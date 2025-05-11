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養生／間歇性健走 適合年長者

編譯周靜芝
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一種新的步行技巧會讓人走起路來更有活力，這種「間歇性健走訓練」 是指慢走三分鐘，然後快走三分鐘，再回到慢走三分鐘；示意圖。（圖／123RF）
一種新的步行技巧會讓人走起路來更有活力，這種「間歇性健走訓練」 是指慢走三分鐘，然後快走三分鐘，再回到慢走三分鐘；示意圖。（圖／123RF）

一種新的步行技巧會讓人走起路來更有活力，這種「間歇性健走訓練」 (Interval walking training, IWT) 是指慢走三分鐘，然後快走三分鐘，再回到慢走三分鐘。研究人員表示，大步快走及擺動手臂讓上半身也動起來，是達到最佳訓練效果的關鍵。

越來越多證據顯示，比起在跑步機上跑步，這種簡單調整每日步行的方式，可降低提早死亡與罹患疾病的風險。

提高心跳速率，即使是短暫的激增，也能改善血液流動，將氧氣和養分輸送到身體各部位，引發「感覺良好」腦內啡（Endorphins）的釋放，強化心臟、燃燒卡路里，並強化認知能力。

由於它對身體的衝擊比慢跑、爬樓梯低，因此對關節、臀部和膝蓋的傷害較小，對年紀較大和身體較弱或剛開始運動的人，是每日都可進行的安全選擇。

IWT是由日本松本信州大學團隊於2017年開發，研究顯示，進行五個月的IWT，受試者整體體能平均提升10%，長期效益包括血壓降低、有氧代謝能力提升10至15%，相當於將心血管年齡逆轉約10年。

與跑步等高強度活動相比，步行能溫和地強化心臟，增強肺活量，改善新陳代謝和其他慢性疾病指標，而IWT可增強步行的益處。

它的目標是每周至少做四次，每次做五組；包括熱身和冷卻在內的整套運動約花費24分鐘。研究人員表示，如果沒有輕微喘氣，表示運動過於輕鬆；但如果大口喘氣，則表示太激烈，應放慢速度，此外，避免懶散，應握緊拳頭並保持身體挺直。

IWT的共同創造者Hiroshi Nose指出，多數老年人運動計畫都很難長期堅持；雖然健身房跑步機和固定式腳踏車是有效的運動方式，而且可以追蹤個人紀錄，但這些運動可能費用昂貴，且難以堅持下去。

信州大學和松本的Jukunen Taiikudaigaku研究中心人員在2017年共同發表了這項研究，對象為來自日本、美國和丹麥的6400多名中老年人，其中包括健康人士與有高血壓糖尿病等疾病者。

五個月後，受試者的體能平均提升10%。長期而言，他們的血壓降低，有氧代謝能力提高10至15%，肌肉也變得更強壯，這可降低跌倒風險並改善行動能力。

日本 糖尿病 高血壓

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