大仁說財經／美中雖休兵 物價漲勢難回頭

美中貿易休兵只是暫時，物價一旦上升就再也回不去了。圖為一名行人走過服飾店樹窗前。(美聯社)

中國輸美商品關稅 大幅下降，可能會讓美國消費者認為關稅將大幅下降，起碼與以前相比；但實際上可能並非如此。

由於時間緊迫，新稅率只是暫時的，因此企業紛紛爭相完成訂單，將中國製造的產品透過船舶和飛機運送，而目前的關稅至少為30%，不是原有的145%，所以它們願意為此支付溢價。

這必然會侵蝕企業透過降低關稅而節省下來的資金。對消費者來說，這意味著來自美國第二大進口來源國中國的許多商品的價格將保持在高位。

美國和中國政府官員5月在日內瓦舉行會談，決定在談判繼續進行的情況下，兩國在90天內降低彼此商品的關稅，隨後進行稅率調整。

但目前還不能確定部分關稅暫停是否會持續整整90天，即使確實如此，新的關稅水平也尚不清楚。

生產、運輸成本更高

全球供應鏈 和營運顧問公司Maine Pointe消費者業務總經理拉德(Andrew Rader)表示，他諮詢過的客戶發現，中國的生產成本全面上漲。

他說，工廠主為員工提供加班費和其他類型的獎金，這是不尋常的。塑膠和金屬等消費品所使用的關鍵原物料價格上漲了「10%以上」。

除此之外，由於訂單激增，愈來愈多工廠正在提高公司下單的最低要求量。

這意味著，考慮到與儲存相關的成本，企業可能必須吸收高於理想的庫存，更不用說為生產這些產品支付更多的費用。他說，有些公司需要支付相當於六個月庫存量的費用，而不是以往的三個月。

在計算完所有這些生產成本後，拉德估計，從中國進口商品的美國企業要多支付15%到25%的費用才能在中國生產。這還不包括運輸成本：由於需求激增，運輸成本也在上漲，而且30%的關稅仍然存在。

但拉德表示，與145%的關稅相比，這仍然相當大地節省了不少支出。

美國消費者的代價

企業承擔的額外成本可能會轉嫁給消費者。然而，與任何關稅一樣，它不一定是完全轉化成售價，即價格上漲的幅度與額外費用幅度相同。這是因為企業為了留住客戶，往往會承擔部分增加的成本，而不會大幅提高價格。

但聖克拉拉大學利維商學院商業與分析學教授蔡伊(Andy Tsay)表示，消費者應該關注的不僅僅是價格。

他說：「供應鏈上增加的任何成本和風險都必須以某種方式表現出來，不一定是透過提高最終價格，而可能採用不太顯眼的方式。」例如，考慮到企業從中國進口更多商品所面臨的挑戰和成本，可能會有更多商品缺貨。

另一個考慮因素是：「商品促銷的頻率可能會降低，折扣也會更小。」

還有一種可能是新產品根本無法進入市場。

此外，這種反覆的貿易戰可能意味著，即使川普總統最終調整關稅，美國消費者仍將不得不承受更高的價格。

蔡伊說：「如果企業從這次強制實驗中認識到，他們一直低估了消費者對某件商品的支付意願，那麼即使關稅取消，價格也不太可能完全回落。」

炎夏冷氣成本 加重負擔

此外，今年夏天吹冷氣的成本可能會大幅增加；這對許多厭倦通貨膨脹 的消費者來說又是一個經濟壓力。

根據美國國家能源援助主任協會(NEADA)和能源貧窮與氣候中心(CEPC)的最新分析，從6月到9月，美國人預計平均要花費創紀錄的784美元保持家裡涼爽；這比去年同期增加4.2%，比2020年高出 14%。扣除通貨膨脹因素後，2020年人們僅支付約688美元。

NEADA執行董事沃爾夫表示，預計開空調的成本將會上漲，因為電價上漲速度快於通貨膨脹，而且預計今年夏天又將十分炎熱。該協會自2014年以來一直在研究夏季冷氣成本。

新英格蘭和中西部地區的居民將受到尤其嚴重的打擊，預計成本將比去年增加13%至18%。只有居住在太平洋地區的人們可以稍微緩解壓力，去年夏天他們的冷氣費大幅增加，而今年預計將下降近7%。

雖然近年來通貨膨脹已經趨於緩和，物價仍然偏高，家庭債務也在上升。此外，冬季取暖和夏季空調成本的不斷上漲給美國人的錢包全年都帶來壓力。NEADA表示，今年冬天比較冷，預計暖氣費用將上漲近9%。

NEADA估計超過2100萬美國人將拖欠能源帳單。3月消費者欠公用事業公司的債務總額為240億美元，高於2023年1月的175億美元。

對某些人來說，特別是那些收入較低的人，成本上漲可能會帶來嚴重後果，尤其是不願打開空調時。根據醫學雜誌「美國醫學會雜誌」的研究，與高溫相關的死亡人數正在上升，有紀錄以來最熱2023年夏天，死亡人數超過2300人，而2020年的數字還不到1200人。

沃爾夫說：「如果吹不起冷氣，許多人將面臨中暑的風險以及因氣溫升高而產生的其他健康問題。」

同時，幫助約600萬美國人支付水電費的聯邦低收入家庭能源援助計畫(LIHEAP)沒有足夠的資金來幫助所有符合資格的人。LIHEAP相財年撥款僅41億美元，低於兩年前的61億美元。