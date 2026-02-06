好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心

好市多這款「醜蛋糕」年貨，深得華人心。（記者王若然／攝影）

馬上就要到中國春節了，好市多 近日也頻頻「發力」，上架中國亞洲食品、年貨。其中有款從中國進口的獨立包裝小蛋糕，十分亮眼，網上風評很好。華人 顧客買了之後嘗試，大讚這款蛋糕完全符合「華人口味。」蛋糕口感綿密，蛋香十足，重點是甜度剛好，不像其他美國主流超市的甜品那般「齁甜」。

記者了解到，包括南加州 在內的全美好市多門店近日陸續上架了這款「醜蛋糕」。沒錯，蛋糕的正式名稱就叫「醜蛋糕。」雖然蛋糕頂部凹陷，其貌不揚，但口味倒是很不錯。有華人顧客表示，一口咬下去，口感綿密，蛋香十足，甜度適中，很像小時候在大陸吃到的海綿蛋糕。

這款「醜蛋糕」，雖其貌不揚，但很美味。（記者王若然／攝影）

好市多售賣的這款「醜蛋糕」，一小箱包含18個獨立包裝的蛋糕，每個約像杯子蛋糕一樣大。一箱售價8.99美元，由美國Success Import公司引進，不過蛋糕原產地為中國。箱子外包裝為鮮黃色，很顯眼。根據其外包裝上的描述，一個小蛋糕有145卡路里，內含4克添加糖。可能因其原材料含有雞蛋，其維生素D含量很高，每個蛋糕有9微克。

與醜蛋糕並排放置的好市多貨架上的，還有類似包裝，同為Success Import公司引進的撻皇蛋糕。不過相較而言，醜蛋糕在網上的風評最好。有小紅書網友表示，「Ugly（醜蛋糕）這款好吃，終於在Costco上了，衝衝衝買去。」還有網友測評：「醜蛋糕，推薦可買，不很甜，蛋糕質地很細膩」、「醜蛋糕超級棒」。有網友鋭評，「很好吃的一種蛋糕，蛋糕體不乾，幾乎解決了我早餐和零食的問題，無論上班族還是給小朋友吃，都是很不錯的選擇！推薦推薦。」

還有網友表示，自己家中常年必備這款醜蛋糕，之前都是從別的網站購買或在華資超市購買，如今在好市多上架，讓他興奮不已。好市多的價格要實惠很多，例如，這款醜蛋糕在某華人零食購物網站的價格為六個包裝5.99美元，約合1美元一個，而好市多18個包裝售價8.99美元，約合0.5美元一個。