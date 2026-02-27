好市多推期間限定薄荷聖代 挑戰麥當勞

好市多美食區推「聖派翠克節」限時新品薄荷聖代，瞄準麥當勞。（本報資料照片）

The Street報導，在餐飲界，「模仿」往往是競爭最激烈的恭維。當星巴克 的南瓜派風味拿鐵（Pumpkin Spice Latte）掀起熱潮後，各類通路紛紛效仿；然而，麥當勞 經典的季節性飲品「三葉草奶昔（Shamrock Shake）」多年來卻鮮少有連鎖對手正面交鋒。今年，量販巨頭好市多 決定打破僵局，在聖派翠克節前夕推出限時新品，直指麥當勞的綠色傳奇。

好市多搶在麥當勞三葉草奶昔回歸的前一天（2月16日），於全美各地美食部陸續上架「雙倍巧克力薄荷聖代（Double Chocolate Mint Sundae）」。這款新品雖然不是奶昔，但以薄荷霜淇淋為基底，淋上濃郁巧克力醬，並撒上巧克力餅乾碎屑，定價2.99美元（比傳統口味貴0.50美元），熱量約為790卡路里。

「The Daily Meal」的冰淇淋達人帕姆（Garrett Palm）對此給予好評，認為其薄荷風味雖然來自調味而非新鮮薄荷葉，但與巧克力的搭配恰到好處。他特別稱讚其巧克力碎屑的質地比奧利奧（Oreo）更紮實，類似薄荷巧克力女童軍餅乾（Thin Mint）。社群媒體上的好市多追蹤帳號也紛紛表示：「這款聖代完全沒讓人失望，餅乾的脆度令人驚艷。」

儘管並非所有餐廳都會使用「限時供應（LTO）」策略，但根據GlobalData總經理桑德斯（Neil Saunders）的說法，這類操作確實有助於吸引注意力。他在「RetailWire」上寫道：「限時優惠通常能為用餐者提供一些不同且有趣的選擇，因此比標準菜單更能吸引目光。再加上限時產生的緊迫感與『錯失恐懼症（FOMO）』，進而帶動需求。當然，這也是因為核心菜單正因消費者縮減開支而面臨壓力。」

另一位「紐約時報」零售類暢銷書作家海肯（Shep Hyken）則認為，限時供應具有雙重目的：「限時優惠獎勵了願意嘗試的新顧客，也回饋了回流的老客戶。它們並非取代原有菜單，而是凸顯一項特色。如果這項優惠能吸引人流並產生投資報酬率，那還有什麼好質疑的呢？」

范德堡大學行銷學教授霍斯（Kelly Haws）指出，「得不到的總是最美」，這種有期限的供應方式，反而讓消費者每年都充滿期待，成為零售業穩賺不賠的促銷利器。