葡萄牙 三部曲／里斯本建築青瓷瓷磚 隱現明朝幻影

刁冠群
里斯本的Fronteira Palace是一座17世紀的貴族府邸，現在是葡萄牙瓷磚藝術的珍貴寶庫。(圖／作者提供)
里斯本的Fronteira Palace是一座17世紀的貴族府邸，現在是葡萄牙瓷磚藝術的珍貴寶庫。(圖／作者提供)

走進葡萄牙的城市，會發現大街小巷的建築和私宅，最吸引人是那一片片裝飾在外牆的青瓷瓷磚。觀賞這些瓷磚好似在閱讀一本故事書，感嘆人生的悲歡離合，歷史的迭宕。

★葡萄牙商船 自中運青瓷

在里斯本(Lisbon)、波爾多(Porto)和阿威羅(Aveiro)旅行時，我走訪了不少的教堂，博物館與藏在市井之間的住宅，欣賞裝飾在外牆藍白瓷磚的精美構圖，更著迷於明朝青瓷的幻影，隱現在這些瓷磚中，彷彿在敘說15世紀大航海時代，那些探險家在波濤洶湧的大海，將東西文化銜接起來的英勇事跡。

這段跨洋越海的深情牽連，是如何開啟？打開葡萄牙的歷史，第一位到中國不是航海家，不是將軍，而是是一位藥劑師，一位心懷世界觀的文人Tome Pires。他想到北京晉謁中國皇帝，渴望與中國建立貿易關係，終其一生未達目的，最後客死他鄉。Tome Pires以文明信使踏出的第一步，竟將遙遠的中國景德鎮瓷器和葡萄牙瓷磚牽連在一起。

自16世紀末，葡萄牙的商船，陸續跟隨Tome Pires的步履來到中國，將大批的絲綢、茶葉與青瓷，運到歐洲。歐洲人看到青花瓷器為之驚艷，成為王公貴族收集的藝術品。葡萄牙工匠深受景德鎮青瓷圖案與色彩吸引，將之畫入原本以伊斯蘭幾何圖形的瓷磚上，成為現在葡萄牙一些建築外牆使用的藍白瓷磚。這彷彿是一次美學的混搭，文化交會的結晶，也是陶瓷的藝術傑作，成為葡萄牙人的驕傲。

百年下來，青瓷瓷磚透過藝術的魅力悄悄打造城市的景觀，走在里斯本Alfama老城區，黃色的電車，叮噹從你身邊緩緩駛過，路旁牆壁鑲嵌著青瓷瓷磚，像一行詩，一段故事。隨著鈴噹聲流轉在街旁，抬頭看看陽台門框的瓷磚，在陽光的照射下，閃亮著光采。一位婦女彎著腰在陽台為花朵澆水，小孩的歡笑聲從房內傳出，這一幅安詳的市井生活場景，令人感受到千里之外，另一種文化的溫暖。

國家瓷磚博物館陳列的里斯本全景圖。(圖／作者提供)
國家瓷磚博物館陳列的里斯本全景圖。(圖／作者提供)

青瓷瓷磚在市井之間，也在國家瓷磚博物館裡，由聖母修道院改建的博物館，收藏500多年來各式圖案瓷磚，還有一長達23公尺長的藍白瓷磚的里斯本全景圖，圖中呈現18世紀城裏的教堂、碼頭、市集和街景。再細看這幅全景圖，有在晾衣服的老婦，卸貨的商船，甚至躲在樹叢偷情的男女。

國家瓷磚博物館的建築迴廊，具文藝復興時代風格，非常值得駐足觀賞。要了解葡萄牙的瓷磚歷史和工藝，里斯本青瓷博物館是最佳的選擇。

位於里斯本山腰的Fronteira Palace，是一座貴族府邸，也是葡萄牙瓷磚藝術珍貴寶藏，最動人是那一片片鑲嵌於花園涼亭與小教堂門廊牆面的碎瓷。傳說在一次為國王Pedro II舉辦的盛宴後，貴族們將使用過的中國瓷餐具故意摔碎，並將碎片鑲嵌入牆面的瓷磚，做為永恆紀念。

走進花園，兩隻黑天鵝在噴泉池緩緩悠遊，以綻藍為底色的外牆，有王公貴族的雕像，瓷磚則畫著花草和飛禽走獸，這壁畫展現貴族家族榮耀和對世俗權力的讚頌。

波爾多市的靈魂禮拜堂。(圖／作者提供)
波爾多市的靈魂禮拜堂。(圖／作者提供)

到了波爾多市的靈魂禮拜堂(Chapel of Souls)，這是最受網紅歡迎的打卡之處。教堂建於18世紀，但在20世紀初舖上1萬5947片青瓷瓷磚。故事是，透過圖像讓不識字的人了解聖徒聖方濟各和聖凱瑟琳的生平故事故事。但那青花色調與構圖方式，讓人連想起景德鎮窯火中燒製的傳奇。

不遠之處的波爾圖聖本篤火車站，是交通樞紐，也是敘述建國史詩的博物館。車站的大廳，巨大的青瓷瓷磚牆，敘述葡萄牙民族的形成、大航海時代的故事、葡西的戰爭和交通的歷史。在這四大篇章的烘托下，聖本篤火車站已成為政治人物塑造形象的舞台。

波爾多的聖本篤火車站。(圖／作者提供)
波爾多的聖本篤火車站。(圖／作者提供)

★熱愛青瓷磚 成文化基因

聖本篤火車站終日忙碌，我在大堂觀賞瓷磚時，人群熙熙攘攘，有些旅人駐足仰望瓷磚，那一順間，或許葡萄牙人會聽到祖先的歷史召喚，在大廳迴盪。過去幾任總統就利用這種場景，來宣示國家重要政策，象徵權力中心與庶民同框結合。

里斯本的羅西奧廣場的波浪紋地磚。(圖／作者提供)
里斯本的羅西奧廣場的波浪紋地磚。(圖／作者提供)

歷史後浪推前浪，里斯本的羅西奧廣場波浪紋地磚，象徵葡萄牙人一代代人駕浪往前走。青瓷藝術亦然，從家居的擺設，慢慢成為城市景觀。至今葡萄牙87%的新建住宅，那怕僅僅是瓷磚門牌，都要保留外牆瓷磚的元素。瓷磚外牆還有保溫與防潮的效果，這種熱愛青瓷瓷磚已成文化基因，是一場融合歷史、環保與街頭藝術的葡萄牙文藝復興。

葡萄牙 方濟各

