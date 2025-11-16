我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

移民專頁／A10工卡非綠卡 中餐館華人老闆被ICE捕逮

記者邵敏
聽新聞
test
0:00 /0:00

洛杉磯一名華人餐館老闆，日前被移民暨海關執法局(ICE)探員抓捕。據稱，此人沒有任何犯罪紀錄，已在美國居住十多年，目前正面臨被遣送到非洲國家。

★將遣送非洲

據南加資深移民律師黃笑生提供消息，這名被抓的餐館老闆來自福建，他在洛杉磯國際機場(LAX)附近擁有五、六家快餐中餐館。案發在10月20日早上6時30分左右，共有七部ICE車輛停在當事人家門口，餐館老闆從車庫出來時，執法人員當場將他抓捕。

鄰居目睹抓捕過程，當時餐館老闆的妻子還不知情。目前這名華人處於關押狀態，黃笑生指出，此人將被驅逐到非洲賴比瑞亞(Liberia)第三國。賴比瑞亞前不久剛和美國達成協議，可以接收無法遣返回原籍國的人士。

★無犯罪紀錄

據悉，這名華人餐館老闆並無犯罪前科，他已在美國居住多年。此次被移民局抓捕的原因是他持A10工卡。「華人此前普遍認為，持有A10工卡就可以永久在美國生活，其實只是暫緩遣返，如今只要有第三國願意接收，這些人就可能被驅逐到那邊。」黃笑生解釋說。

移民局官方定義，A10是工作許可(Employment Authorization Document，EAD)的一種類別，指的是獲得「暫緩遣返」(Withholding of Removal)個人所持有的工卡。這一身分通常授予那些已被移民法官認定，在原籍國恐面臨迫害或生命威脅的人。A10工卡是暫緩遞解出境人士的工作許可證，他們被允許一定時期內在美國合法工作、居留。

★不等同綠卡

黃笑生表示，「有些人無法在法庭獲得庇護，或庇護申請條件不足時，就會給予暫緩遞解的A10工卡。」但A10工卡並不等同於擁有永久居留權的綠卡，他們既不是合法移民，也不是無身分者，而是處於「臨時合法工作」狀態。過去，此類人士如果遵紀守法、定期更新工作許可卡，就可以長期居留並合法就業。

黃笑生指出，現在移民執法環境非常嚴格，如果被ICE抓捕，根據「移民與國籍法」第241(c)(3)條，當原籍國拒絕接收或無法遣返時，只要有第三國願意接受，這些人就會被驅逐到第三國，無論該國是否與其有聯繫。

黃笑生進一步指出，此案中的華人餐館老闆持A10工卡已有十多年，一直都沒有問題，現在卻被移民局逮捕，說明當局正準備對這類人士嚴格執法，「這個影響非常大，因為持A10工卡的美國華人有幾萬人。」

當被問及有何具體應對措施時，這名擁有多年豐富經驗的移民律師無奈表示，「現在真的很難，ICE非常強硬，執法愈來愈嚴，我來美國30多年，從未見過如此嚴格執法的局面，這將改變整個美國社會移民格局。」他建議，A10工卡持有者一定要重視現狀，可嘗試通過重新開案或其他方式轉換身分，「如果親屬移民條件具備，應立即申請調整身分，不要等著ICE上門抓捕。」

移民 華人 ICE

上一則

移民專頁／綠卡持有者犯罪 符合資格者可申請豁免

下一則

理財百科／盤點年終財務 專家：稅務優先布局

延伸閱讀

H-1B簽證持有者配偶 恐面臨失去工作許可的威脅

H-1B簽證持有者配偶 恐面臨失去工作許可的威脅
ICE拘留6.6萬非法移民創新高 川普上任10個月增近70%

ICE拘留6.6萬非法移民創新高 川普上任10個月增近70%
聯邦移民執法突襲華埠 市警局長曾獲通報

聯邦移民執法突襲華埠 市警局長曾獲通報
ICE拘留「6.6萬非法移民」創新高 逾半無刑事指控、定罪

ICE拘留「6.6萬非法移民」創新高 逾半無刑事指控、定罪

熱門新聞

兩步驟能將香蕉的保鮮期延長至兩個星期。(圖／123RF)

你知道嗎？／鹽、小蘇打 助香蕉保鮮期延長至2周

2025-11-09 01:09
在某些州，部分退休人士可以享有相對寬鬆的稅務待遇。示意圖。（美聯社）

理財百科／這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

2025-11-09 01:17
聯邦醫療保險的A部分主要支付住院、手術、臨終關懷與部分居家護理。(圖／123RF)

紅藍卡／傳統紅藍卡主要支付住院費等 這些範圍不給付

2025-11-09 01:22
旅美收藏家盧天發講解清光緒年間藏品「格蘭特粉彩魚盤」。(記者戴慈慧╱攝影)

封面故事／烈火煉瓷亦煉人生 盧天發的三十年尋瓷之路

2025-11-09 01:30
加大和州大共同進行的研究表示，全面禁止學生在校園內使用手機弊大於利。(美聯社)

美國現象／校園禁用手機 研究：弊大於利

2025-11-09 13:10
清康熙虎皮三彩碗。（圖/盧天發提供）

封面故事／30年「御瓷紋章」珍藏 世界日報文化藝廊亮相

2025-11-09 01:29

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英