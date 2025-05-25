我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯客機急返夏威夷

現在種下會開滿整個夏天 專家推薦五種花最適合

養生／預防骨鬆從30歲做起 4方法存骨本

鄒尚謙
聽新聞
test
0:00 /0:00
維持運動習慣並適度曬太陽有助於存「骨本」，而且應該從年輕的時候做起。（圖／123RF）
維持運動習慣並適度曬太陽有助於存「骨本」，而且應該從年輕的時候做起。（圖／123RF）

骨骼會變薄、密度降低和失去強度，絕大多數民眾都並未注意到自己「骨質流失」的狀況，直到輕微跌倒或碰撞後才察覺。台灣國健署長吳昭軍表示，保持好的「骨本」其實30歲相當關鍵，但多數民眾鈣攝取量皆未達到建議的1000毫克，建議依照「4大方式」一步一步儲存「骨本」。

「骨質疏鬆」防治絕不是等到年長才來做。吳昭君表示，人體骨骼在30歲以前達到高峰，之後隨著年齡的增加，骨本（骨質密度）逐年減少，因此，預防骨鬆需從年輕開始做起。

吳昭軍指出，從年輕存「骨本」觀念很重要，鈣質是骨骼的主要成分，足夠的鈣質攝取，是骨質成長的重要關鍵，所以把握在30歲之前存好骨本，避免逐年骨質流失。

骨質是由長時間累積的結果，關鍵在於日常習慣養成，以下「4大儲存骨本」方式：

一、均衡飲食攝取足夠鈣質：

1.每日1.5至2杯乳品：每杯240毫升（ml）的乳品約含240毫克（mg）鈣質。

2.攝取高鈣食物：起司、黑芝麻、小魚乾、傳統豆腐、深綠色蔬菜，如：地瓜葉、莧菜等，比一般的蔬菜含有較多的鈣質（每份100公克深色蔬菜的鈣含量大於75毫克）。

二、運動保骨本：

運動有助於成長過程中的骨骼生長，並有助於維持成人的骨骼，運動類型以荷重和肌力運動為主，如：慢跑、跳舞、登山、舉啞鈴等。

三、適度曬太陽：

建議可於清晨及黃昏時到戶外活動曬太陽，適度的陽光可以活化體內維生素D，幫助鈣質吸收，同時強化骨骼。

四、良好生活習慣：

要維持正常體重，並戒菸、酒，才能減緩骨質流失，延後骨質疏鬆的發生。

骨鬆

上一則

養生／按摩9穴位 改善日夜顛倒、睡眠障礙

下一則

養生／練好「肌」本功 重訓不傷膝蓋

延伸閱讀

大雨淋濕鞋子怎麼救？家事達人分享速乾訣竅

大雨淋濕鞋子怎麼救？家事達人分享速乾訣竅
「要長輩付費運動太難」 前瞻打造銀髮健身俱樂部難撐下去

「要長輩付費運動太難」 前瞻打造銀髮健身俱樂部難撐下去
女性50歲後易患「這疾病」 專家籲三低二高飲食防肥胖

女性50歲後易患「這疾病」 專家籲三低二高飲食防肥胖
胃食道逆流恐罹癌 國健署示警：食道癌初期症狀不明顯

胃食道逆流恐罹癌 國健署示警：食道癌初期症狀不明顯

熱門新聞

性學專家指性欲低落是當今十分常見的問題，而背後的原因五花八門。(圖／123RF)

封面故事／無欲？無性？原因多 川普被扯上

2025-05-11 02:28
小安(化名)的女兒在經歷干預治療和繪畫、跆拳道等興趣班的階段性社會化後，雖仍有些自閉症特徵，但已逐漸能融入社會，參與集體活動。(照片由小安提供)

亞裔傳統月／特殊群體…女兒自閉症 母尋自立路

2025-05-18 13:21

理財百科／財務也須「春季大掃除」3招讓錢歸位

2025-05-18 02:14
川普仍堅信關稅能挽救美國製造業和就業。(路透)

大仁說財經／美國將會賺大錢，是嗎？

2025-05-18 13:04
好不容易安排上的腹痛看診，卻在就診日前一天接到診所通知取消，讓林娟一臉茫然。(林娟提供)

亞裔傳統月／斷了醫路…白卡看病 首遇醫生拒收

2025-05-18 02:22
共和黨在眾院預算法案裡對使用白卡(Medicaid)祭出工作要求。(路透)

亞裔傳統月／誰用白卡…亞太裔 有450萬人享綜合白卡

2025-05-18 14:20

超人氣

更多 >
與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事
七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防
阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意
哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收
華人喜歡到這些地方免費學英語 但現在很多人不敢去

華人喜歡到這些地方免費學英語 但現在很多人不敢去