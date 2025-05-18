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亞裔傳統月／昂貴醫費…開個盲腸 收到帳單20萬

特派員黃惠玲
在美國看病就醫，尤其是看急診，醫療費用高昂。(圖／123RF)
在美國看病就醫，尤其是看急診，醫療費用高昂。(圖／123RF)

「誰不想健健康康活著，但現實醫療系統彷彿一直把人往死路逼」，剛在內華達州一家醫院接受盲腸炎手術的徐毅強，移民來美20多年第一次上醫院就診，除了經歷從就醫到手術，再到康復全過程的身體疼痛，出院後收到醫院高達20萬元帳單時的「震驚與心痛」，同樣讓人難以承受。

有健保 不敢輕易使用

以開優步(Uber)車維生的徐毅強說，他來美國已超過20年，10年前才取得綠卡，妻子在拉斯維加斯的賭場上班，但賭場只提供員工個人健保，不保家屬，因此他過去幾年一直自行購買歐記健保，為了節省每個月的保費開銷，他選擇購買月費60多元、高自付額(7500元)的健保計畫。

「如果有能力，誰不想買最好的健保？」徐毅強說，他身體狀況一直都還可以，平時除了小感冒也沒有過大病，1月底的某一天，他上午開Uber後回家休息，突然開始覺得腹痛。他說，當時想可能開車坐太久，一開始也不以為意，而且他跟很多人想法一樣，覺得買健康保險主要是保「萬一」，不要輕易用，於是就這樣忍了兩天。

直到48小時後，腹痛到冷汗直冒，徐毅強才把正在上班的妻子叫回來，送他到離家最近的醫院急診，在急診室待了好幾個小時，終於有醫護問診，做了初步檢查確認為盲腸發炎，接著辦理相關開刀、住院手續後，醫院告知徐毅強，醫院不接受歐記健保，若要按原訂計畫開刀，所有費用需要自掏腰包，躺在急診床上的徐毅強聽到這個消息，有如五雷轟頂，瞬間陷入「開刀」與「荷包」之間的掙扎。

徐毅強割盲腸收到天價20萬元帳單。(徐毅強提供)
徐毅強割盲腸收到天價20萬元帳單。(徐毅強提供)

經與妻子商量，徐毅強還是決定轉院；他在友人協助下，經與他投保的健保公司Anthem確認，轉往另一家保險給付的南山丘醫院接受治療，一來一往又拖了將近一天，經歷「痛不欲生」的72小時後，徐毅強終於上了手術台，完成了割除盲腸手術。

由於之前他拖了兩天才到醫院，加上轉院又耽誤一天時間，醫生在開刀後發現他出現腹膜炎的跡象，於是開完刀後又給他增加了相關治療，徐毅強從第一天將近午夜入住醫院到出院共待了五天四夜。

出院後，徐毅強足足休息了一個多月，直到3月初收到保險公司寄來的醫院帳單，「打開看到數字的剎那，差點沒嚇昏」，總金額20萬5853元，這包括五天四夜的的住院費為13萬4401元，急診費3萬2468元，其他還有開刀費、檢查費等。

帳單顯示，在扣除保險給付、醫院折扣後，保戶仍得支付1萬9876元的醫療費用。

他感慨 不夠窮不夠富

徐毅強說，自己的銀行帳戶上也只有不到1萬元的存款，加上每個月要繳房貸、車貸，過去幾年每個月都捉襟見肘，現在一下子要繳交約2萬元的費用，實在不堪重負。

他形容說，「身體慢慢恢復元氣，精神卻開始衰弱」。即使如此，他也只能強打精神，開著車重新上路接單賺錢；此時他忽然想到，第一家急診醫院的帳單至今還未收到，不知會不會又是天文數字。

徐毅強感慨道，「在美國，活命之路實在太昂貴，一旦生病需要治療、康復，你要麼是有錢人，不在乎費用；要麼是一貧如洗的窮人，有政府為你支付費用」，像他這樣有醫保也有微薄收入的中低層收入者，「不夠窮又不夠富」，幾乎負擔不起醫療開支，難怪身邊不少親友寧願抱著「能不看醫生就不去看，可以不到醫院就不去」的心態，被動地把生命交給老天爺。

徐毅強住院五天收費超過13萬元。(徐毅強提供)
徐毅強住院五天收費超過13萬元。(徐毅強提供)

歐記健保 保險 保費

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