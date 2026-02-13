好市多上架「葡萄界的愛馬仕」 值不值得買掀論戰

我的頻道

記者王若然／洛杉磯報導
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

馬上就是農曆新年，好市多（Costco）也抓緊時間上新多種年貨，讓亞裔顧客驚喜不斷。在好市多冷凍區，好市多新上馬年特供麝香葡萄，這種被譽為「葡萄界的愛馬仕」的品種，在好市多僅售12.99美元。那麼這款葡萄值得一試嗎？

麝香葡萄又稱「香印青提」或「晴王麝香葡萄」，英文學名為「Shine Muscat」，是近年一種很熱門的葡萄品種。這種葡萄起源於日本，因為極高的種植成本和嚴格的品質分級等原因，價格較普通葡萄貴很多倍。這種葡萄個頭飽滿碩大，顏色青翠，成長中相互擠壓，形成很有趣的寶石般的稜面，猶如一顆顆青綠色的寶石。口味上汁水飽滿，微微有麝香味。頂級的晴王，生長過程中嚴格控制溫度陽光等外部條件，吃起來香甜爆汁，回味無窮。

好市多的這款麝香葡萄，一盒包裝中有一串完整漂亮的葡萄，約1.76磅，售價12.99美元。外殼還纏繞一圈紙質包裝，印有馬年圖案，寫著：「中國新年馬年快樂。」而根據其包裝，這款葡萄產自秘魯伊卡大區（Ica）。而Lca以其乾燥、陽光充足的氣候，是該國出口葡萄的核心產區。

好市多冷庫中一年四季常有青提出售，並且品質上乘，價格約為該款晴王葡萄約三分之一。例如一款重3磅的無籽青提，售價7.89元。

不過在價格上，好市多同款葡萄擁有無可比擬的優勢。例如，在洛杉磯某亞洲超市出售的麝香葡萄，1.323磅就售價29.99美元。

好市多這款馬年特供麝香葡萄值得買嗎？網上討論意見不一。有小紅書網友稱，「不好吃，不夠甜。」有的則表示，「我覺得甜得膩牙，就是皮有點厚。」也有網友介紹，她很早前就聽說過大名鼎鼎的晴王葡萄，奈何一般的超市價格很貴，捨不得買。如今好市多的價格還可以接受，就買來嘗嘗。她說，這款葡萄味道確實相比普通葡萄多了一絲特別的麝香香氣，並且汁水旺盛，個頭大。小朋友很愛吃。

這款麝香葡萄，售價12.99美元一盒。（記者王若然／攝影）
這款麝香葡萄，售價12.99美元一盒。（記者王若然／攝影）

