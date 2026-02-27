我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

好市多推期間限定薄荷聖代 挑戰麥當勞

編譯組／綜合報導
好市多美食區推「聖派翠克節」限時新品薄荷聖代，瞄準麥當勞。（本報資料照片）
好市多美食區推「聖派翠克節」限時新品薄荷聖代，瞄準麥當勞。（本報資料照片）

The Street報導，在餐飲界，「模仿」往往是競爭最激烈的恭維。當星巴克的南瓜派風味拿鐵（Pumpkin Spice Latte）掀起熱潮後，各類通路紛紛效仿；然而，麥當勞經典的季節性飲品「三葉草奶昔（Shamrock Shake）」多年來卻鮮少有連鎖對手正面交鋒。今年，量販巨頭好市多決定打破僵局，在聖派翠克節前夕推出限時新品，直指麥當勞的綠色傳奇。

好市多搶在麥當勞三葉草奶昔回歸的前一天（2月16日），於全美各地美食部陸續上架「雙倍巧克力薄荷聖代（Double Chocolate Mint Sundae）」。這款新品雖然不是奶昔，但以薄荷霜淇淋為基底，淋上濃郁巧克力醬，並撒上巧克力餅乾碎屑，定價2.99美元（比傳統口味貴0.50美元），熱量約為790卡路里。

「The Daily Meal」的冰淇淋達人帕姆（Garrett Palm）對此給予好評，認為其薄荷風味雖然來自調味而非新鮮薄荷葉，但與巧克力的搭配恰到好處。他特別稱讚其巧克力碎屑的質地比奧利奧（Oreo）更紮實，類似薄荷巧克力女童軍餅乾（Thin Mint）。社群媒體上的好市多追蹤帳號也紛紛表示：「這款聖代完全沒讓人失望，餅乾的脆度令人驚艷。」

儘管並非所有餐廳都會使用「限時供應（LTO）」策略，但根據GlobalData總經理桑德斯（Neil Saunders）的說法，這類操作確實有助於吸引注意力。他在「RetailWire」上寫道：「限時優惠通常能為用餐者提供一些不同且有趣的選擇，因此比標準菜單更能吸引目光。再加上限時產生的緊迫感與『錯失恐懼症（FOMO）』，進而帶動需求。當然，這也是因為核心菜單正因消費者縮減開支而面臨壓力。」

另一位「紐約時報」零售類暢銷書作家海肯（Shep Hyken）則認為，限時供應具有雙重目的：「限時優惠獎勵了願意嘗試的新顧客，也回饋了回流的老客戶。它們並非取代原有菜單，而是凸顯一項特色。如果這項優惠能吸引人流並產生投資報酬率，那還有什麼好質疑的呢？」

范德堡大學行銷學教授霍斯（Kelly Haws）指出，「得不到的總是最美」，這種有期限的供應方式，反而讓消費者每年都充滿期待，成為零售業穩賺不賠的促銷利器。

世報陪您半世紀

好市多 麥當勞 星巴克

上一則

聖地牙哥賞花勝地3/1開放 8000萬朵迎賓

下一則

歹徒改軟體 ATM大量吐鈔被偷走

延伸閱讀

敢對川普說不的好市多CEO 非典型作風贏得顧客和員工的心

敢對川普說不的好市多CEO 非典型作風贏得顧客和員工的心
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
好市多員工推薦8商品：每分錢都發揮最大效益

好市多員工推薦8商品：每分錢都發揮最大效益
烤雞加工廠疑細菌超標 好市多再被告

烤雞加工廠疑細菌超標 好市多再被告
雞廠沙門氏菌超標？好市多超火烤雞再遭集體訴訟

雞廠沙門氏菌超標？好市多超火烤雞再遭集體訴訟
不用再跑門市排隊填單？好市多將推線上訂蛋糕

不用再跑門市排隊填單？好市多將推線上訂蛋糕

熱門新聞

冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
好市多正收緊著名的寬鬆退貨政策。(本報檔案照)

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

2026-02-22 21:03

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤