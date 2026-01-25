好市多烤雞不含防腐劑… 挨告廣告不實

好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

ABC 7電視台報導，好市多 （Costco ）人氣商品Kirkland Signature烤雞（Seasoned Rotisserie Chicken）捲入不實標示爭議。聖地牙哥 聯邦法院近日受理一項擬議中的集體訴訟，指好市多違反消費者保護與不實廣告等法規，相關指控已於法院文件中揭露。

這起於22日提出的訴訟，由愛斯康地多（Escondido）居民切爾諾夫（Anatasia Chernov）與大熊湖（Big Bear）居民強斯頓（Bianca Johnston）代表發起。訴狀稱，好市多網站和店內標示均宣稱其烤雞「不含防腐劑」（no preservatives），然而實際上卻含有磷酸鈉（sodium phosphate）與卡拉膠（carrageenan）等添加劑。

訴狀指出，若原告事先知道產品有上述添加物，兩人都不會購買該款烤雞，或至少不會以較低價格購買。訴狀還稱，好市多透過所謂虛假廣告「系統性欺騙消費者，涉案金額高達數千萬美元，甚至可能達數億美元。」原告律師格里菲斯（Wesley M. Griffith）發表聲明︰「消費者在決定自己和家人吃什麼時，理所當然地會依賴清晰醒目的宣傳語，例如『不含防腐劑』。好市多配料表與其宣傳相矛盾，這是違法的，也是不公平的。」