守法、定期更新工作許可卡，就可以長期居留並合法就業。

黃笑生指出，現在移民執法環境非常嚴格，如果被ICE抓捕，根據「移民與國籍法」第241(c)(3)條，當原籍國拒絕接收或無法遣返時，只要有第三國願意接受，這些人就會被驅逐到第三國，無論該國是否與其有聯繫。

黃笑生進一步指出，此案中的華人餐館老闆持A10工卡已有十多年，一直都沒有問題，現在卻被移民局逮捕，說明當局正準備對這類人士嚴格執法，「這個影響非常大，因為持A10工卡的美國華人有幾萬人。」

當被問及有何具體應對措施時，這名擁有多年豐富經驗的移民律師無奈表示，「現在真的很難，ICE非常強硬，執法愈來愈嚴，我來美國30多年，從未見過如此嚴格執法的局面，這將改變整個美國社會移民格局。」他建議，A10工卡持有者一定要重視現狀，可嘗試通過重新開案或其他方式轉換身分，「如果親屬移民條件具備，應立即申請調整身分，不要等著ICE上門抓捕。」