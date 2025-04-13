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談藝／藝術能治病 瑞士開博物館處方

編譯盧炯燊
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瑞士小鎮納沙泰爾一名居民有了醫生開的「藝術處方」，正在納沙泰爾的藝術與歷史博物館裡，欣賞藝術作品。(路透)
瑞士小鎮納沙泰爾一名居民有了醫生開的「藝術處方」，正在納沙泰爾的藝術與歷史博物館裡，欣賞藝術作品。(路透)

世界的天災人禍讓人心情鬱悶？工作時覺得精疲力竭？如何承受巨大的生活壓力？在生病或動手術前要多一點力氣來面對？不少人承受不了只能尋藥求醫。對於這樣的病患，除了開藥品處方箋外，瑞士小鎮醫生還開出另一種新穎的「博物館處方」。

瑞士小鎮納沙泰爾一名居民有了醫生開的「藝術處方」，正在納沙泰爾的藝術與歷史博物館...
瑞士小鎮納沙泰爾一名居民有了醫生開的「藝術處方」，正在納沙泰爾的藝術與歷史博物館裡，欣賞藝術作品。(路透)

瑞士一個只有4.6萬人的小鎮納沙泰爾(Neuchatel)正推行一個為期兩年試驗計畫，為當地居民提供一種接觸藝術的醫療選擇，只要獲得醫生證明即可免費獲得「處方」。

這項計畫成本很低，鎮政府預算了1萬瑞士法郎(約1萬1300美元)，總共派發500張處方箋。醫生只須相信他們的病人透過參觀鎮上四家博物館能改善病情時，就可開出「處方」。如果計畫成功，未來可望延伸到舞蹈、劇場等其他藝術活動。

這個計畫是基於世界衛生組織(WHO)2019年的一個研究報告，指藝術可促進心理健康，減少創傷的影響，減緩知能力下降、虛弱以及過早死亡等風險。

研究發現，作為一種預防藥物，參觀博物館有助於放鬆心情，而且參觀過程裡病人除了要起身走出家門外，還會有長時間步行、站立等體力活動，這對於因為種種懕力而患有抑鬱病症的人來說，在心理及生理都起療癒作用。

納沙泰爾鎮議員德拉方丹(Julie Courcier Delafontaine)指出，這個計畫在新冠疫情期間也發揮了一定的緩解作用。由於疫情期間實施的封鎖措施，讓民眾更加意識是多麼需要博物館來緩解鬱悶情緒。

瑞士小鎮納沙泰爾一名居民有了醫生開的「藝術處方」，正在納沙泰爾的藝術與歷史博物館...
瑞士小鎮納沙泰爾一名居民有了醫生開的「藝術處方」，正在納沙泰爾的藝術與歷史博物館裡，欣賞一幅攝影作品。(路透)
瑞士小鎮納沙泰爾當地居民，只要獲得醫生證明即可免費獲得「處方」接觸藝術。(路透)
瑞士小鎮納沙泰爾當地居民，只要獲得醫生證明即可免費獲得「處方」接觸藝術。(路透)

參與設計這個計畫的文化藝術活動經理人涅夫斯基(Marianne de Reynier Nevsky)說，她是借鑒加拿大蒙特婁美術館在2019年所推出的類似計畫，讓許多類型的患者都可以得益。這種藝術治療對患有抑鬱症、又或行走困難的慢性病患者來說，可以說是造福不少。

鎮上外科醫生蘇維恩(Marc-Olivier Sauvain)的看診重點，放在那些承認已失去外出習慣的病人身上。他說已給兩名病人開了博物館處方，目的是給他們一個獲得身體健康及智力鍛鍊的機會。

接受治療的退休教師費利格(Carla Fragniere Filliger)到當地民族誌(Ethnography)博物館參觀後，認為這是很棒的點子，全世界各地都應有這樣的博物館處方。

瑞士小鎮納沙泰爾當地居民，只要獲得醫生證明即可免費獲得「處方」接觸藝術。(路透)
瑞士小鎮納沙泰爾當地居民，只要獲得醫生證明即可免費獲得「處方」接觸藝術。(路透)

疫情 退休 心理健康

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