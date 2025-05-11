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母親節禮物／這款恢復涼鞋 解放雙腳和荷包

編譯周靜芝
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Kuailu恢復涼鞋。(圖取自Amazon.com)
Kuailu恢復涼鞋。(圖取自Amazon.com)

天氣逐漸轉暖，如果打算展開健行或慢跑運動，先考慮一下隨之而來的腳痛吧；若不幸患上，連早上從床邊走到廚房，都飽受折磨。雅虎生活網站報導，一款Kuailu恢復涼鞋，可能是解決方案。有些購物者將它們與知名跑鞋Hoka相提並論，現在原價46元的涼鞋，可以低至28元(價格以網站標示為準)買到一雙，折扣近6折。

如果有腳痛的問題，可能願意掏錢買一雙又一雙的涼鞋與拖鞋，讓走路更輕鬆。雅虎生活撰稿人瑞秋·羅茲曼(Rachel Roszmann)指出，Kuailu恢復涼鞋能讓雙腳和荷包都輕鬆不少，目前的價格還不到Hoka的恢復鞋Ora價格的一半。

雙腳每天都承受著全身重量，到了晚上，會感到疼痛也就不足為奇了。對於患有足底筋膜炎的人來說，不適的感覺會更加劇烈，而Kuailu恢復涼鞋可讓情況大為改善。羅茲曼說，由於害怕足底筋膜炎發作，她一直都會讓雙腳踩在一英寸的泡綿上，而這款鞋正符合她的需求。

拜厚實EVA吸震泡綿鞋底與足弓支撐之賜，讓穿上這款涼鞋有如踩在雲朵般舒適；泡綿材質有助於減輕腳和關節的壓力，讓每一步都感覺更輕鬆。為了增加舒適感，鞋墊上還有紋路設計，讓走路時也能享受有如按摩般的樂趣。此外，這款鞋還具備輕量、防水和防滑特性，夏天穿著它在泳池邊戲水時更加安心。

將近3000位亞馬遜購物者給這款恢復鞋給予5星好評，更有不少人將它與Hoka相提並論。一位快樂的健行者稱讚說，它非常舒適；他一直在尋找一雙好鞋，不僅能提供足弓支撐，還能為做過跖骨板手術失敗的他提供大量的擠壓感，「比Hoka更好」。

另一位購物者也表示，他有足底筋膜炎，背也不好。他說，他喜歡這雙鞋，它不滑，有很好的抓地力，足弓支撐也很好；他到處都穿著它，還留了一雙做居家拖鞋。

一位腳痛得到緩解的運動員說，患上足底炎後，他深恐有一天醒來就不能走路了，「腳一直在痛」；他決定試試這雙鞋，從此他再也沒有感到腳痛，「感覺就像走在棉花糖裡」。

Kuailu恢復涼鞋。(圖取自Amazon.com)
Kuailu恢復涼鞋。(圖取自Amazon.com)

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