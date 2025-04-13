料理功夫／懷舊紅燒牛肉湯 懷舊家鄉美味

紅燒牛肉湯

紅燒牛肉湯是一道經典的美食，深受許多人的喜愛。濃郁的湯汁、豐富的香氣以及入口即化的牛肉都能撫慰一天的疲憊，通過慢火燉煮，讓牛肉的鮮嫩與調料的層次感完美結合。無論是微寒的春日還是與家人、朋友聚餐的時刻，一鍋紅燒牛肉湯都能滿足大家的味蕾，帶來溫暖。

準備時間：約15分鐘

烹調時間：約1.5小時

材料：

紅燒牛肉湯材料

牛腱或牛肋條500g（也可用牛腩或牛肉塊）、青蔥（切段）、薑片6-8 片、豆瓣醬2大匙、醬油2大匙、甜麵醬適量、米酒1大匙、辛香料包（可省略）、水1500ml、鹽巴適量、冰糖適量。

做法:

1.川燙牛肉去腥味：牛腱或牛肋條先切成塊，放入滾水中汆燙約3-5分鐘，去除血水後撈起，用清水洗掉雜質與浮沫，此步驟能讓湯頭更為清澈。

2.燉煮牛肉：取一個大鍋，放入川燙好的牛肉塊，薑片、蒜頭、洋蔥、全部放入鍋中。接著加入豆瓣醬、醬油、米酒、辛香料包、冰糖適量，最後倒入 1500ml 的水，開大火煮滾。湯滾後轉中小火，燉煮約1小時，直到牛肉變軟。

3.加入鹽巴、白胡椒調味。

4.盛入碗中，撒上些許蔥花，就可以享用這道香濃又暖胃的紅燒牛肉湯。

小叮嚀:

1.牛肉可依照個人喜好做選擇，燉煮後口感更Q彈入味。牛腱：肉質有嚼勁，燉煮後Q彈入味。牛肋條：帶有油花，燉後軟嫩多汁。牛腩：口感較嫩，適合長時間燉煮。

2.豆瓣醬先炒香，能帶出更多層次的香氣，不會死鹹。

3.喜歡麻辣口感的人可額外加辣椒或花椒，增加香麻感，做成四川風味。

4.可一次燉一大鍋，分裝放入冰箱冷藏2-3天更入味，或冷凍保存1-2周，食用前加熱即可立即享用。

這道湯品濃郁不僅開胃下飯，分裝放入冰箱中保存，隨時想來杯牛肉湯溫暖都很適合，單喝、配碗白飯或麵條都能迅速上桌，帶來滿滿的幸福感。

燉煮牛肉

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