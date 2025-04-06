醫藥／輕忽高血脂 40歲男竟急性血栓命危

醫師提醒，高血壓不僅會損害動脈導致動脈阻塞，還會阻止血液流向心肌而引發心臟病，高危險群平日就應記錄血壓的變化。（圖／123RF）

高血脂 症除會導致心臟疾病之外，也與腦中風、高血壓 、糖尿病 、腎病等慢性疾病息息相關。以台灣為例，台灣衛福部國健署2018至2022年國民營養健康調查顯示，20歲以上民眾高血脂盛行率高達4成，卻僅有2成尋求醫療協助。

醫師表示，高血脂初期症狀不明顯且無法自行測量，民眾難以自我發現與控制，可能從20歲就開始累積、中年發病。

40歲的陳先生在四年前公司健檢時發現血脂過高，當時不以為意，又因為沒有不適症狀，因此未尋求醫療協助。陳先生說，因為本身有打棒球的習慣，覺得有長期運動，相對健康，但去年在打球跑壘時，喉嚨突發疼痛，一度感到胸悶，認為苗頭不對才到醫院做進一步檢查，才發現體內已有血栓，緊急裝了2個心臟支架才改善。

國健署慢病防治組科長鍾遠芳表示，三高中的「高血脂」難以自我監測，即使在健檢報告中出現紅字，大多不會進一步了解及處置。

台灣心肌梗塞學會理事長、北醫附醫心臟內科主治醫師黃群耀表示，高血壓、高血糖、高血脂三高對健康危害甚廣，高血壓會損害動脈，導致動脈阻塞，並阻止血液流向心肌而引發心臟病；糖尿病則會增加心血管疾病的風險。

「癌症如今已逐步慢性病化。」黃群耀說，大多癌友的直接死因並非是癌症本身，更多因為心肌梗塞或其他心血管疾病導致；若血管內血脂濃度過高，會導致血管病粥狀硬化，血管一旦狹窄就有可能造成胸悶；另外若是出現剝落，就有可能產生血栓；在5至10分鐘內就會出現胸悶、不舒服，若發生心肌梗塞5分鐘內急救可能都來不及。

黃群耀表示，不少高血脂患者都是生活、飲食習慣導致，從20至30歲開始累積，在中年可能就開始發病。而心肌梗塞好發年齡，大致有兩波，第一波為40至50歲，以男性為主；第二波為70歲以上男性與停經女性。