我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

回應范斯評論受寵若驚 谷愛凌自嘆成政治出氣筒

好市多柿子湯圓「好看好吃」限期半價

記者邵敏╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

正值傳統的農曆春節，象徵團圓甜蜜的元宵節即將到來。南加好市多（Costco）一款外形精緻、口味地道的柿子造型芝麻湯圓正在促銷，幾乎半價出售，華人排隊搶購，買回家迫不及待煮了吃，大讚「顏值高，好吃又便宜」。

這款柿子造型的冷凍黑芝麻湯圓，來自食品品牌思念（Synear），從包裝到成品外觀都頗具巧思。每顆湯圓做成小巧可愛的柿子形狀，橙紅色外皮搭配綠色葉子，寓指「柿柿如意」，十分契合春節與元宵節的吉祥象徵。包裝上可見湯圓的立體造型，不少顧客表示「第一眼就被可愛外觀吸引。」甚至有人笑稱「像藝術品一樣捨不得煮。」

華人張女士日前在洛杉磯縣阿罕布拉市的好市多，發現這款柿子湯圓，原價12.99美元，現折扣價6.99美元，接近半價出售，折扣截止3月1日，各地價格以好市多門店實際標價為準。當天冰櫃旁站著很多華人，都在買造型可愛的柿子湯圓，張女士也加入搶購隊伍，買回去品嘗後表示，「好吃又便宜，一定要趕在折扣結束前再買幾包囤貨。」

好市多柿子湯圓近半價出售，原價12.99美元，現6.99美元。（記者邵敏╱攝影）
好市多柿子湯圓近半價出售，原價12.99美元，現6.99美元。（記者邵敏╱攝影）

這款33.3盎司裝的柿子湯圓，共有30個，大包裝袋中分三盒單獨裝，折扣價後，每個湯圓僅20美分多，比華人超市的普通湯圓還便宜不少。對家庭人口較多或準備節日聚餐的消費者而言，性價比相當高。產品包裝標示「5分鐘即可煮好」，只需將湯圓放入沸水中，待其全部浮起再煮數分鐘即可食用，無需提前解凍。

張女士拍攝煮湯圓過程，可愛的柿子湯圓在沸水中浮起，橙綠相間，甚是好看。除吸睛的外表，真正讓人驚艷的是口感。張女士表示，煮熟後的湯圓外皮軟糯但不黏牙，黑芝麻餡料十分飽滿，咬開後香氣濃郁，甜度適中。「芝麻餡很多，不像有些速凍湯圓只有一點點內餡。」一名顧客分享，「家裡老人孩子都很喜歡。」柿子造型在碗中漂浮，看起來非常喜慶，特別適合節日拍照分享。

可愛的柿子湯圓在沸水中浮起，橙綠相間，甚是好看。（記者邵敏╱攝影）
可愛的柿子湯圓在沸水中浮起，橙綠相間，甚是好看。（記者邵敏╱攝影）

社群媒體上，這款別具風格的湯圓同樣收穫大量好評。不少華人網友在小紅書、微信群分享購買心得，稱其為「今年最值得囤的元宵節食品。」有人提到，與傳統白色湯圓相比，柿子造型更具節日氛圍，端上桌瞬間就能感受到喜氣；也有網友建議可搭配桂花糖水或紅棗湯一起食用，風味更佳。

湯圓在華人文化中象徵團圓，每年正月十五元宵節，無論身在何處，許多華人都會煮上一碗湯圓，寄託思念與祝福。移居洛杉磯多年的張女士表示，「以前專門去華人超市才買得到湯圓，現在在好市多就有，感覺主流社會越來越接受亞洲食品、以及食品背後的東方傳統文化。」

世報陪您半世紀

華人超市 好市多 元宵節

上一則

藉「搭便車」搭訕少女性侵 橙縣男逃亡國外落網 引渡回美

下一則

「高年級刺客」遊戲玩具槍太逼真 橙縣警方發出警告

延伸閱讀

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」
好市多員工推薦8商品：每分錢都發揮最大效益

好市多員工推薦8商品：每分錢都發揮最大效益
烤雞加工廠疑細菌超標 好市多再被告

烤雞加工廠疑細菌超標 好市多再被告
雞廠沙門氏菌超標？好市多超火烤雞再遭集體訴訟

雞廠沙門氏菌超標？好市多超火烤雞再遭集體訴訟
不用再跑門市排隊填單？好市多將推線上訂蛋糕

不用再跑門市排隊填單？好市多將推線上訂蛋糕
好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕
正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生