葡萄牙 三部曲／里斯本建築青瓷瓷磚 隱現明朝幻影

里斯本的Fronteira Palace是一座17世紀的貴族府邸，現在是葡萄牙瓷磚藝術的珍貴寶庫。(圖／作者提供)

走進葡萄牙 的城市，會發現大街小巷的建築和私宅，最吸引人是那一片片裝飾在外牆的青瓷瓷磚。觀賞這些瓷磚好似在閱讀一本故事書，感嘆人生的悲歡離合，歷史的迭宕。

★葡萄牙商船 自中運青瓷

在里斯本(Lisbon)、波爾多(Porto)和阿威羅(Aveiro)旅行時，我走訪了不少的教堂，博物館與藏在市井之間的住宅，欣賞裝飾在外牆藍白瓷磚的精美構圖，更著迷於明朝青瓷的幻影，隱現在這些瓷磚中，彷彿在敘說15世紀大航海時代，那些探險家在波濤洶湧的大海，將東西文化銜接起來的英勇事跡。

這段跨洋越海的深情牽連，是如何開啟？打開葡萄牙的歷史，第一位到中國不是航海家，不是將軍，而是是一位藥劑師，一位心懷世界觀的文人Tome Pires。他想到北京晉謁中國皇帝，渴望與中國建立貿易關係，終其一生未達目的，最後客死他鄉。Tome Pires以文明信使踏出的第一步，竟將遙遠的中國景德鎮瓷器和葡萄牙瓷磚牽連在一起。

自16世紀末，葡萄牙的商船，陸續跟隨Tome Pires的步履來到中國，將大批的絲綢、茶葉與青瓷，運到歐洲。歐洲人看到青花瓷器為之驚艷，成為王公貴族收集的藝術品。葡萄牙工匠深受景德鎮青瓷圖案與色彩吸引，將之畫入原本以伊斯蘭幾何圖形的瓷磚上，成為現在葡萄牙一些建築外牆使用的藍白瓷磚。這彷彿是一次美學的混搭，文化交會的結晶，也是陶瓷的藝術傑作，成為葡萄牙人的驕傲。

百年下來，青瓷瓷磚透過藝術的魅力悄悄打造城市的景觀，走在里斯本Alfama老城區，黃色的電車，叮噹從你身邊緩緩駛過，路旁牆壁鑲嵌著青瓷瓷磚，像一行詩，一段故事。隨著鈴噹聲流轉在街旁，抬頭看看陽台門框的瓷磚，在陽光的照射下，閃亮著光采。一位婦女彎著腰在陽台為花朵澆水，小孩的歡笑聲從房內傳出，這一幅安詳的市井生活場景，令人感受到千里之外，另一種文化的溫暖。

國家瓷磚博物館陳列的里斯本全景圖。(圖／作者提供)

青瓷瓷磚在市井之間，也在國家瓷磚博物館裡，由聖母修道院改建的博物館，收藏500多年來各式圖案瓷磚，還有一長達23公尺長的藍白瓷磚的里斯本全景圖，圖中呈現18世紀城裏的教堂、碼頭、市集和街景。再細看這幅全景圖，有在晾衣服的老婦，卸貨的商船，甚至躲在樹叢偷情的男女。

國家瓷磚博物館的建築迴廊，具文藝復興時代風格，非常值得駐足觀賞。要了解葡萄牙的瓷磚歷史和工藝，里斯本青瓷博物館是最佳的選擇。

位於里斯本山腰的Fronteira Palace，是一座貴族府邸，也是葡萄牙瓷磚藝術珍貴寶藏，最動人是那一片片鑲嵌於花園涼亭與小教堂門廊牆面的碎瓷。傳說在一次為國王Pedro II舉辦的盛宴後，貴族們將使用過的中國瓷餐具故意摔碎，並將碎片鑲嵌入牆面的瓷磚，做為永恆紀念。

走進花園，兩隻黑天鵝在噴泉池緩緩悠遊，以綻藍為底色的外牆，有王公貴族的雕像，瓷磚則畫著花草和飛禽走獸，這壁畫展現貴族家族榮耀和對世俗權力的讚頌。

波爾多市的靈魂禮拜堂。(圖／作者提供)

到了波爾多市的靈魂禮拜堂(Chapel of Souls)，這是最受網紅歡迎的打卡之處。教堂建於18世紀，但在20世紀初舖上1萬5947片青瓷瓷磚。故事是，透過圖像讓不識字的人了解聖徒聖方濟各 和聖凱瑟琳的生平故事故事。但那青花色調與構圖方式，讓人連想起景德鎮窯火中燒製的傳奇。

不遠之處的波爾圖聖本篤火車站，是交通樞紐，也是敘述建國史詩的博物館。車站的大廳，巨大的青瓷瓷磚牆，敘述葡萄牙民族的形成、大航海時代的故事、葡西的戰爭和交通的歷史。在這四大篇章的烘托下，聖本篤火車站已成為政治人物塑造形象的舞台。

波爾多的聖本篤火車站。(圖／作者提供)

★熱愛青瓷磚 成文化基因

聖本篤火車站終日忙碌，我在大堂觀賞瓷磚時，人群熙熙攘攘，有些旅人駐足仰望瓷磚，那一順間，或許葡萄牙人會聽到祖先的歷史召喚，在大廳迴盪。過去幾任總統就利用這種場景，來宣示國家重要政策，象徵權力中心與庶民同框結合。

里斯本的羅西奧廣場的波浪紋地磚。(圖／作者提供)

歷史後浪推前浪，里斯本的羅西奧廣場波浪紋地磚，象徵葡萄牙人一代代人駕浪往前走。青瓷藝術亦然，從家居的擺設，慢慢成為城市景觀。至今葡萄牙87%的新建住宅，那怕僅僅是瓷磚門牌，都要保留外牆瓷磚的元素。瓷磚外牆還有保溫與防潮的效果，這種熱愛青瓷瓷磚已成文化基因，是一場融合歷史、環保與街頭藝術的葡萄牙文藝復興。