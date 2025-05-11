養生／纖維攝取不足 不只會便祕

燕麥等食物可幫助攝取足量纖維；示意圖。（圖／123RF）

如果經常瀏覽抖音（TikTok）上的健身資訊，會聽到人們不斷談論「須攝取足夠的蛋白質」；雖然這點很重要，尤其是進行重力訓練時，但其他同樣重要的營養往往被忽略了。

營養師及生物學家安娜斯塔西亞·卡莉加（Anastasiia Kaliga）指出，纖維對健康的益處常被低估；而它對腸道健康、血糖 調節與心臟健康十分重要。

纖維能促進腸道蠕動，防止便祕 ，並可作為益生元，滋養有益的腸道細菌。她說，水溶性膳食纖維，有助減緩消化、降低膽固醇，而非水溶性膳食纖維則有利於規律排便。

此外，纖維能在進食適量的食物後產生飽足感，有益於體重管理。

那麼到底該攝取多少纖維呢？卡莉加說，這取決於性別與年齡。

50歲或以下女性，最好每天攝取25克纖維，50歲以上女性建議攝取21克；50歲或以下男性每天應攝取38克纖維，而50歲以上男性則應攝取30克。

卡莉加表示，目前美國人飲食指南建議，2歲以上每日飲食中每1000卡路里應攝取14克纖維，12個月至23個月大幼兒，建議每天攝取19克纖維。

卡莉加指出，她樂見人們對蛋白質的重視，因為蛋白質對肌肉修復、免疫功能與新陳代謝扮演關鍵角色。但她說，若飲食中缺少足夠的纖維，便會產生消化系統不適、便祕、腹脹等問題。

她強調，纖維攝取不足也會對腸道微生物群多樣性造成負面影響，增加發炎與新陳代謝失調的風險；此外，纖維攝取不足與高膽固醇及心血管疾病、2型糖尿病 的風險增加有關，即使攝取了足夠的蛋白質也難倖免。

如果想要攝取足量纖維，但又不知道該從何開始，卡莉加表示，扁豆與黑豆等豆類是很好的選擇；全穀物（如藜麥與燕麥）、富含纖維的蔬菜（如花椰菜與綠葉蔬菜）、水果（如莓果與蘋果）也能有助達到目標。

想要果昔或餐點中增加纖維，可嘗試加入營養豐富的堅果與種子（如奇亞籽、亞麻籽）。